BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika STBL cena šodien ir 0.06331 USD. Seko līdzi reāllaika STBL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati STBL cenas tendenci MEXC.Reāllaika STBL cena šodien ir 0.06331 USD. Seko līdzi reāllaika STBL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati STBL cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par STBL

STBL Cenas informācija

Kas ir STBL

STBL Tehniskais dokuments

STBL Oficiālā tīmekļa vietne

STBL Tokenomika

STBL Cenas prognoze

STBL Vēsture

STBL iegādes rokasgrāmata

STBL uz bezseguma valūtu konvertētājs

STBL Tūlītējie darījumi

STBL USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

STBL logotips

STBL kurss(STBL)

1 STBL uz USD reāllaika cena:

$0.06331
$0.06331$0.06331
-2.89%1D
USD
STBL (STBL) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:11:06 (UTC+8)

STBL (STBL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.06024
$ 0.06024$ 0.06024
24h zemākā
$ 0.06983
$ 0.06983$ 0.06983
24h augstākā

$ 0.06024
$ 0.06024$ 0.06024

$ 0.06983
$ 0.06983$ 0.06983

$ 0.6107798696411226
$ 0.6107798696411226$ 0.6107798696411226

$ 0.05027366108223707
$ 0.05027366108223707$ 0.05027366108223707

-0.46%

-2.88%

-33.47%

-33.47%

STBL (STBL) reāllaika cena ir $ 0.06331. Pēdējo 24 stundu laikā STBL tika tirgots robežās no zemākās $ 0.06024 līdz augstākajai $ 0.06983, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. STBL visu laiku augstākā cena ir $ 0.6107798696411226, savukārt zemākā - $ 0.05027366108223707.

Īstermiņa veiktspējas ziņā STBL ir mainījies par -0.46% pēdējā stundā, par -2.88% pēdējo 24 stundu laikā un par -33.47% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

STBL (STBL) tirgus informācija

No.618

$ 31.66M
$ 31.66M$ 31.66M

$ 814.05K
$ 814.05K$ 814.05K

$ 633.10M
$ 633.10M$ 633.10M

500.00M
500.00M 500.00M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

5.00%

BSC

Pašreizējais STBL tirgus maksimums ir $ 31.66M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 814.05K. STBL apjoms apgrozībā ir 500.00M ar kopējo apjomu 10000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 633.10M.

STBL (STBL) cenas vēsture USD

Seko STBL cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0018841-2.88%
30 dienas$ -0.23986-79.12%
60 dienas$ +0.05831+1,166.20%
90 dienas$ +0.05831+1,166.20%
STBL Cenas izmaiņas šodien

Šodien STBL cena mainījās par $ -0.0018841 (-2.88%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

STBL 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.23986 (-79.12%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

STBL 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, STBL piedzīvoja izmaiņas $ +0.05831 (+1,166.20%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

STBL 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.05831 (+1,166.20%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu STBL (STBL) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati STBL cenas vēstures lapu.

Kas ir STBL (STBL)?

STBL is a decentralized, non-custodial platform built to redefine stablecoin utility by combining yield, transparency, and real-world asset (RWA) backing. At its core, STBL is a mechanism to mint stablecoins — namely USST and YLD — with unique advantages that stand out in the DeFi ecosystem: yield without staking, no lockups, and RWA-powered growth.

STBL ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu STBL ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt STBL steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par STBL mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu STBL pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

STBL cenas prognoze (USD)

Kāda būs STBL (STBL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu STBL (STBL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa STBL prognozes.

Apskati STBL cenas prognozi!

