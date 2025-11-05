BiržaDEX+
Reāllaika Hyperion cena šodien ir 0.408 USD. Seko līdzi reāllaika RION uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RION cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par RION

RION Cenas informācija

Kas ir RION

RION Tehniskais dokuments

RION Oficiālā tīmekļa vietne

RION Tokenomika

RION Cenas prognoze

RION Vēsture

RION iegādes rokasgrāmata

RION uz bezseguma valūtu konvertētājs

RION Tūlītējie darījumi

RION USDT-M Futures

Hyperion logotips

Hyperion kurss(RION)

1 RION uz USD reāllaika cena:

$0.408
-0.51%1D
USD
Hyperion (RION) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:06:33 (UTC+8)

Hyperion (RION) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.3934
24h zemākā
$ 0.4188
24h augstākā

$ 0.3934
$ 0.4188
$ 1.2065187860831725
$ 0.02813140542022481
+0.94%

-0.51%

-1.10%

-1.10%

Hyperion (RION) reāllaika cena ir $ 0.408. Pēdējo 24 stundu laikā RION tika tirgots robežās no zemākās $ 0.3934 līdz augstākajai $ 0.4188, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RION visu laiku augstākā cena ir $ 1.2065187860831725, savukārt zemākā - $ 0.02813140542022481.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RION ir mainījies par +0.94% pēdējā stundā, par -0.51% pēdējo 24 stundu laikā un par -1.10% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Hyperion (RION) tirgus informācija

No.1216

$ 7.75M
$ 81.86K
$ 40.80M
19.00M
100,000,000
100,000,000
19.00%

BSC

Pašreizējais Hyperion tirgus maksimums ir $ 7.75M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 81.86K. RION apjoms apgrozībā ir 19.00M ar kopējo apjomu 100000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 40.80M.

Hyperion (RION) cenas vēsture USD

Seko Hyperion cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.002091-0.51%
30 dienas$ -0.0878-17.71%
60 dienas$ +0.1149+39.20%
90 dienas$ -0.2184-34.87%
Hyperion Cenas izmaiņas šodien

Šodien RION cena mainījās par $ -0.002091 (-0.51%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Hyperion 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0878 (-17.71%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Hyperion 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, RION piedzīvoja izmaiņas $ +0.1149 (+39.20%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Hyperion 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.2184 (-34.87%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Hyperion (RION) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Hyperion cenas vēstures lapu.

Kas ir Hyperion (RION)?

Hyperion is a high-performance platform powered by Aptos’ parallel execution engine. By combining swap aggregation, market-making (CLMM and the upcoming DLMM), and vault strategies into one seamless on-chain experience, Hyperion is building the unified liquidity and trading layer of Aptos.

Hyperion ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Hyperion ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt RION steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Hyperion mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Hyperion pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Hyperion cenas prognoze (USD)

Kāda būs Hyperion (RION) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Hyperion (RION) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Hyperion prognozes.

Apskati Hyperion cenas prognozi!

Hyperion (RION) tokenomika

Hyperion (RION) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RION tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Hyperion (RION)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Hyperion? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Hyperion MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

