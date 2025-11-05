BiržaDEX+
Reāllaika LETSTOP cena šodien ir 0.03249 USD. Seko līdzi reāllaika STOP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati STOP cenas tendenci MEXC.

LETSTOP kurss(STOP)

1 STOP uz USD reāllaika cena:

$0.03246
-19.71%1D
USD
LETSTOP (STOP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:11:14 (UTC+8)

LETSTOP (STOP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.03195
24h zemākā
$ 0.04233
24h augstākā

$ 0.03195
$ 0.04233
$ 1
$ 0.02770163701207271
+0.37%

-19.71%

-32.96%

-32.96%

LETSTOP (STOP) reāllaika cena ir $ 0.03249. Pēdējo 24 stundu laikā STOP tika tirgots robežās no zemākās $ 0.03195 līdz augstākajai $ 0.04233, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. STOP visu laiku augstākā cena ir $ 1, savukārt zemākā - $ 0.02770163701207271.

Īstermiņa veiktspējas ziņā STOP ir mainījies par +0.37% pēdējā stundā, par -19.71% pēdējo 24 stundu laikā un par -32.96% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

LETSTOP (STOP) tirgus informācija

No.1706

$ 2.14M
$ 175.54K
$ 3.25M
65.78M
100,000,000
99,999,250.81781636
65.77%

SOL

Pašreizējais LETSTOP tirgus maksimums ir $ 2.14M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 175.54K. STOP apjoms apgrozībā ir 65.78M ar kopējo apjomu 99999250.81781636. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.25M.

LETSTOP (STOP) cenas vēsture USD

Seko LETSTOP cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0079684-19.71%
30 dienas$ -0.04108-55.84%
60 dienas$ -0.12895-79.88%
90 dienas$ -0.19257-85.57%
LETSTOP Cenas izmaiņas šodien

Šodien STOP cena mainījās par $ -0.0079684 (-19.71%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

LETSTOP 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.04108 (-55.84%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

LETSTOP 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, STOP piedzīvoja izmaiņas $ -0.12895 (-79.88%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

LETSTOP 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.19257 (-85.57%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu LETSTOP (STOP) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati LETSTOP cenas vēstures lapu.

Kas ir LETSTOP (STOP)?

LETSTOP is the first app to reward safe driving with vouchers or crypto. With 1M+ downloads and 70M+ safe km in 180+ countries, $STOP is powered by Solana.

LETSTOP ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu LETSTOP ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt STOP steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par LETSTOP mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu LETSTOP pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

LETSTOP cenas prognoze (USD)

Kāda būs LETSTOP (STOP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu LETSTOP (STOP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa LETSTOP prognozes.

Apskati LETSTOP cenas prognozi!

LETSTOP (STOP) tokenomika

LETSTOP (STOP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par STOP tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties LETSTOP (STOP)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties LETSTOP? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties LETSTOP MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

