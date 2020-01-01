MOG Coin (MOG) tokenomika

MOG Coin (MOG) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par MOG Coin (MOG), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

MOG Coin (MOG) informācija

MOG Coin is a meme coin.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.mogcoin.xyz
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/26VfKb7jjtdEdvfovoBijScoZmJbWWasFZkgfUD5w7cy

MOG Coin (MOG) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos MOG Coin (MOG) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 360.73M
$ 360.73M$ 360.73M
Kopējais apjoms:
$ 390.57T
$ 390.57T$ 390.57T
Apjoms apgrozībā:
$ 390.57T
$ 390.57T$ 390.57T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 388.55M
$ 388.55M$ 388.55M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0000040439
$ 0.0000040439$ 0.0000040439
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000000000016402187
$ 0.000000000016402187$ 0.000000000016402187
Pašreizējā cena:
$ 0.0000009236
$ 0.0000009236$ 0.0000009236

MOG Coin (MOG) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

MOG Coin (MOG) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MOG tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MOG tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MOG tokenomiku, uzzini MOG tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties MOG

Vēlies iekļaut MOG Coin (MOG) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas MOG iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

MOG Coin (MOG) cenas vēsture

MOG cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

MOG cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MOG? Mūsu MOG cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.