RION uz vietējām valūtām

1 Hyperion(RION) uz VND
10,736.52
1 Hyperion(RION) uz AUD
A$0.62832
1 Hyperion(RION) uz GBP
0.31008
1 Hyperion(RION) uz EUR
0.35496
1 Hyperion(RION) uz USD
$0.408
1 Hyperion(RION) uz MYR
RM1.70952
1 Hyperion(RION) uz TRY
17.17272
1 Hyperion(RION) uz JPY
¥62.424
1 Hyperion(RION) uz ARS
ARS$594.74976
1 Hyperion(RION) uz RUB
33.048
1 Hyperion(RION) uz INR
36.20184
1 Hyperion(RION) uz IDR
Rp6,799.99728
1 Hyperion(RION) uz PHP
23.9292
1 Hyperion(RION) uz EGP
￡E.19.2984
1 Hyperion(RION) uz BRL
R$2.2032
1 Hyperion(RION) uz CAD
C$0.5712
1 Hyperion(RION) uz BDT
49.7352
1 Hyperion(RION) uz NGN
588.744
1 Hyperion(RION) uz COP
$1,575.288
1 Hyperion(RION) uz ZAR
R.7.15224
1 Hyperion(RION) uz UAH
17.16864
1 Hyperion(RION) uz TZS
T.Sh.1,004.9244
1 Hyperion(RION) uz VES
Bs90.984
1 Hyperion(RION) uz CLP
$385.968
1 Hyperion(RION) uz PKR
Rs115.34976
1 Hyperion(RION) uz KZT
213.8328
1 Hyperion(RION) uz THB
฿13.29264
1 Hyperion(RION) uz TWD
NT$12.61944
1 Hyperion(RION) uz AED
د.إ1.49736
1 Hyperion(RION) uz CHF
Fr0.33048
1 Hyperion(RION) uz HKD
HK$3.17016
1 Hyperion(RION) uz AMD
֏156.0804
1 Hyperion(RION) uz MAD
.د.م3.79848
1 Hyperion(RION) uz MXN
$7.62144
1 Hyperion(RION) uz SAR
ريال1.53
1 Hyperion(RION) uz ETB
Br62.26896
1 Hyperion(RION) uz KES
KSh52.70952
1 Hyperion(RION) uz JOD
د.أ0.289272
1 Hyperion(RION) uz PLN
1.51368
1 Hyperion(RION) uz RON
лв1.80744
1 Hyperion(RION) uz SEK
kr3.90864
1 Hyperion(RION) uz BGN
лв0.6936
1 Hyperion(RION) uz HUF
Ft137.97744
1 Hyperion(RION) uz CZK
8.67
1 Hyperion(RION) uz KWD
د.ك0.125256
1 Hyperion(RION) uz ILS
1.33008
1 Hyperion(RION) uz BOB
Bs2.81928
1 Hyperion(RION) uz AZN
0.6936
1 Hyperion(RION) uz TJS
SM3.76176
1 Hyperion(RION) uz GEL
1.10976
1 Hyperion(RION) uz AOA
Kz373.96872
1 Hyperion(RION) uz BHD
.د.ب0.153408
1 Hyperion(RION) uz BMD
$0.408
1 Hyperion(RION) uz DKK
kr2.652
1 Hyperion(RION) uz HNL
L10.74672
1 Hyperion(RION) uz MUR
18.7272
1 Hyperion(RION) uz NAD
$7.06248
1 Hyperion(RION) uz NOK
kr4.16976
1 Hyperion(RION) uz NZD
$0.72216
1 Hyperion(RION) uz PAB
B/.0.408
1 Hyperion(RION) uz PGK
K1.71768
1 Hyperion(RION) uz QAR
ر.ق1.48512
1 Hyperion(RION) uz RSD
дин.41.66088
1 Hyperion(RION) uz UZS
soʻm4,915.66152
1 Hyperion(RION) uz ALL
L34.31688
1 Hyperion(RION) uz ANG
ƒ0.73032
1 Hyperion(RION) uz AWG
ƒ0.73032
1 Hyperion(RION) uz BBD
$0.816
1 Hyperion(RION) uz BAM
KM0.6936
1 Hyperion(RION) uz BIF
Fr1,203.192
1 Hyperion(RION) uz BND
$0.5304
1 Hyperion(RION) uz BSD
$0.408
1 Hyperion(RION) uz JMD
$65.49624
1 Hyperion(RION) uz KHR
1,638.55248
1 Hyperion(RION) uz KMF
Fr173.808
1 Hyperion(RION) uz LAK
8,869.56504
1 Hyperion(RION) uz LKR
රු124.35024
1 Hyperion(RION) uz MDL
L6.91152
1 Hyperion(RION) uz MGA
Ar1,829.5944
1 Hyperion(RION) uz MOP
P3.264
1 Hyperion(RION) uz MVR
6.2832
1 Hyperion(RION) uz MWK
MK708.33288
1 Hyperion(RION) uz MZN
MT26.0916
1 Hyperion(RION) uz NPR
रु57.87888
1 Hyperion(RION) uz PYG
2,893.536
1 Hyperion(RION) uz RWF
Fr591.192
1 Hyperion(RION) uz SBD
$3.35784
1 Hyperion(RION) uz SCR
5.78136
1 Hyperion(RION) uz SRD
$15.708
1 Hyperion(RION) uz SVC
$3.57
1 Hyperion(RION) uz SZL
L7.06248
1 Hyperion(RION) uz TMT
m1.43208
1 Hyperion(RION) uz TND
د.ت1.196664
1 Hyperion(RION) uz TTD
$2.76624
1 Hyperion(RION) uz UGX
Sh1,421.472
1 Hyperion(RION) uz XAF
Fr232.968
1 Hyperion(RION) uz XCD
$1.1016
1 Hyperion(RION) uz XOF
Fr232.968
1 Hyperion(RION) uz XPF
Fr42.024
1 Hyperion(RION) uz BWP
P5.508
1 Hyperion(RION) uz BZD
$0.82008
1 Hyperion(RION) uz CVE
$39.31896
1 Hyperion(RION) uz DJF
Fr72.216
1 Hyperion(RION) uz DOP
$26.214
1 Hyperion(RION) uz DZD
د.ج53.28888
1 Hyperion(RION) uz FJD
$0.93024
1 Hyperion(RION) uz GNF
Fr3,547.56
1 Hyperion(RION) uz GTQ
Q3.12528
1 Hyperion(RION) uz GYD
$85.3536
1 Hyperion(RION) uz ISK
kr51.816

Hyperion resurss

Dziļākai izpratnei par Hyperion, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Hyperion vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Hyperion

Kāda ir Hyperion (RION) vērtība šodien?
Reāllaika RION cena USD ir 0.408 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RION uz USD cena?
Pašreizējā RION uz USD cena ir $ 0.408. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Hyperion tirgus maksimums?
RION tirgus maksimums ir $ 7.75M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RION apjoms apgrozībā?
RION apjoms apgrozībā ir 19.00M USD.
Kāda bija RION vēsturiski augstākā cena?
RION sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.2065187860831725 USD apmērā.
Kāda bija RION vēsturiski zemākā cena?
RION sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.02813140542022481 USD.
Kāds ir RION tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RION tirdzniecības apjoms ir $ 81.86K USD.
Vai RION šogad kāps augstāk?
RION cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RION cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:06:33 (UTC+8)

Hyperion (RION) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

RION uz USD kalkulators

Summa

RION
RION
USD
USD

1 RION = 0.408 USD

Tirgot RION

RION/USDT
$0.408
-0.53%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

