BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika NUMINE cena šodien ir 0.10021 USD. Seko līdzi reāllaika NUMI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NUMI cenas tendenci MEXC.Reāllaika NUMINE cena šodien ir 0.10021 USD. Seko līdzi reāllaika NUMI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NUMI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par NUMI

NUMI Cenas informācija

Kas ir NUMI

NUMI Tehniskais dokuments

NUMI Oficiālā tīmekļa vietne

NUMI Tokenomika

NUMI Cenas prognoze

NUMI Vēsture

NUMI iegādes rokasgrāmata

NUMI uz bezseguma valūtu konvertētājs

NUMI Tūlītējie darījumi

NUMI USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

NUMINE logotips

NUMINE kurss(NUMI)

1 NUMI uz USD reāllaika cena:

$0.10023
$0.10023$0.10023
+0.96%1D
USD
NUMINE (NUMI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:58:32 (UTC+8)

NUMINE (NUMI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.09857
$ 0.09857$ 0.09857
24h zemākā
$ 0.10484
$ 0.10484$ 0.10484
24h augstākā

$ 0.09857
$ 0.09857$ 0.09857

$ 0.10484
$ 0.10484$ 0.10484

$ 0.14584954023080834
$ 0.14584954023080834$ 0.14584954023080834

$ 0.05706319497536665
$ 0.05706319497536665$ 0.05706319497536665

-0.18%

+0.96%

+50.96%

+50.96%

NUMINE (NUMI) reāllaika cena ir $ 0.10021. Pēdējo 24 stundu laikā NUMI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.09857 līdz augstākajai $ 0.10484, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NUMI visu laiku augstākā cena ir $ 0.14584954023080834, savukārt zemākā - $ 0.05706319497536665.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NUMI ir mainījies par -0.18% pēdējā stundā, par +0.96% pēdējo 24 stundu laikā un par +50.96% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

NUMINE (NUMI) tirgus informācija

No.891

$ 16.21M
$ 16.21M$ 16.21M

$ 66.96K
$ 66.96K$ 66.96K

$ 100.21M
$ 100.21M$ 100.21M

161.78M
161.78M 161.78M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.17%

BSC

Pašreizējais NUMINE tirgus maksimums ir $ 16.21M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 66.96K. NUMI apjoms apgrozībā ir 161.78M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 100.21M.

NUMINE (NUMI) cenas vēsture USD

Seko NUMINE cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.0009531+0.96%
30 dienas$ +0.02776+38.31%
60 dienas$ +0.05021+100.42%
90 dienas$ +0.05021+100.42%
NUMINE Cenas izmaiņas šodien

Šodien NUMI cena mainījās par $ +0.0009531 (+0.96%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

NUMINE 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.02776 (+38.31%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

NUMINE 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, NUMI piedzīvoja izmaiņas $ +0.05021 (+100.42%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

NUMINE 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.05021 (+100.42%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu NUMINE (NUMI) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati NUMINE cenas vēstures lapu.

Kas ir NUMINE (NUMI)?

NUMINE is on a mission to connect all the content in the world - games, videos, music, books, and more - to the blockchain world.

NUMINE ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu NUMINE ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt NUMI steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par NUMINE mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu NUMINE pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

NUMINE cenas prognoze (USD)

Kāda būs NUMINE (NUMI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu NUMINE (NUMI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa NUMINE prognozes.

Apskati NUMINE cenas prognozi!

NUMINE (NUMI) tokenomika

NUMINE (NUMI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NUMI tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties NUMINE (NUMI)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties NUMINE? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties NUMINE MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

