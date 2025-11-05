BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Succinct cena šodien ir 0.5714 USD. Seko līdzi reāllaika PROVE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PROVE cenas tendenci MEXC.Reāllaika Succinct cena šodien ir 0.5714 USD. Seko līdzi reāllaika PROVE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PROVE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PROVE

PROVE Cenas informācija

Kas ir PROVE

PROVE Tehniskais dokuments

PROVE Oficiālā tīmekļa vietne

PROVE Tokenomika

PROVE Cenas prognoze

PROVE Vēsture

PROVE iegādes rokasgrāmata

PROVE uz bezseguma valūtu konvertētājs

PROVE Tūlītējie darījumi

PROVE USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Succinct logotips

Succinct kurss(PROVE)

1 PROVE uz USD reāllaika cena:

$0.5714
$0.5714$0.5714
-2.90%1D
USD
Succinct (PROVE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:03:26 (UTC+8)

Succinct (PROVE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.5472
$ 0.5472$ 0.5472
24h zemākā
$ 0.6103
$ 0.6103$ 0.6103
24h augstākā

$ 0.5472
$ 0.5472$ 0.5472

$ 0.6103
$ 0.6103$ 0.6103

$ 1.7260015460023572
$ 1.7260015460023572$ 1.7260015460023572

$ 0.4184223922367206
$ 0.4184223922367206$ 0.4184223922367206

+0.08%

-2.90%

-22.92%

-22.92%

Succinct (PROVE) reāllaika cena ir $ 0.5714. Pēdējo 24 stundu laikā PROVE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.5472 līdz augstākajai $ 0.6103, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PROVE visu laiku augstākā cena ir $ 1.7260015460023572, savukārt zemākā - $ 0.4184223922367206.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PROVE ir mainījies par +0.08% pēdējā stundā, par -2.90% pēdējo 24 stundu laikā un par -22.92% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Succinct (PROVE) tirgus informācija

No.281

$ 111.42M
$ 111.42M$ 111.42M

$ 825.21K
$ 825.21K$ 825.21K

$ 571.40M
$ 571.40M$ 571.40M

195.00M
195.00M 195.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.50%

ETH

Pašreizējais Succinct tirgus maksimums ir $ 111.42M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 825.21K. PROVE apjoms apgrozībā ir 195.00M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 571.40M.

Succinct (PROVE) cenas vēsture USD

Seko Succinct cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.017065-2.90%
30 dienas$ -0.1576-21.62%
60 dienas$ -0.2848-33.27%
90 dienas$ -0.5245-47.87%
Succinct Cenas izmaiņas šodien

Šodien PROVE cena mainījās par $ -0.017065 (-2.90%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Succinct 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.1576 (-21.62%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Succinct 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, PROVE piedzīvoja izmaiņas $ -0.2848 (-33.27%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Succinct 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.5245 (-47.87%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Succinct (PROVE) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Succinct cenas vēstures lapu.

Kas ir Succinct (PROVE)?

Succinct Network is a decentralized protocol that proves the world’s software. The network coordinates a distributed set of provers who generate zeroknowledge proofs through a novel incentive mechanism called proof contests to create the world’s most efficient, robust proving cluster. The Succinct Network introduces the idea of a global, distributed proving cluster codesigned with SP1 and powered by a competitive auction mechanism called proof contests to dramatically expand the proving capacity of the world

Succinct ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Succinct ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt PROVE steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Succinct mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Succinct pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Succinct cenas prognoze (USD)

Kāda būs Succinct (PROVE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Succinct (PROVE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Succinct prognozes.

Apskati Succinct cenas prognozi!

Succinct (PROVE) tokenomika

Succinct (PROVE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PROVE tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Succinct (PROVE)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Succinct? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Succinct MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

