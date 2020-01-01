Renzo (REZ) tokenomika

Renzo (REZ) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Renzo (REZ), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Renzo (REZ) informācija

Renzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.renzoprotocol.com/
Tehniskais dokuments:
https://docs.renzoprotocol.com/docs
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/3DK98MXPz8TRuim7rfQnebSLpA7VSoc79Bgiee1m4Zw5

Renzo (REZ) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Renzo (REZ) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 44.71M
$ 44.71M
Kopējais apjoms:
$ 10.00B
$ 10.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 3.91B
$ 3.91B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 114.43M
$ 114.43M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.29
$ 0.29
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.007039903655216518
$ 0.007039903655216518
Pašreizējā cena:
$ 0.011443
$ 0.011443

Renzo (REZ) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Renzo (REZ) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais REZ tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu REZ tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti REZ tokenomiku, uzzini REZ tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties REZ

Vēlies iekļaut Renzo (REZ) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas REZ iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Renzo (REZ) cenas vēsture

REZ cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

REZ cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas REZ? Mūsu REZ cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

