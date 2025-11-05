BiržaDEX+
Reāllaika Mitosis cena šodien ir 0.08297 USD. Seko līdzi reāllaika MITO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MITO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MITO

MITO Cenas informācija

Kas ir MITO

MITO Tehniskais dokuments

MITO Oficiālā tīmekļa vietne

MITO Tokenomika

MITO Cenas prognoze

MITO Vēsture

MITO iegādes rokasgrāmata

MITO uz bezseguma valūtu konvertētājs

MITO Tūlītējie darījumi

MITO USDT-M Futures

Mitosis logotips

Mitosis kurss(MITO)

1 MITO uz USD reāllaika cena:

$0.08289
$0.08289
-4.84%1D
USD
Mitosis (MITO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:53:41 (UTC+8)

Mitosis (MITO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.07879
$ 0.07879
24h zemākā
$ 0.08842
$ 0.08842
24h augstākā

$ 0.07879
$ 0.07879

$ 0.08842
$ 0.08842

--
--

--
--

+0.25%

-4.84%

-24.12%

-24.12%

Mitosis (MITO) reāllaika cena ir $ 0.08297. Pēdējo 24 stundu laikā MITO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.07879 līdz augstākajai $ 0.08842, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MITO visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MITO ir mainījies par +0.25% pēdējā stundā, par -4.84% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.12% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Mitosis (MITO) tirgus informācija

$ 16.28M
$ 16.28M

$ 115.75K
$ 115.75K

$ 82.97M
$ 82.97M

196.27M
196.27M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

19.62%

BSC

Pašreizējais Mitosis tirgus maksimums ir $ 16.28M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 115.75K. MITO apjoms apgrozībā ir 196.27M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 82.97M.

Mitosis (MITO) cenas vēsture USD

Seko Mitosis cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0042159-4.84%
30 dienas$ -0.07357-47.00%
60 dienas$ -0.10668-56.26%
90 dienas$ +0.07297+729.70%
Mitosis Cenas izmaiņas šodien

Šodien MITO cena mainījās par $ -0.0042159 (-4.84%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Mitosis 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.07357 (-47.00%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Mitosis 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, MITO piedzīvoja izmaiņas $ -0.10668 (-56.26%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Mitosis 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.07297 (+729.70%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Mitosis (MITO) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Mitosis cenas vēstures lapu.

Kas ir Mitosis (MITO)?

Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.

Mitosis ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Mitosis ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt MITO steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Mitosis mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Mitosis pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Mitosis cenas prognoze (USD)

Kāda būs Mitosis (MITO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Mitosis (MITO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Mitosis prognozes.

Apskati Mitosis cenas prognozi!

Mitosis (MITO) tokenomika

Mitosis (MITO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MITO tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Mitosis (MITO)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Mitosis? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Mitosis MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

