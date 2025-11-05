BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika MTC cena šodien ir 0.01026 USD. Seko līdzi reāllaika MTC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MTC cenas tendenci MEXC.Reāllaika MTC cena šodien ir 0.01026 USD. Seko līdzi reāllaika MTC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MTC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MTC

MTC Cenas informācija

Kas ir MTC

MTC Oficiālā tīmekļa vietne

MTC Tokenomika

MTC Cenas prognoze

MTC Vēsture

MTC iegādes rokasgrāmata

MTC uz bezseguma valūtu konvertētājs

MTC Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

MTC logotips

MTC kurss(MTC)

1 MTC uz USD reāllaika cena:

$0.01026
$0.01026$0.01026
-1.72%1D
USD
MTC (MTC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:55:47 (UTC+8)

MTC (MTC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00996
$ 0.00996$ 0.00996
24h zemākā
$ 0.0117
$ 0.0117$ 0.0117
24h augstākā

$ 0.00996
$ 0.00996$ 0.00996

$ 0.0117
$ 0.0117$ 0.0117

--
----

--
----

+0.19%

-1.72%

-24.79%

-24.79%

MTC (MTC) reāllaika cena ir $ 0.01026. Pēdējo 24 stundu laikā MTC tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00996 līdz augstākajai $ 0.0117, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MTC visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MTC ir mainījies par +0.19% pēdējā stundā, par -1.72% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.79% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

MTC (MTC) tirgus informācija

--
----

$ 51.63K
$ 51.63K$ 51.63K

$ 20.52M
$ 20.52M$ 20.52M

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

METACOIN

Pašreizējais MTC tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 51.63K. MTC apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 2000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 20.52M.

MTC (MTC) cenas vēsture USD

Seko MTC cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0001796-1.72%
30 dienas$ -0.01203-53.98%
60 dienas$ -0.01711-62.52%
90 dienas$ -0.01911-65.07%
MTC Cenas izmaiņas šodien

Šodien MTC cena mainījās par $ -0.0001796 (-1.72%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

MTC 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.01203 (-53.98%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

MTC 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, MTC piedzīvoja izmaiņas $ -0.01711 (-62.52%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

MTC 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.01911 (-65.07%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu MTC (MTC) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati MTC cenas vēstures lapu.

Kas ir MTC (MTC)?

Metacoin is a Web3-based decentralized payment protocol built on its own mainnet, enabling seamless interconnectivity between various dApps, wallets, and token services.

MTC ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu MTC ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt MTC steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par MTC mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu MTC pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

MTC cenas prognoze (USD)

Kāda būs MTC (MTC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu MTC (MTC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa MTC prognozes.

Apskati MTC cenas prognozi!

MTC (MTC) tokenomika

MTC (MTC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MTC tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties MTC (MTC)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties MTC? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties MTC MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