PROVE uz vietējām valūtām

1 Succinct(PROVE) uz VND
15,036.391
1 Succinct(PROVE) uz AUD
A$0.879956
1 Succinct(PROVE) uz GBP
0.434264
1 Succinct(PROVE) uz EUR
0.497118
1 Succinct(PROVE) uz USD
$0.5714
1 Succinct(PROVE) uz MYR
RM2.394166
1 Succinct(PROVE) uz TRY
24.050226
1 Succinct(PROVE) uz JPY
¥87.4242
1 Succinct(PROVE) uz ARS
ARS$832.941208
1 Succinct(PROVE) uz RUB
46.2834
1 Succinct(PROVE) uz INR
50.700322
1 Succinct(PROVE) uz IDR
Rp9,523.329524
1 Succinct(PROVE) uz PHP
33.51261
1 Succinct(PROVE) uz EGP
￡E.27.02722
1 Succinct(PROVE) uz BRL
R$3.08556
1 Succinct(PROVE) uz CAD
C$0.79996
1 Succinct(PROVE) uz BDT
69.65366
1 Succinct(PROVE) uz NGN
824.5302
1 Succinct(PROVE) uz COP
$2,206.1754
1 Succinct(PROVE) uz ZAR
R.10.016642
1 Succinct(PROVE) uz UAH
24.044512
1 Succinct(PROVE) uz TZS
T.Sh.1,407.38677
1 Succinct(PROVE) uz VES
Bs127.4222
1 Succinct(PROVE) uz CLP
$540.5444
1 Succinct(PROVE) uz PKR
Rs161.546208
1 Succinct(PROVE) uz KZT
299.47074
1 Succinct(PROVE) uz THB
฿18.616212
1 Succinct(PROVE) uz TWD
NT$17.673402
1 Succinct(PROVE) uz AED
د.إ2.097038
1 Succinct(PROVE) uz CHF
Fr0.462834
1 Succinct(PROVE) uz HKD
HK$4.439778
1 Succinct(PROVE) uz AMD
֏218.58907
1 Succinct(PROVE) uz MAD
.د.م5.319734
1 Succinct(PROVE) uz MXN
$10.673752
1 Succinct(PROVE) uz SAR
ريال2.14275
1 Succinct(PROVE) uz ETB
Br87.207068
1 Succinct(PROVE) uz KES
KSh73.819166
1 Succinct(PROVE) uz JOD
د.أ0.4051226
1 Succinct(PROVE) uz PLN
2.119894
1 Succinct(PROVE) uz RON
лв2.531302
1 Succinct(PROVE) uz SEK
kr5.474012
1 Succinct(PROVE) uz BGN
лв0.97138
1 Succinct(PROVE) uz HUF
Ft193.236052
1 Succinct(PROVE) uz CZK
12.14225
1 Succinct(PROVE) uz KWD
د.ك0.1754198
1 Succinct(PROVE) uz ILS
1.862764
1 Succinct(PROVE) uz BOB
Bs3.948374
1 Succinct(PROVE) uz AZN
0.97138
1 Succinct(PROVE) uz TJS
SM5.268308
1 Succinct(PROVE) uz GEL
1.554208
1 Succinct(PROVE) uz AOA
Kz523.739526
1 Succinct(PROVE) uz BHD
.د.ب0.2148464
1 Succinct(PROVE) uz BMD
$0.5714
1 Succinct(PROVE) uz DKK
kr3.7141
1 Succinct(PROVE) uz HNL
L15.050676
1 Succinct(PROVE) uz MUR
26.22726
1 Succinct(PROVE) uz NAD
$9.890934
1 Succinct(PROVE) uz NOK
kr5.839708
1 Succinct(PROVE) uz NZD
$1.011378
1 Succinct(PROVE) uz PAB
B/.0.5714
1 Succinct(PROVE) uz PGK
K2.405594
1 Succinct(PROVE) uz QAR
ر.ق2.079896
1 Succinct(PROVE) uz RSD
дин.58.345654
1 Succinct(PROVE) uz UZS
soʻm6,884.335766
1 Succinct(PROVE) uz ALL
L48.060454
1 Succinct(PROVE) uz ANG
ƒ1.022806
1 Succinct(PROVE) uz AWG
ƒ1.022806
1 Succinct(PROVE) uz BBD
$1.1428
1 Succinct(PROVE) uz BAM
KM0.97138
1 Succinct(PROVE) uz BIF
Fr1,685.0586
1 Succinct(PROVE) uz BND
$0.74282
1 Succinct(PROVE) uz BSD
$0.5714
1 Succinct(PROVE) uz JMD
$91.726842
1 Succinct(PROVE) uz KHR
2,294.776684
1 Succinct(PROVE) uz KMF
Fr243.4164
1 Succinct(PROVE) uz LAK
12,421.738882
1 Succinct(PROVE) uz LKR
රු174.151292
1 Succinct(PROVE) uz MDL
L9.679516
1 Succinct(PROVE) uz MGA
Ar2,562.32902
1 Succinct(PROVE) uz MOP
P4.5712
1 Succinct(PROVE) uz MVR
8.79956
1 Succinct(PROVE) uz MWK
MK992.013254
1 Succinct(PROVE) uz MZN
MT36.54103
1 Succinct(PROVE) uz NPR
रु81.058804
1 Succinct(PROVE) uz PYG
4,052.3688
1 Succinct(PROVE) uz RWF
Fr827.9586
1 Succinct(PROVE) uz SBD
$4.702622
1 Succinct(PROVE) uz SCR
8.096738
1 Succinct(PROVE) uz SRD
$21.9989
1 Succinct(PROVE) uz SVC
$4.99975
1 Succinct(PROVE) uz SZL
L9.890934
1 Succinct(PROVE) uz TMT
m2.005614
1 Succinct(PROVE) uz TND
د.ت1.6759162
1 Succinct(PROVE) uz TTD
$3.874092
1 Succinct(PROVE) uz UGX
Sh1,990.7576
1 Succinct(PROVE) uz XAF
Fr326.2694
1 Succinct(PROVE) uz XCD
$1.54278
1 Succinct(PROVE) uz XOF
Fr326.2694
1 Succinct(PROVE) uz XPF
Fr58.8542
1 Succinct(PROVE) uz BWP
P7.7139
1 Succinct(PROVE) uz BZD
$1.148514
1 Succinct(PROVE) uz CVE
$55.065818
1 Succinct(PROVE) uz DJF
Fr101.1378
1 Succinct(PROVE) uz DOP
$36.71245
1 Succinct(PROVE) uz DZD
د.ج74.630554
1 Succinct(PROVE) uz FJD
$1.302792
1 Succinct(PROVE) uz GNF
Fr4,968.323
1 Succinct(PROVE) uz GTQ
Q4.376924
1 Succinct(PROVE) uz GYD
$119.53688
1 Succinct(PROVE) uz ISK
kr72.5678