STBL (STBL) tokenomika

STBL (STBL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par STBL tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties STBL (STBL)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties STBL? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties STBL MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

STBL uz vietējām valūtām

1 STBL(STBL) uz VND
1,666.00265
1 STBL(STBL) uz AUD
A$0.0974974
1 STBL(STBL) uz GBP
0.0481156
1 STBL(STBL) uz EUR
0.0550797
1 STBL(STBL) uz USD
$0.06331
1 STBL(STBL) uz MYR
RM0.2652689
1 STBL(STBL) uz TRY
2.6647179
1 STBL(STBL) uz JPY
¥9.68643
1 STBL(STBL) uz ARS
ARS$92.2882532
1 STBL(STBL) uz RUB
5.12811
1 STBL(STBL) uz INR
5.6174963
1 STBL(STBL) uz IDR
Rp1,055.1662446
1 STBL(STBL) uz PHP
3.7131315
1 STBL(STBL) uz EGP
￡E.2.994563
1 STBL(STBL) uz BRL
R$0.341874
1 STBL(STBL) uz CAD
C$0.088634
1 STBL(STBL) uz BDT
7.717489
1 STBL(STBL) uz NGN
91.35633
1 STBL(STBL) uz COP
$244.43991
1 STBL(STBL) uz ZAR
R.1.1098243
1 STBL(STBL) uz UAH
2.6640848
1 STBL(STBL) uz TZS
T.Sh.155.9356955
1 STBL(STBL) uz VES
Bs14.11813
1 STBL(STBL) uz CLP
$59.89126
1 STBL(STBL) uz PKR
Rs17.8990032
1 STBL(STBL) uz KZT
33.180771
1 STBL(STBL) uz THB
฿2.0626398
1 STBL(STBL) uz TWD
NT$1.9581783
1 STBL(STBL) uz AED
د.إ0.2323477
1 STBL(STBL) uz CHF
Fr0.0512811
1 STBL(STBL) uz HKD
HK$0.4919187
1 STBL(STBL) uz AMD
֏24.2192405
1 STBL(STBL) uz MAD
.د.م0.5894161
1 STBL(STBL) uz MXN
$1.1826308
1 STBL(STBL) uz SAR
ريال0.2374125
1 STBL(STBL) uz ETB
Br9.6623722
1 STBL(STBL) uz KES
KSh8.1790189
1 STBL(STBL) uz JOD
د.أ0.04488679
1 STBL(STBL) uz PLN
0.2348801
1 STBL(STBL) uz RON
лв0.2804633
1 STBL(STBL) uz SEK
kr0.6065098
1 STBL(STBL) uz BGN
лв0.107627
1 STBL(STBL) uz HUF
Ft21.4101758
1 STBL(STBL) uz CZK
1.3453375
1 STBL(STBL) uz KWD
د.ك0.01943617
1 STBL(STBL) uz ILS
0.2063906
1 STBL(STBL) uz BOB
Bs0.4374721
1 STBL(STBL) uz AZN
0.107627
1 STBL(STBL) uz TJS
SM0.5837182
1 STBL(STBL) uz GEL
0.1722032
1 STBL(STBL) uz AOA
Kz58.0293129
1 STBL(STBL) uz BHD
.د.ب0.02380456
1 STBL(STBL) uz BMD
$0.06331
1 STBL(STBL) uz DKK
kr0.411515
1 STBL(STBL) uz HNL
L1.6675854
1 STBL(STBL) uz MUR
2.905929
1 STBL(STBL) uz NAD
$1.0958961
1 STBL(STBL) uz NOK
kr0.6470282
1 STBL(STBL) uz NZD
$0.1120587
1 STBL(STBL) uz PAB
B/.0.06331
1 STBL(STBL) uz PGK
K0.2665351
1 STBL(STBL) uz QAR
ر.ق0.2304484
1 STBL(STBL) uz RSD
дин.6.4645841
1 STBL(STBL) uz UZS
soʻm762.7709089
1 STBL(STBL) uz ALL
L5.3250041
1 STBL(STBL) uz ANG
ƒ0.1133249
1 STBL(STBL) uz AWG
ƒ0.1133249
1 STBL(STBL) uz BBD
$0.12662
1 STBL(STBL) uz BAM
KM0.107627
1 STBL(STBL) uz BIF
Fr186.70119
1 STBL(STBL) uz BND
$0.082303
1 STBL(STBL) uz BSD
$0.06331
1 STBL(STBL) uz JMD
$10.1631543
1 STBL(STBL) uz KHR
254.2567586
1 STBL(STBL) uz KMF
Fr26.97006
1 STBL(STBL) uz LAK
1,376.3043203
1 STBL(STBL) uz LKR
රු19.2956218
1 STBL(STBL) uz MDL
L1.0724714
1 STBL(STBL) uz MGA
Ar283.901033
1 STBL(STBL) uz MOP
P0.50648
1 STBL(STBL) uz MVR
0.974974
1 STBL(STBL) uz MWK
MK109.9131241
1 STBL(STBL) uz MZN
MT4.0486745
1 STBL(STBL) uz NPR
रु8.9811566
1 STBL(STBL) uz PYG
448.99452
1 STBL(STBL) uz RWF
Fr91.73619
1 STBL(STBL) uz SBD
$0.5210413
1 STBL(STBL) uz SCR
0.8971027
1 STBL(STBL) uz SRD
$2.437435
1 STBL(STBL) uz SVC
$0.5539625
1 STBL(STBL) uz SZL
L1.0958961
1 STBL(STBL) uz TMT
m0.2222181
1 STBL(STBL) uz TND
د.ت0.18568823
1 STBL(STBL) uz TTD
$0.4292418
1 STBL(STBL) uz UGX
Sh220.57204
1 STBL(STBL) uz XAF
Fr36.15001
1 STBL(STBL) uz XCD
$0.170937
1 STBL(STBL) uz XOF
Fr36.15001
1 STBL(STBL) uz XPF
Fr6.52093
1 STBL(STBL) uz BWP
P0.854685
1 STBL(STBL) uz BZD
$0.1272531
1 STBL(STBL) uz CVE
$6.1011847
1 STBL(STBL) uz DJF
Fr11.20587
1 STBL(STBL) uz DOP
$4.0676675
1 STBL(STBL) uz DZD
د.ج8.2689191
1 STBL(STBL) uz FJD
$0.1443468
1 STBL(STBL) uz GNF
Fr550.48045
1 STBL(STBL) uz GTQ
Q0.4849546
1 STBL(STBL) uz GYD
$13.244452
1 STBL(STBL) uz ISK
kr8.04037