MTC uz vietējām valūtām

1 MTC(MTC) uz VND
269.9919
1 MTC(MTC) uz AUD
A$0.0158004
1 MTC(MTC) uz GBP
0.0077976
1 MTC(MTC) uz EUR
0.0089262
1 MTC(MTC) uz USD
$0.01026
1 MTC(MTC) uz MYR
RM0.0429894
1 MTC(MTC) uz TRY
0.4318434
1 MTC(MTC) uz JPY
¥1.56978
1 MTC(MTC) uz ARS
ARS$14.9562072
1 MTC(MTC) uz RUB
0.83106
1 MTC(MTC) uz INR
0.9103698
1 MTC(MTC) uz IDR
Rp170.9999316
1 MTC(MTC) uz PHP
0.601749
1 MTC(MTC) uz EGP
￡E.0.485298
1 MTC(MTC) uz BRL
R$0.055404
1 MTC(MTC) uz CAD
C$0.014364
1 MTC(MTC) uz BDT
1.250694
1 MTC(MTC) uz NGN
14.80518
1 MTC(MTC) uz COP
$39.61386
1 MTC(MTC) uz ZAR
R.0.1799604
1 MTC(MTC) uz UAH
0.4317408
1 MTC(MTC) uz TZS
T.Sh.25.270893
1 MTC(MTC) uz VES
Bs2.28798
1 MTC(MTC) uz CLP
$9.70596
1 MTC(MTC) uz PKR
Rs2.9007072
1 MTC(MTC) uz KZT
5.377266
1 MTC(MTC) uz THB
฿0.3342708
1 MTC(MTC) uz TWD
NT$0.3173418
1 MTC(MTC) uz AED
د.إ0.0376542
1 MTC(MTC) uz CHF
Fr0.0083106
1 MTC(MTC) uz HKD
HK$0.0797202
1 MTC(MTC) uz AMD
֏3.924963
1 MTC(MTC) uz MAD
.د.م0.0955206
1 MTC(MTC) uz MXN
$0.1917594
1 MTC(MTC) uz SAR
ريال0.038475
1 MTC(MTC) uz ETB
Br1.5658812
1 MTC(MTC) uz KES
KSh1.3254894
1 MTC(MTC) uz JOD
د.أ0.00727434
1 MTC(MTC) uz PLN
0.0380646
1 MTC(MTC) uz RON
лв0.0453492
1 MTC(MTC) uz SEK
kr0.0982908
1 MTC(MTC) uz BGN
лв0.017442
1 MTC(MTC) uz HUF
Ft3.4697268
1 MTC(MTC) uz CZK
0.2179224
1 MTC(MTC) uz KWD
د.ك0.00314982
1 MTC(MTC) uz ILS
0.0334476
1 MTC(MTC) uz BOB
Bs0.0708966
1 MTC(MTC) uz AZN
0.017442
1 MTC(MTC) uz TJS
SM0.0945972
1 MTC(MTC) uz GEL
0.0279072
1 MTC(MTC) uz AOA
Kz9.4042134
1 MTC(MTC) uz BHD
.د.ب0.00386802
1 MTC(MTC) uz BMD
$0.01026
1 MTC(MTC) uz DKK
kr0.06669
1 MTC(MTC) uz HNL
L0.2702484
1 MTC(MTC) uz MUR
0.470934
1 MTC(MTC) uz NAD
$0.1776006
1 MTC(MTC) uz NOK
kr0.1048572
1 MTC(MTC) uz NZD
$0.0180576
1 MTC(MTC) uz PAB
B/.0.01026
1 MTC(MTC) uz PGK
K0.0431946
1 MTC(MTC) uz QAR
ر.ق0.0373464
1 MTC(MTC) uz RSD
дин.1.0474434
1 MTC(MTC) uz UZS
soʻm123.6144294
1 MTC(MTC) uz ALL
L0.8629686
1 MTC(MTC) uz ANG
ƒ0.0183654
1 MTC(MTC) uz AWG
ƒ0.0183654
1 MTC(MTC) uz BBD
$0.02052
1 MTC(MTC) uz BAM
KM0.017442
1 MTC(MTC) uz BIF
Fr30.25674
1 MTC(MTC) uz BND
$0.013338
1 MTC(MTC) uz BSD
$0.01026
1 MTC(MTC) uz JMD
$1.6470378
1 MTC(MTC) uz KHR
41.2047756
1 MTC(MTC) uz KMF
Fr4.37076
1 MTC(MTC) uz LAK
223.0434738
1 MTC(MTC) uz LKR
රු3.1270428
1 MTC(MTC) uz MDL
L0.1738044
1 MTC(MTC) uz MGA
Ar46.008918
1 MTC(MTC) uz MOP
P0.08208
1 MTC(MTC) uz MVR
0.158004
1 MTC(MTC) uz MWK
MK17.8124886
1 MTC(MTC) uz MZN
MT0.656127
1 MTC(MTC) uz NPR
रु1.4554836
1 MTC(MTC) uz PYG
72.76392
1 MTC(MTC) uz RWF
Fr14.86674
1 MTC(MTC) uz SBD
$0.0844398
1 MTC(MTC) uz SCR
0.1453842
1 MTC(MTC) uz SRD
$0.39501
1 MTC(MTC) uz SVC
$0.089775
1 MTC(MTC) uz SZL
L0.1776006
1 MTC(MTC) uz TMT
m0.0360126
1 MTC(MTC) uz TND
د.ت0.03009258
1 MTC(MTC) uz TTD
$0.0695628
1 MTC(MTC) uz UGX
Sh35.74584
1 MTC(MTC) uz XAF
Fr5.85846
1 MTC(MTC) uz XCD
$0.027702
1 MTC(MTC) uz XOF
Fr5.85846
1 MTC(MTC) uz XPF
Fr1.05678
1 MTC(MTC) uz BWP
P0.13851
1 MTC(MTC) uz BZD
$0.0206226
1 MTC(MTC) uz CVE
$0.9887562
1 MTC(MTC) uz DJF
Fr1.81602
1 MTC(MTC) uz DOP
$0.659205
1 MTC(MTC) uz DZD
د.ج1.3423158
1 MTC(MTC) uz FJD
$0.0233928
1 MTC(MTC) uz GNF
Fr89.2107
1 MTC(MTC) uz GTQ
Q0.0785916
1 MTC(MTC) uz GYD
$2.146392
1 MTC(MTC) uz ISK
kr1.30302

MTC resurss

Dziļākai izpratnei par MTC, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā MTC vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par MTC

Kāda ir MTC (MTC) vērtība šodien?
Reāllaika MTC cena USD ir 0.01026 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MTC uz USD cena?
Pašreizējā MTC uz USD cena ir $ 0.01026. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir MTC tirgus maksimums?
MTC tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MTC apjoms apgrozībā?
MTC apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija MTC vēsturiski augstākā cena?
MTC sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija MTC vēsturiski zemākā cena?
MTC sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir MTC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MTC tirdzniecības apjoms ir $ 51.63K USD.
Vai MTC šogad kāps augstāk?
MTC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MTC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:55:47 (UTC+8)

MTC (MTC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

MTC uz USD kalkulators

Summa

MTC
MTC
USD
USD

1 MTC = 0.01026 USD

Tirgot MTC

MTC/USDT
$0.01026
$0.01026$0.01026
-1.91%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,644.81
$100,644.81$100,644.81

-2.45%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,180.22
$3,180.22$3,180.22

-9.32%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.22
$152.22$152.22

-5.73%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0005
$1.0005$1.0005

+0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1555
$2.1555$2.1555

-5.54%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,644.81
$100,644.81$100,644.81

-2.45%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,180.22
$3,180.22$3,180.22

-9.32%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.22
$152.22$152.22

-5.73%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1555
$2.1555$2.1555

-5.54%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15854
$0.15854$0.15854

-3.28%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.5239
$2.5239$2.5239

+1,582.60%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.22100
$0.22100$0.22100

+1,340.67%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000262
$0.0000000000000000000000000262$0.0000000000000000000000000262

+279.71%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000231
$0.000000000231$0.000000000231

+168.60%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000780
$0.0000780$0.0000780

+90.24%