BitSong (BTSG) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par BitSong (BTSG), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
BitSong (BTSG) informācija

BitSong is a distributed (open source) blockchain music ecosystem born in December 2017, to create a decentralized and trustless hub that interconnects the various market players.

Our mission is to decentralize the music sector by simplifying the bureaucracy as much as possible in order to offer artists a meritocratic, transparent, fast and intermediary-free earning model and users a new way to listen to music and earn money.

BitSong is not a streaming platform but a real decentralized ecosystem of services and an active community of artists, music providers and fans (listeners) that aims to become the only point of reference within the digital music market.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://bitsong.io/en
Tehniskais dokuments:
https://bitsong.io/docs/whitepaper_en.pdf

BitSong (BTSG) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos BitSong (BTSG) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 326.33K
Kopējais apjoms:
$ 121.86M
Apjoms apgrozībā:
$ 120.49M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 330.05K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.670388
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.0
Pašreizējā cena:
$ 0.00270749
BitSong (BTSG) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

BitSong (BTSG) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BTSG tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BTSG tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BTSG tokenomiku, uzzini BTSG tokena reāllaika cenu!

BTSG cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BTSG? Mūsu BTSG cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.