STBL resurss

Dziļākai izpratnei par STBL, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā STBL vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par STBL

Kāda ir STBL (STBL) vērtība šodien?
Reāllaika STBL cena USD ir 0.06331 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā STBL uz USD cena?
Pašreizējā STBL uz USD cena ir $ 0.06331. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir STBL tirgus maksimums?
STBL tirgus maksimums ir $ 31.66M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir STBL apjoms apgrozībā?
STBL apjoms apgrozībā ir 500.00M USD.
Kāda bija STBL vēsturiski augstākā cena?
STBL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.6107798696411226 USD apmērā.
Kāda bija STBL vēsturiski zemākā cena?
STBL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.05027366108223707 USD.
Kāds ir STBL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu STBL tirdzniecības apjoms ir $ 814.05K USD.
Vai STBL šogad kāps augstāk?
STBL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati STBL cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:11:06 (UTC+8)

STBL (STBL) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

STBL uz USD kalkulators

Summa

STBL
STBL
USD
USD

1 STBL = 0.06331 USD

Tirgot STBL

STBL/USDT
$0.06331
$0.06331$0.06331
-3.21%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,594.31
$100,594.31$100,594.31

-2.50%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,194.64
$3,194.64$3,194.64

-8.91%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.64
$152.64$152.64

-5.47%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1472
$2.1472$2.1472

-5.91%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,594.31
$100,594.31$100,594.31

-2.50%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,194.64
$3,194.64$3,194.64

-8.91%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.64
$152.64$152.64

-5.47%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1472
$2.1472$2.1472

-5.91%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15843
$0.15843$0.15843

-3.35%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.7254
$3.7254$3.7254

+2,383.60%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.33000
$0.33000$0.33000

+2,051.23%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000349
$0.0000000000000000000000000349$0.0000000000000000000000000349

+405.79%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000228
$0.000000000228$0.000000000228

+165.11%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000780
$0.0000780$0.0000780

+90.24%