wNXM (WNXM) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par wNXM (WNXM), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

wNXM (WNXM) informācija

Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://nexusmutual.io/
Tehniskais dokuments:
https://nexusmutual.gitbook.io/docs/welcome/overview
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x0d438f3b5175bebc262bf23753c1e53d03432bde

wNXM (WNXM) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos wNXM (WNXM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 57.02M
Kopējais apjoms:
$ 565.01K
Apjoms apgrozībā:
$ 565.01K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 57.02M
Visu laiku augstākā cena:
$ 449.5
Visu laiku zemākā cena:
$ 7.823164130047671
Pašreizējā cena:
$ 100.91
wNXM (WNXM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

wNXM (WNXM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais WNXM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu WNXM tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti WNXM tokenomiku, uzzini WNXM tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties WNXM

Vēlies iekļaut wNXM (WNXM) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas WNXM iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

wNXM (WNXM) cenas vēsture

WNXM cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

WNXM cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas WNXM? Mūsu WNXM cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.