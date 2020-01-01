MON Protocol (MON) tokenomika

MON Protocol (MON) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par MON Protocol (MON), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
MON Protocol (MON) informācija

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://monprotocol.ai/
Tehniskais dokuments:
https://www.monprotocol.ai/tokenomics
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/

MON Protocol (MON) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos MON Protocol (MON) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 9.95M
$ 9.95M$ 9.95M
Kopējais apjoms:
$ 999.52M
$ 999.52M$ 999.52M
Apjoms apgrozībā:
$ 575.26M
$ 575.26M$ 575.26M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 17.29M
$ 17.29M$ 17.29M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.5584
$ 0.5584$ 0.5584
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.015308968717196591
$ 0.015308968717196591$ 0.015308968717196591
Pašreizējā cena:
$ 0.0173
$ 0.0173$ 0.0173

MON Protocol (MON) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

MON Protocol (MON) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MON tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MON tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MON tokenomiku, uzzini MON tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties MON

Vēlies iekļaut MON Protocol (MON) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas MON iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

MON Protocol (MON) cenas vēsture

MON cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

MON cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MON? Mūsu MON cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.