Reāllaika TICS cena šodien ir 0.02645 USD. Seko līdzi reāllaika TICS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TICS cenas tendenci MEXC.

TICS kurss(TICS)

1 TICS uz USD reāllaika cena:

$0.02649
+1.22%1D
USD
TICS (TICS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:50:01 (UTC+8)

TICS (TICS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0252
24h zemākā
$ 0.02849
24h augstākā

$ 0.0252
$ 0.02849
$ 2.5719853250516347
$ 0.030720054210987374
+2.59%

+1.22%

-9.82%

-9.82%

TICS (TICS) reāllaika cena ir $ 0.02645. Pēdējo 24 stundu laikā TICS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0252 līdz augstākajai $ 0.02849, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TICS visu laiku augstākā cena ir $ 2.5719853250516347, savukārt zemākā - $ 0.030720054210987374.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TICS ir mainījies par +2.59% pēdējā stundā, par +1.22% pēdējo 24 stundu laikā un par -9.82% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

TICS (TICS) tirgus informācija

No.3921

$ 2.18M
$ 124.79K
$ 36.02M
82.26M
1,361,867,964
1,361,867,964
6.03%

QUBETICS

Pašreizējais TICS tirgus maksimums ir $ 2.18M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 124.79K. TICS apjoms apgrozībā ir 82.26M ar kopējo apjomu 1361867964. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 36.02M.

TICS (TICS) cenas vēsture USD

Seko TICS cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.0003193+1.22%
30 dienas$ -0.00975-26.94%
60 dienas$ -0.03055-53.60%
90 dienas$ -1.67075-98.45%
TICS Cenas izmaiņas šodien

Šodien TICS cena mainījās par $ +0.0003193 (+1.22%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

TICS 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00975 (-26.94%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

TICS 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, TICS piedzīvoja izmaiņas $ -0.03055 (-53.60%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

TICS 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -1.67075 (-98.45%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu TICS (TICS) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati TICS cenas vēstures lapu.

Kas ir TICS (TICS)?

Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.

TICS ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu TICS ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt TICS steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par TICS mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu TICS pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

TICS cenas prognoze (USD)

Kāda būs TICS (TICS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu TICS (TICS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa TICS prognozes.

Apskati TICS cenas prognozi!

TICS (TICS) tokenomika

TICS (TICS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TICS tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties TICS (TICS)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties TICS? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties TICS MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

TICS uz vietējām valūtām

TICS resurss

Dziļākai izpratnei par TICS, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā TICS vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par TICS

Kāda ir TICS (TICS) vērtība šodien?
Reāllaika TICS cena USD ir 0.02645 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TICS uz USD cena?
Pašreizējā TICS uz USD cena ir $ 0.02645. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir TICS tirgus maksimums?
TICS tirgus maksimums ir $ 2.18M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TICS apjoms apgrozībā?
TICS apjoms apgrozībā ir 82.26M USD.
Kāda bija TICS vēsturiski augstākā cena?
TICS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 2.5719853250516347 USD apmērā.
Kāda bija TICS vēsturiski zemākā cena?
TICS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.030720054210987374 USD.
Kāds ir TICS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TICS tirdzniecības apjoms ir $ 124.79K USD.
Vai TICS šogad kāps augstāk?
TICS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TICS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:50:01 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