NUMI uz vietējām valūtām

1 NUMINE(NUMI) uz VND
2,637.02615
1 NUMINE(NUMI) uz AUD
A$0.1543234
1 NUMINE(NUMI) uz GBP
0.0761596
1 NUMINE(NUMI) uz EUR
0.0871827
1 NUMINE(NUMI) uz USD
$0.10021
1 NUMINE(NUMI) uz MYR
RM0.4198799
1 NUMINE(NUMI) uz TRY
4.2178389
1 NUMINE(NUMI) uz JPY
¥15.33213
1 NUMINE(NUMI) uz ARS
ARS$146.0781212
1 NUMINE(NUMI) uz RUB
8.11701
1 NUMINE(NUMI) uz INR
8.8916333
1 NUMINE(NUMI) uz IDR
Rp1,670.1659986
1 NUMINE(NUMI) uz PHP
5.8773165
1 NUMINE(NUMI) uz EGP
￡E.4.739933
1 NUMINE(NUMI) uz BRL
R$0.541134
1 NUMINE(NUMI) uz CAD
C$0.140294
1 NUMINE(NUMI) uz BDT
12.215599
1 NUMINE(NUMI) uz NGN
144.60303
1 NUMINE(NUMI) uz COP
$386.91081
1 NUMINE(NUMI) uz ZAR
R.1.7566813
1 NUMINE(NUMI) uz UAH
4.2168368
1 NUMINE(NUMI) uz TZS
T.Sh.246.8222405
1 NUMINE(NUMI) uz VES
Bs22.34683
1 NUMINE(NUMI) uz CLP
$94.79866
1 NUMINE(NUMI) uz PKR
Rs28.3313712
1 NUMINE(NUMI) uz KZT
52.520061
1 NUMINE(NUMI) uz THB
฿3.2648418
1 NUMINE(NUMI) uz TWD
NT$3.0994953
1 NUMINE(NUMI) uz AED
د.إ0.3677707
1 NUMINE(NUMI) uz CHF
Fr0.0811701
1 NUMINE(NUMI) uz HKD
HK$0.7786317
1 NUMINE(NUMI) uz AMD
֏38.3353355
1 NUMINE(NUMI) uz MAD
.د.م0.9329551
1 NUMINE(NUMI) uz MXN
$1.8719228
1 NUMINE(NUMI) uz SAR
ريال0.3757875
1 NUMINE(NUMI) uz ETB
Br15.2940502
1 NUMINE(NUMI) uz KES
KSh12.9461299
1 NUMINE(NUMI) uz JOD
د.أ0.07104889
1 NUMINE(NUMI) uz PLN
0.3717791
1 NUMINE(NUMI) uz RON
лв0.4439303
1 NUMINE(NUMI) uz SEK
kr0.9600118
1 NUMINE(NUMI) uz BGN
лв0.170357
1 NUMINE(NUMI) uz HUF
Ft33.8890178
1 NUMINE(NUMI) uz CZK
2.1294625
1 NUMINE(NUMI) uz KWD
د.ك0.03076447
1 NUMINE(NUMI) uz ILS
0.3266846
1 NUMINE(NUMI) uz BOB
Bs0.6924511
1 NUMINE(NUMI) uz AZN
0.170357
1 NUMINE(NUMI) uz TJS
SM0.9239362
1 NUMINE(NUMI) uz GEL
0.2725712
1 NUMINE(NUMI) uz AOA
Kz91.8514839
1 NUMINE(NUMI) uz BHD
.د.ب0.03767896
1 NUMINE(NUMI) uz BMD
$0.10021
1 NUMINE(NUMI) uz DKK
kr0.651365
1 NUMINE(NUMI) uz HNL
L2.6395314
1 NUMINE(NUMI) uz MUR
4.599639
1 NUMINE(NUMI) uz NAD
$1.7346351
1 NUMINE(NUMI) uz NOK
kr1.0241462
1 NUMINE(NUMI) uz NZD
$0.1773717
1 NUMINE(NUMI) uz PAB
B/.0.10021
1 NUMINE(NUMI) uz PGK
K0.4218841
1 NUMINE(NUMI) uz QAR
ر.ق0.3647644
1 NUMINE(NUMI) uz RSD
дин.10.2324431
1 NUMINE(NUMI) uz UZS
soʻm1,207.3491199
1 NUMINE(NUMI) uz ALL
L8.4286631
1 NUMINE(NUMI) uz ANG
ƒ0.1793759
1 NUMINE(NUMI) uz AWG
ƒ0.1793759
1 NUMINE(NUMI) uz BBD
$0.20042
1 NUMINE(NUMI) uz BAM
KM0.170357
1 NUMINE(NUMI) uz BIF
Fr295.51929
1 NUMINE(NUMI) uz BND
$0.130273
1 NUMINE(NUMI) uz BSD
$0.10021
1 NUMINE(NUMI) uz JMD
$16.0867113
1 NUMINE(NUMI) uz KHR
402.4493726
1 NUMINE(NUMI) uz KMF
Fr42.68946
1 NUMINE(NUMI) uz LAK
2,178.4782173
1 NUMINE(NUMI) uz LKR
රු30.5420038
1 NUMINE(NUMI) uz MDL
L1.6975574
1 NUMINE(NUMI) uz MGA
Ar449.371703
1 NUMINE(NUMI) uz MOP
P0.80168
1 NUMINE(NUMI) uz MVR
1.543234
1 NUMINE(NUMI) uz MWK
MK173.9755831
1 NUMINE(NUMI) uz MZN
MT6.4084295
1 NUMINE(NUMI) uz NPR
रु14.2157906
1 NUMINE(NUMI) uz PYG
710.68932
1 NUMINE(NUMI) uz RWF
Fr145.20429
1 NUMINE(NUMI) uz SBD
$0.8247283
1 NUMINE(NUMI) uz SCR
1.4199757
1 NUMINE(NUMI) uz SRD
$3.858085
1 NUMINE(NUMI) uz SVC
$0.8768375
1 NUMINE(NUMI) uz SZL
L1.7346351
1 NUMINE(NUMI) uz TMT
m0.3517371
1 NUMINE(NUMI) uz TND
د.ت0.29391593
1 NUMINE(NUMI) uz TTD
$0.6794238
1 NUMINE(NUMI) uz UGX
Sh349.13164
1 NUMINE(NUMI) uz XAF
Fr57.21991
1 NUMINE(NUMI) uz XCD
$0.270567
1 NUMINE(NUMI) uz XOF
Fr57.21991
1 NUMINE(NUMI) uz XPF
Fr10.32163
1 NUMINE(NUMI) uz BWP
P1.352835
1 NUMINE(NUMI) uz BZD
$0.2014221
1 NUMINE(NUMI) uz CVE
$9.6572377
1 NUMINE(NUMI) uz DJF
Fr17.73717
1 NUMINE(NUMI) uz DOP
$6.4384925
1 NUMINE(NUMI) uz DZD
د.ج13.0884281
1 NUMINE(NUMI) uz FJD
$0.2284788
1 NUMINE(NUMI) uz GNF
Fr871.32595
1 NUMINE(NUMI) uz GTQ
Q0.7676086
1 NUMINE(NUMI) uz GYD
$20.963932
1 NUMINE(NUMI) uz ISK
kr12.72667

