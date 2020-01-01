Victoria VR (VR) tokenomika

Victoria VR (VR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Victoria VR (VR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Victoria VR (VR) informācija

Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://victoriavr.com/
Tehniskais dokuments:
https://www.victoriavr.com/whitepaper/Whitepaper-VictoriaVR.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x7d5121505149065b562c789a0145ed750e6e8cdd

Victoria VR (VR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Victoria VR (VR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 20.54M
$ 20.54M$ 20.54M
Kopējais apjoms:
$ 16.80B
$ 16.80B$ 16.80B
Apjoms apgrozībā:
$ 6.35B
$ 6.35B$ 6.35B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 54.38M
$ 54.38M$ 54.38M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.15
$ 0.15$ 0.15
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.002227327757474757
$ 0.002227327757474757$ 0.002227327757474757
Pašreizējā cena:
$ 0.003237
$ 0.003237$ 0.003237

Victoria VR (VR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Victoria VR (VR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais VR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu VR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti VR tokenomiku, uzzini VR tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties VR

Vēlies iekļaut Victoria VR (VR) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas VR iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Victoria VR (VR) cenas vēsture

VR cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

VR cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas VR? Mūsu VR cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.