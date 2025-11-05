BiržaDEX+
Reāllaika PUNKVISM cena šodien ir 0.00175 USD. Seko līdzi reāllaika PVT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PVT cenas tendenci MEXC.

PUNKVISM kurss(PVT)

1 PVT uz USD reāllaika cena:

$0.001751
$0.001751
-2.83%1D
PUNKVISM (PVT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:04:10 (UTC+8)

PUNKVISM (PVT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0016
$ 0.0016
24h zemākā
$ 0.002595
$ 0.002595
24h augstākā

$ 0.0016
$ 0.0016

$ 0.002595
$ 0.002595

-0.23%

-2.83%

-26.13%

-26.13%

PUNKVISM (PVT) reāllaika cena ir $ 0.00175. Pēdējo 24 stundu laikā PVT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0016 līdz augstākajai $ 0.002595, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PVT visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PVT ir mainījies par -0.23% pēdējā stundā, par -2.83% pēdējo 24 stundu laikā un par -26.13% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

PUNKVISM (PVT) tirgus informācija

$ 130.49K
$ 130.49K

$ 17.50M
$ 17.50M

10,000,000,000
10,000,000,000

SOL

Pašreizējais PUNKVISM tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 130.49K. PVT apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 10000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 17.50M.

PUNKVISM (PVT) cenas vēsture USD

Seko PUNKVISM cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000051-2.83%
30 dienas$ -0.002059-54.06%
60 dienas$ +0.000029+1.68%
90 dienas$ -0.000794-31.22%
PUNKVISM Cenas izmaiņas šodien

Šodien PVT cena mainījās par $ -0.000051 (-2.83%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

PUNKVISM 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.002059 (-54.06%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

PUNKVISM 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, PVT piedzīvoja izmaiņas $ +0.000029 (+1.68%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

PUNKVISM 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.000794 (-31.22%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu PUNKVISM (PVT) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati PUNKVISM cenas vēstures lapu.

Kas ir PUNKVISM (PVT)?

The Punkvism project is a community web3 platform that combines the resistance spirit of punk and the execution power of activism. The Punkvism project creates new economic and cultural values by merging digital assets and real assets (RWA) based on the Punky Kongz NFT community. It connects various industries such as real estate, entertainment, healthcare, and games with blockchain technology, and builds a decentralized ecosystem centered on the community through the PVT governance token.

PUNKVISM ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu PUNKVISM ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt PVT steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par PUNKVISM mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu PUNKVISM pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

PUNKVISM cenas prognoze (USD)

Kāda būs PUNKVISM (PVT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu PUNKVISM (PVT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa PUNKVISM prognozes.

Apskati PUNKVISM cenas prognozi!

PUNKVISM (PVT) tokenomika

PUNKVISM (PVT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PVT tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties PUNKVISM (PVT)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties PUNKVISM? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties PUNKVISM MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