NUMINE resurss

Dziļākai izpratnei par NUMINE, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā NUMINE vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par NUMINE

Kāda ir NUMINE (NUMI) vērtība šodien?
Reāllaika NUMI cena USD ir 0.10021 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NUMI uz USD cena?
Pašreizējā NUMI uz USD cena ir $ 0.10021. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir NUMINE tirgus maksimums?
NUMI tirgus maksimums ir $ 16.21M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NUMI apjoms apgrozībā?
NUMI apjoms apgrozībā ir 161.78M USD.
Kāda bija NUMI vēsturiski augstākā cena?
NUMI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.14584954023080834 USD apmērā.
Kāda bija NUMI vēsturiski zemākā cena?
NUMI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.05706319497536665 USD.
Kāds ir NUMI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NUMI tirdzniecības apjoms ir $ 66.96K USD.
Vai NUMI šogad kāps augstāk?
NUMI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NUMI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:58:32 (UTC+8)

NUMINE (NUMI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

NUMI uz USD kalkulators

Summa

NUMI
NUMI
USD
USD

1 NUMI = 0.10021 USD

Tirgot NUMI

NUMI/USDT
$0.10023
$0.10023$0.10023
+0.89%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,700.57
$100,700.57$100,700.57

-2.40%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,193.13
$3,193.13$3,193.13

-8.95%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.59
$152.59$152.59

-5.50%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0005
$1.0005$1.0005

+0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1612
$2.1612$2.1612

-5.29%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,700.57
$100,700.57$100,700.57

-2.40%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,193.13
$3,193.13$3,193.13

-8.95%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.59
$152.59$152.59

-5.50%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1612
$2.1612$2.1612

-5.29%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15859
$0.15859$0.15859

-3.25%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.4734
$2.4734$2.4734

+1,548.93%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.24738
$0.24738$0.24738

+1,512.64%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000262
$0.0000000000000000000000000262$0.0000000000000000000000000262

+279.71%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000246
$0.000000000246$0.000000000246

+186.04%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000788
$0.0000788$0.0000788

+92.19%