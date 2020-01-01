BlockchainSpace (GUILD) tokenomika

BlockchainSpace (GUILD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par BlockchainSpace (GUILD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

BlockchainSpace (GUILD) informācija

BlockchainSpace, a Singapore-based Web3 company backed by leading investors, fuses technology and culture to empower diverse communities across Southeast Asia — from gaming and the creator economy, to sports, music, and everything in between.

Offering specialized solutions like YEY, Metasports, Creator Circle, and the Guild Partner Program, BlockchainSpace delivers tailor-fit tech solutions that redefine digital engagement and community growth.

$GUILD is the utility token that underpins the entire ecosystem of BlockchainSpace.

Beyond building platforms, BlockchainSpace is shaping the future of community-driven digital landscapes.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.blockchainspace.asia/

BlockchainSpace (GUILD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos BlockchainSpace (GUILD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.01M
$ 3.01M$ 3.01M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 455.49M
$ 455.49M$ 455.49M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 6.61M
$ 6.61M$ 6.61M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.79
$ 1.79$ 1.79
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00073233
$ 0.00073233$ 0.00073233
Pašreizējā cena:
$ 0.00660986
$ 0.00660986$ 0.00660986

BlockchainSpace (GUILD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

BlockchainSpace (GUILD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais GUILD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu GUILD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti GUILD tokenomiku, uzzini GUILD tokena reāllaika cenu!

GUILD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas GUILD? Mūsu GUILD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.