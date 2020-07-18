wNXM (WNXM) tokenomika
Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance.
wNXM (WNXM) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos wNXM (WNXM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
wNXM (WNXM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
wNXM (WNXM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais WNXM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu WNXM tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti WNXM tokenomiku, uzzini WNXM tokena reāllaika cenu!