MITO uz vietējām valūtām

1 Mitosis(MITO) uz VND
2,183.35555
1 Mitosis(MITO) uz AUD
A$0.1277738
1 Mitosis(MITO) uz GBP
0.0630572
1 Mitosis(MITO) uz EUR
0.0721839
1 Mitosis(MITO) uz USD
$0.08297
1 Mitosis(MITO) uz MYR
RM0.3476443
1 Mitosis(MITO) uz TRY
3.4905479
1 Mitosis(MITO) uz JPY
¥12.69441
1 Mitosis(MITO) uz ARS
ARS$120.9470284
1 Mitosis(MITO) uz RUB
6.7197403
1 Mitosis(MITO) uz INR
7.3619281
1 Mitosis(MITO) uz IDR
Rp1,382.8327802
1 Mitosis(MITO) uz PHP
4.8661905
1 Mitosis(MITO) uz EGP
￡E.3.9253107
1 Mitosis(MITO) uz BRL
R$0.448038
1 Mitosis(MITO) uz CAD
C$0.1169877
1 Mitosis(MITO) uz BDT
10.114043
1 Mitosis(MITO) uz NGN
119.72571
1 Mitosis(MITO) uz COP
$320.34717
1 Mitosis(MITO) uz ZAR
R.1.4552938
1 Mitosis(MITO) uz UAH
3.4913776
1 Mitosis(MITO) uz TZS
T.Sh.204.3592585
1 Mitosis(MITO) uz VES
Bs18.50231
1 Mitosis(MITO) uz CLP
$78.48962
1 Mitosis(MITO) uz PKR
Rs23.4572784
1 Mitosis(MITO) uz KZT
43.484577
1 Mitosis(MITO) uz THB
฿2.7031626
1 Mitosis(MITO) uz TWD
NT$2.5654324
1 Mitosis(MITO) uz AED
د.إ0.3044999
1 Mitosis(MITO) uz CHF
Fr0.0672057
1 Mitosis(MITO) uz HKD
HK$0.6446769
1 Mitosis(MITO) uz AMD
֏31.7401735
1 Mitosis(MITO) uz MAD
.د.م0.7724507
1 Mitosis(MITO) uz MXN
$1.5507093
1 Mitosis(MITO) uz SAR
ريال0.3111375
1 Mitosis(MITO) uz ETB
Br12.6628814
1 Mitosis(MITO) uz KES
KSh10.7188943
1 Mitosis(MITO) uz JOD
د.أ0.05882573
1 Mitosis(MITO) uz PLN
0.3078187
1 Mitosis(MITO) uz RON
лв0.3667274
1 Mitosis(MITO) uz SEK
kr0.7948526
1 Mitosis(MITO) uz BGN
лв0.141049
1 Mitosis(MITO) uz HUF
Ft28.0587946
1 Mitosis(MITO) uz CZK
1.7622828
1 Mitosis(MITO) uz KWD
د.ك0.02547179
1 Mitosis(MITO) uz ILS
0.2704822
1 Mitosis(MITO) uz BOB
Bs0.5733227
1 Mitosis(MITO) uz AZN
0.141049
1 Mitosis(MITO) uz TJS
SM0.7649834
1 Mitosis(MITO) uz GEL
0.2256784
1 Mitosis(MITO) uz AOA
Kz76.0494723
1 Mitosis(MITO) uz BHD
.د.ب0.03127969
1 Mitosis(MITO) uz BMD
$0.08297
1 Mitosis(MITO) uz DKK
kr0.539305
1 Mitosis(MITO) uz HNL
L2.1854298
1 Mitosis(MITO) uz MUR
3.808323
1 Mitosis(MITO) uz NAD
$1.4362107
1 Mitosis(MITO) uz NOK
kr0.8479534
1 Mitosis(MITO) uz NZD
$0.1460272
1 Mitosis(MITO) uz PAB
B/.0.08297
1 Mitosis(MITO) uz PGK
K0.3493037
1 Mitosis(MITO) uz QAR
ر.ق0.3020108
1 Mitosis(MITO) uz RSD
дин.8.4704073
1 Mitosis(MITO) uz UZS
soʻm999.6383243
1 Mitosis(MITO) uz ALL
L6.9786067
1 Mitosis(MITO) uz ANG
ƒ0.1485163
1 Mitosis(MITO) uz AWG
ƒ0.1485163
1 Mitosis(MITO) uz BBD
$0.16594
1 Mitosis(MITO) uz BAM
KM0.141049
1 Mitosis(MITO) uz BIF
Fr244.67853
1 Mitosis(MITO) uz BND
$0.107861
1 Mitosis(MITO) uz BSD
$0.08297
1 Mitosis(MITO) uz JMD
$13.3191741
1 Mitosis(MITO) uz KHR
333.2124982
1 Mitosis(MITO) uz KMF
Fr35.34522
1 Mitosis(MITO) uz LAK
1,803.6956161
1 Mitosis(MITO) uz LKR
රු25.2875966
1 Mitosis(MITO) uz MDL
L1.4055118
1 Mitosis(MITO) uz MGA
Ar372.062371
1 Mitosis(MITO) uz MOP
P0.66376
1 Mitosis(MITO) uz MVR
1.277738
1 Mitosis(MITO) uz MWK
MK144.0450467
1 Mitosis(MITO) uz MZN
MT5.3059315
1 Mitosis(MITO) uz NPR
रु11.7701242
1 Mitosis(MITO) uz PYG
588.42324
1 Mitosis(MITO) uz RWF
Fr120.22353
1 Mitosis(MITO) uz SBD
$0.6828431
1 Mitosis(MITO) uz SCR
1.1756849
1 Mitosis(MITO) uz SRD
$3.194345
1 Mitosis(MITO) uz SVC
$0.7259875
1 Mitosis(MITO) uz SZL
L1.4362107
1 Mitosis(MITO) uz TMT
m0.2912247
1 Mitosis(MITO) uz TND
د.ت0.24335101
1 Mitosis(MITO) uz TTD
$0.5625366
1 Mitosis(MITO) uz UGX
Sh289.06748
1 Mitosis(MITO) uz XAF
Fr47.37587
1 Mitosis(MITO) uz XCD
$0.224019
1 Mitosis(MITO) uz XOF
Fr47.37587
1 Mitosis(MITO) uz XPF
Fr8.54591
1 Mitosis(MITO) uz BWP
P1.120095
1 Mitosis(MITO) uz BZD
$0.1667697
1 Mitosis(MITO) uz CVE
$7.9958189
1 Mitosis(MITO) uz DJF
Fr14.68569
1 Mitosis(MITO) uz DOP
$5.3308225
1 Mitosis(MITO) uz DZD
د.ج10.8549651
1 Mitosis(MITO) uz FJD
$0.1891716
1 Mitosis(MITO) uz GNF
Fr721.42415
1 Mitosis(MITO) uz GTQ
Q0.6355502
1 Mitosis(MITO) uz GYD
$17.357324
1 Mitosis(MITO) uz ISK
kr10.53719

Mitosis resurss

Dziļākai izpratnei par Mitosis, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Mitosis vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Mitosis

Kāda ir Mitosis (MITO) vērtība šodien?
Reāllaika MITO cena USD ir 0.08297 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MITO uz USD cena?
Pašreizējā MITO uz USD cena ir $ 0.08297. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Mitosis tirgus maksimums?
MITO tirgus maksimums ir $ 16.28M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MITO apjoms apgrozībā?
MITO apjoms apgrozībā ir 196.27M USD.
Kāda bija MITO vēsturiski augstākā cena?
MITO sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija MITO vēsturiski zemākā cena?
MITO sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir MITO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MITO tirdzniecības apjoms ir $ 115.75K USD.
Vai MITO šogad kāps augstāk?
MITO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MITO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:53:41 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

MITO uz USD kalkulators

Summa

MITO
MITO
USD
USD

1 MITO = 0.08297 USD

Tirgot MITO

MITO/USDT
$0.08289
$0.08289
-4.82%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

$100,736.16

$3,188.50

$152.78

$1.0004

$2.1635

$100,736.16

$3,188.50

$152.78

$2.1635

$0.15942