PVT uz vietējām valūtām

1 PUNKVISM(PVT) uz VND
46.05125
1 PUNKVISM(PVT) uz AUD
A$0.002695
1 PUNKVISM(PVT) uz GBP
0.00133
1 PUNKVISM(PVT) uz EUR
0.0015225
1 PUNKVISM(PVT) uz USD
$0.00175
1 PUNKVISM(PVT) uz MYR
RM0.0073325
1 PUNKVISM(PVT) uz TRY
0.0736575
1 PUNKVISM(PVT) uz JPY
¥0.26775
1 PUNKVISM(PVT) uz ARS
ARS$2.55101
1 PUNKVISM(PVT) uz RUB
0.14175
1 PUNKVISM(PVT) uz INR
0.1552775
1 PUNKVISM(PVT) uz IDR
Rp29.166655
1 PUNKVISM(PVT) uz PHP
0.1026375
1 PUNKVISM(PVT) uz EGP
￡E.0.082775
1 PUNKVISM(PVT) uz BRL
R$0.00945
1 PUNKVISM(PVT) uz CAD
C$0.00245
1 PUNKVISM(PVT) uz BDT
0.213325
1 PUNKVISM(PVT) uz NGN
2.52525
1 PUNKVISM(PVT) uz COP
$6.75675
1 PUNKVISM(PVT) uz ZAR
R.0.0306775
1 PUNKVISM(PVT) uz UAH
0.07364
1 PUNKVISM(PVT) uz TZS
T.Sh.4.3103375
1 PUNKVISM(PVT) uz VES
Bs0.39025
1 PUNKVISM(PVT) uz CLP
$1.6555
1 PUNKVISM(PVT) uz PKR
Rs0.49476
1 PUNKVISM(PVT) uz KZT
0.917175
1 PUNKVISM(PVT) uz THB
฿0.057015
1 PUNKVISM(PVT) uz TWD
NT$0.0541275
1 PUNKVISM(PVT) uz AED
د.إ0.0064225
1 PUNKVISM(PVT) uz CHF
Fr0.0014175
1 PUNKVISM(PVT) uz HKD
HK$0.0135975
1 PUNKVISM(PVT) uz AMD
֏0.6694625
1 PUNKVISM(PVT) uz MAD
.د.م0.0162925
1 PUNKVISM(PVT) uz MXN
$0.03269
1 PUNKVISM(PVT) uz SAR
ريال0.0065625
1 PUNKVISM(PVT) uz ETB
Br0.267085
1 PUNKVISM(PVT) uz KES
KSh0.2260825
1 PUNKVISM(PVT) uz JOD
د.أ0.00124075
1 PUNKVISM(PVT) uz PLN
0.0064925
1 PUNKVISM(PVT) uz RON
лв0.0077525
1 PUNKVISM(PVT) uz SEK
kr0.016765
1 PUNKVISM(PVT) uz BGN
лв0.002975
1 PUNKVISM(PVT) uz HUF
Ft0.591815
1 PUNKVISM(PVT) uz CZK
0.0371875
1 PUNKVISM(PVT) uz KWD
د.ك0.00053725
1 PUNKVISM(PVT) uz ILS
0.005705
1 PUNKVISM(PVT) uz BOB
Bs0.0120925
1 PUNKVISM(PVT) uz AZN
0.002975
1 PUNKVISM(PVT) uz TJS
SM0.016135
1 PUNKVISM(PVT) uz GEL
0.00476
1 PUNKVISM(PVT) uz AOA
Kz1.6040325
1 PUNKVISM(PVT) uz BHD
.د.ب0.000658
1 PUNKVISM(PVT) uz BMD
$0.00175
1 PUNKVISM(PVT) uz DKK
kr0.011375
1 PUNKVISM(PVT) uz HNL
L0.046095
1 PUNKVISM(PVT) uz MUR
0.080325
1 PUNKVISM(PVT) uz NAD
$0.0302925
1 PUNKVISM(PVT) uz NOK
kr0.017885
1 PUNKVISM(PVT) uz NZD
$0.0030975
1 PUNKVISM(PVT) uz PAB
B/.0.00175
1 PUNKVISM(PVT) uz PGK
K0.0073675
1 PUNKVISM(PVT) uz QAR
ر.ق0.00637
1 PUNKVISM(PVT) uz RSD
дин.0.1786925
1 PUNKVISM(PVT) uz UZS
soʻm21.0843325
1 PUNKVISM(PVT) uz ALL
L0.1471925
1 PUNKVISM(PVT) uz ANG
ƒ0.0031325
1 PUNKVISM(PVT) uz AWG
ƒ0.0031325
1 PUNKVISM(PVT) uz BBD
$0.0035
1 PUNKVISM(PVT) uz BAM
KM0.002975
1 PUNKVISM(PVT) uz BIF
Fr5.16075
1 PUNKVISM(PVT) uz BND
$0.002275
1 PUNKVISM(PVT) uz BSD
$0.00175
1 PUNKVISM(PVT) uz JMD
$0.2809275
1 PUNKVISM(PVT) uz KHR
7.028105
1 PUNKVISM(PVT) uz KMF
Fr0.7455
1 PUNKVISM(PVT) uz LAK
38.0434775
1 PUNKVISM(PVT) uz LKR
රු0.533365
1 PUNKVISM(PVT) uz MDL
L0.029645
1 PUNKVISM(PVT) uz MGA
Ar7.847525
1 PUNKVISM(PVT) uz MOP
P0.014
1 PUNKVISM(PVT) uz MVR
0.02695
1 PUNKVISM(PVT) uz MWK
MK3.0381925
1 PUNKVISM(PVT) uz MZN
MT0.1119125
1 PUNKVISM(PVT) uz NPR
रु0.248255
1 PUNKVISM(PVT) uz PYG
12.411
1 PUNKVISM(PVT) uz RWF
Fr2.53575
1 PUNKVISM(PVT) uz SBD
$0.0144025
1 PUNKVISM(PVT) uz SCR
0.0247975
1 PUNKVISM(PVT) uz SRD
$0.067375
1 PUNKVISM(PVT) uz SVC
$0.0153125
1 PUNKVISM(PVT) uz SZL
L0.0302925
1 PUNKVISM(PVT) uz TMT
m0.0061425
1 PUNKVISM(PVT) uz TND
د.ت0.00513275
1 PUNKVISM(PVT) uz TTD
$0.011865
1 PUNKVISM(PVT) uz UGX
Sh6.097
1 PUNKVISM(PVT) uz XAF
Fr0.99925
1 PUNKVISM(PVT) uz XCD
$0.004725
1 PUNKVISM(PVT) uz XOF
Fr0.99925
1 PUNKVISM(PVT) uz XPF
Fr0.18025
1 PUNKVISM(PVT) uz BWP
P0.023625
1 PUNKVISM(PVT) uz BZD
$0.0035175
1 PUNKVISM(PVT) uz CVE
$0.1686475
1 PUNKVISM(PVT) uz DJF
Fr0.30975
1 PUNKVISM(PVT) uz DOP
$0.1124375
1 PUNKVISM(PVT) uz DZD
د.ج0.2285675
1 PUNKVISM(PVT) uz FJD
$0.00399
1 PUNKVISM(PVT) uz GNF
Fr15.21625
1 PUNKVISM(PVT) uz GTQ
Q0.013405
1 PUNKVISM(PVT) uz GYD
$0.3661
1 PUNKVISM(PVT) uz ISK
kr0.22225

PUNKVISM resurss

Dziļākai izpratnei par PUNKVISM, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā PUNKVISM vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par PUNKVISM

Kāda ir PUNKVISM (PVT) vērtība šodien?
Reāllaika PVT cena USD ir 0.00175 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PVT uz USD cena?
Pašreizējā PVT uz USD cena ir $ 0.00175. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir PUNKVISM tirgus maksimums?
PVT tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PVT apjoms apgrozībā?
PVT apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija PVT vēsturiski augstākā cena?
PVT sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija PVT vēsturiski zemākā cena?
PVT sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir PVT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PVT tirdzniecības apjoms ir $ 130.49K USD.
Vai PVT šogad kāps augstāk?
PVT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PVT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:04:10 (UTC+8)

PUNKVISM (PVT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$0.001751
$100,670.82

$3,215.31

$153.60

$1.0004

$2.1653

$100,670.82

$3,215.31

$153.60

$2.1653

$0.15915

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.34216

$2.7250

$0.0000000000000000000000000243

$0.000000000226

$0.0000788