STOP uz vietējām valūtām

1 LETSTOP(STOP) uz VND
854.97435
1 LETSTOP(STOP) uz AUD
A$0.0500346
1 LETSTOP(STOP) uz GBP
0.0246924
1 LETSTOP(STOP) uz EUR
0.0282663
1 LETSTOP(STOP) uz USD
$0.03249
1 LETSTOP(STOP) uz MYR
RM0.1361331
1 LETSTOP(STOP) uz TRY
1.3675041
1 LETSTOP(STOP) uz JPY
¥4.97097
1 LETSTOP(STOP) uz ARS
ARS$47.3613228
1 LETSTOP(STOP) uz RUB
2.63169
1 LETSTOP(STOP) uz INR
2.8828377
1 LETSTOP(STOP) uz IDR
Rp541.4997834
1 LETSTOP(STOP) uz PHP
1.9055385
1 LETSTOP(STOP) uz EGP
￡E.1.536777
1 LETSTOP(STOP) uz BRL
R$0.175446
1 LETSTOP(STOP) uz CAD
C$0.045486
1 LETSTOP(STOP) uz BDT
3.960531
1 LETSTOP(STOP) uz NGN
46.88307
1 LETSTOP(STOP) uz COP
$125.44389
1 LETSTOP(STOP) uz ZAR
R.0.5695497
1 LETSTOP(STOP) uz UAH
1.3671792
1 LETSTOP(STOP) uz TZS
T.Sh.80.0244945
1 LETSTOP(STOP) uz VES
Bs7.24527
1 LETSTOP(STOP) uz CLP
$30.73554
1 LETSTOP(STOP) uz PKR
Rs9.1855728
1 LETSTOP(STOP) uz KZT
17.028009
1 LETSTOP(STOP) uz THB
฿1.0585242
1 LETSTOP(STOP) uz TWD
NT$1.0049157
1 LETSTOP(STOP) uz AED
د.إ0.1192383
1 LETSTOP(STOP) uz CHF
Fr0.0263169
1 LETSTOP(STOP) uz HKD
HK$0.2524473
1 LETSTOP(STOP) uz AMD
֏12.4290495
1 LETSTOP(STOP) uz MAD
.د.م0.3024819
1 LETSTOP(STOP) uz MXN
$0.6069132
1 LETSTOP(STOP) uz SAR
ريال0.1218375
1 LETSTOP(STOP) uz ETB
Br4.9586238
1 LETSTOP(STOP) uz KES
KSh4.1973831
1 LETSTOP(STOP) uz JOD
د.أ0.02303541
1 LETSTOP(STOP) uz PLN
0.1205379
1 LETSTOP(STOP) uz RON
лв0.1439307
1 LETSTOP(STOP) uz SEK
kr0.3112542
1 LETSTOP(STOP) uz BGN
лв0.055233
1 LETSTOP(STOP) uz HUF
Ft10.9874682
1 LETSTOP(STOP) uz CZK
0.6904125
1 LETSTOP(STOP) uz KWD
د.ك0.00997443
1 LETSTOP(STOP) uz ILS
0.1059174
1 LETSTOP(STOP) uz BOB
Bs0.2245059
1 LETSTOP(STOP) uz AZN
0.055233
1 LETSTOP(STOP) uz TJS
SM0.2995578
1 LETSTOP(STOP) uz GEL
0.0883728
1 LETSTOP(STOP) uz AOA
Kz29.7800091
1 LETSTOP(STOP) uz BHD
.د.ب0.01221624
1 LETSTOP(STOP) uz BMD
$0.03249
1 LETSTOP(STOP) uz DKK
kr0.211185
1 LETSTOP(STOP) uz HNL
L0.8557866
1 LETSTOP(STOP) uz MUR
1.491291
1 LETSTOP(STOP) uz NAD
$0.5624019
1 LETSTOP(STOP) uz NOK
kr0.3320478
1 LETSTOP(STOP) uz NZD
$0.0575073
1 LETSTOP(STOP) uz PAB
B/.0.03249
1 LETSTOP(STOP) uz PGK
K0.1367829
1 LETSTOP(STOP) uz QAR
ر.ق0.1182636
1 LETSTOP(STOP) uz RSD
дин.3.3175539
1 LETSTOP(STOP) uz UZS
soʻm391.4456931
1 LETSTOP(STOP) uz ALL
L2.7327339
1 LETSTOP(STOP) uz ANG
ƒ0.0581571
1 LETSTOP(STOP) uz AWG
ƒ0.0581571
1 LETSTOP(STOP) uz BBD
$0.06498
1 LETSTOP(STOP) uz BAM
KM0.055233
1 LETSTOP(STOP) uz BIF
Fr95.81301
1 LETSTOP(STOP) uz BND
$0.042237
1 LETSTOP(STOP) uz BSD
$0.03249
1 LETSTOP(STOP) uz JMD
$5.2156197
1 LETSTOP(STOP) uz KHR
130.4817894
1 LETSTOP(STOP) uz KMF
Fr13.84074
1 LETSTOP(STOP) uz LAK
706.3043337
1 LETSTOP(STOP) uz LKR
රු9.9023022
1 LETSTOP(STOP) uz MDL
L0.5503806
1 LETSTOP(STOP) uz MGA
Ar145.694907
1 LETSTOP(STOP) uz MOP
P0.25992
1 LETSTOP(STOP) uz MVR
0.500346
1 LETSTOP(STOP) uz MWK
MK56.4062139
1 LETSTOP(STOP) uz MZN
MT2.0777355
1 LETSTOP(STOP) uz NPR
रु4.6090314
1 LETSTOP(STOP) uz PYG
230.41908
1 LETSTOP(STOP) uz RWF
Fr47.07801
1 LETSTOP(STOP) uz SBD
$0.2673927
1 LETSTOP(STOP) uz SCR
0.4603833
1 LETSTOP(STOP) uz SRD
$1.250865
1 LETSTOP(STOP) uz SVC
$0.2842875
1 LETSTOP(STOP) uz SZL
L0.5624019
1 LETSTOP(STOP) uz TMT
m0.1140399
1 LETSTOP(STOP) uz TND
د.ت0.09529317
1 LETSTOP(STOP) uz TTD
$0.2202822
1 LETSTOP(STOP) uz UGX
Sh113.19516
1 LETSTOP(STOP) uz XAF
Fr18.55179
1 LETSTOP(STOP) uz XCD
$0.087723
1 LETSTOP(STOP) uz XOF
Fr18.55179
1 LETSTOP(STOP) uz XPF
Fr3.34647
1 LETSTOP(STOP) uz BWP
P0.438615
1 LETSTOP(STOP) uz BZD
$0.0653049
1 LETSTOP(STOP) uz CVE
$3.1310613
1 LETSTOP(STOP) uz DJF
Fr5.75073
1 LETSTOP(STOP) uz DOP
$2.0874825
1 LETSTOP(STOP) uz DZD
د.ج4.2435189
1 LETSTOP(STOP) uz FJD
$0.0740772
1 LETSTOP(STOP) uz GNF
Fr282.50055
1 LETSTOP(STOP) uz GTQ
Q0.2488734
1 LETSTOP(STOP) uz GYD
$6.796908
1 LETSTOP(STOP) uz ISK
kr4.12623

LETSTOP resurss

Dziļākai izpratnei par LETSTOP, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā LETSTOP vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par LETSTOP

Kāda ir LETSTOP (STOP) vērtība šodien?
Reāllaika STOP cena USD ir 0.03249 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā STOP uz USD cena?
Pašreizējā STOP uz USD cena ir $ 0.03249. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir LETSTOP tirgus maksimums?
STOP tirgus maksimums ir $ 2.14M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir STOP apjoms apgrozībā?
STOP apjoms apgrozībā ir 65.78M USD.
Kāda bija STOP vēsturiski augstākā cena?
STOP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1 USD apmērā.
Kāda bija STOP vēsturiski zemākā cena?
STOP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.02770163701207271 USD.
Kāds ir STOP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu STOP tirdzniecības apjoms ir $ 175.54K USD.
Vai STOP šogad kāps augstāk?
STOP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati STOP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