Succinct resurss

Dziļākai izpratnei par Succinct, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Succinct vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Succinct

Kāda ir Succinct (PROVE) vērtība šodien?
Reāllaika PROVE cena USD ir 0.5714 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PROVE uz USD cena?
Pašreizējā PROVE uz USD cena ir $ 0.5714. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Succinct tirgus maksimums?
PROVE tirgus maksimums ir $ 111.42M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PROVE apjoms apgrozībā?
PROVE apjoms apgrozībā ir 195.00M USD.
Kāda bija PROVE vēsturiski augstākā cena?
PROVE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.7260015460023572 USD apmērā.
Kāda bija PROVE vēsturiski zemākā cena?
PROVE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.4184223922367206 USD.
Kāds ir PROVE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PROVE tirdzniecības apjoms ir $ 825.21K USD.
Vai PROVE šogad kāps augstāk?
PROVE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PROVE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:03:26 (UTC+8)

Succinct (PROVE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

PROVE uz USD kalkulators

Summa

PROVE
PROVE
USD
USD

1 PROVE = 0.5714 USD

Tirgot PROVE

PROVE/USDC
$0.5703
$0.5703$0.5703
-3.21%
PROVE/USDT
$0.5714
$0.5714$0.5714
-2.90%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,535.84
$100,535.84$100,535.84

-2.56%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,205.23
$3,205.23$3,205.23

-8.61%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.07
$153.07$153.07

-5.20%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1582
$2.1582$2.1582

-5.42%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,535.84
$100,535.84$100,535.84

-2.56%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,205.23
$3,205.23$3,205.23

-8.61%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.07
$153.07$153.07

-5.20%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1582
$2.1582$2.1582

-5.42%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15867
$0.15867$0.15867

-3.20%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.33469
$0.33469$0.33469

+2,081.81%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.6515
$2.6515$2.6515

+1,667.66%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000243
$0.0000000000000000000000000243$0.0000000000000000000000000243

+252.17%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000238
$0.000000000238$0.000000000238

+176.74%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000788
$0.0000788$0.0000788

+92.19%