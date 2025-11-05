BiržaDEX+
Reāllaika Meta xStock cena šodien ir 627.68 USD. Seko līdzi reāllaika METAX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati METAX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par METAX

$627.68
-0.93%1D
Meta xStock (METAX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:52:46 (UTC+8)

Meta xStock (METAX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 623.73
24h zemākā
$ 643.08
24h augstākā

$ 623.73
$ 643.08
$ 1,543.8216023323089
$ 636.9569459931223
+0.33%

-0.92%

-16.55%

-16.55%

Meta xStock (METAX) reāllaika cena ir $ 627.68. Pēdējo 24 stundu laikā METAX tika tirgots robežās no zemākās $ 623.73 līdz augstākajai $ 643.08, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. METAX visu laiku augstākā cena ir $ 1,543.8216023323089, savukārt zemākā - $ 636.9569459931223.

Īstermiņa veiktspējas ziņā METAX ir mainījies par +0.33% pēdējā stundā, par -0.92% pēdējo 24 stundu laikā un par -16.55% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Meta xStock (METAX) tirgus informācija

No.1522

$ 3.77M
$ 64.44K
$ 3.77M
6.00K
--
5,999.9220032
SOL

Pašreizējais Meta xStock tirgus maksimums ir $ 3.77M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 64.44K. METAX apjoms apgrozībā ir 6.00K ar kopējo apjomu 5999.9220032. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.77M.

Meta xStock (METAX) cenas vēsture USD

Seko Meta xStock cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -5.8922-0.92%
30 dienas$ -85.55-12.00%
60 dienas$ -122.42-16.33%
90 dienas$ -142.72-18.53%
Meta xStock Cenas izmaiņas šodien

Šodien METAX cena mainījās par $ -5.8922 (-0.92%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Meta xStock 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -85.55 (-12.00%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Meta xStock 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, METAX piedzīvoja izmaiņas $ -122.42 (-16.33%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Meta xStock 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -142.72 (-18.53%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Meta xStock (METAX) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Meta xStock cenas vēstures lapu.

Kas ir Meta xStock (METAX)?

Meta xStock (METAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. METAx tracks the price of Meta Platforms, Inc (the underlying). METAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Meta Platforms, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Meta xStock ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Meta xStock ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt METAX steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Meta xStock mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Meta xStock pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Meta xStock cenas prognoze (USD)

Kāda būs Meta xStock (METAX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Meta xStock (METAX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Meta xStock prognozes.

Apskati Meta xStock cenas prognozi!

Meta xStock (METAX) tokenomika

Meta xStock (METAX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par METAX tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Meta xStock (METAX)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Meta xStock? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Meta xStock MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

METAX uz vietējām valūtām

1 Meta xStock(METAX) uz VND
16,517,399.2
1 Meta xStock(METAX) uz AUD
A$966.6272
1 Meta xStock(METAX) uz GBP
477.0368
1 Meta xStock(METAX) uz EUR
546.0816
1 Meta xStock(METAX) uz USD
$627.68
1 Meta xStock(METAX) uz MYR
RM2,629.9792
1 Meta xStock(METAX) uz TRY
26,406.4976
1 Meta xStock(METAX) uz JPY
¥96,035.04
1 Meta xStock(METAX) uz ARS
ARS$914,981.6896
1 Meta xStock(METAX) uz RUB
50,835.8032
1 Meta xStock(METAX) uz INR
55,694.0464
1 Meta xStock(METAX) uz IDR
Rp10,461,329.1488
1 Meta xStock(METAX) uz PHP
36,813.432
1 Meta xStock(METAX) uz EGP
￡E.29,695.5408
1 Meta xStock(METAX) uz BRL
R$3,389.472
1 Meta xStock(METAX) uz CAD
C$885.0288
1 Meta xStock(METAX) uz BDT
76,514.192
1 Meta xStock(METAX) uz NGN
905,742.24
1 Meta xStock(METAX) uz COP
$2,423,472.48
1 Meta xStock(METAX) uz ZAR
R.11,009.5072
1 Meta xStock(METAX) uz UAH
26,412.7744
1 Meta xStock(METAX) uz TZS
T.Sh.1,546,007.224
1 Meta xStock(METAX) uz VES
Bs139,972.64
1 Meta xStock(METAX) uz CLP
$593,785.28
1 Meta xStock(METAX) uz PKR
Rs177,457.6896
1 Meta xStock(METAX) uz KZT
328,967.088
1 Meta xStock(METAX) uz THB
฿20,449.8144
1 Meta xStock(METAX) uz TWD
NT$19,407.8656
1 Meta xStock(METAX) uz AED
د.إ2,303.5856
1 Meta xStock(METAX) uz CHF
Fr508.4208
1 Meta xStock(METAX) uz HKD
HK$4,877.0736
1 Meta xStock(METAX) uz AMD
֏240,118.984
1 Meta xStock(METAX) uz MAD
.د.م5,843.7008
1 Meta xStock(METAX) uz MXN
$11,731.3392
1 Meta xStock(METAX) uz SAR
ريال2,353.8
1 Meta xStock(METAX) uz ETB
Br95,796.5216
1 Meta xStock(METAX) uz KES
KSh81,089.9792
1 Meta xStock(METAX) uz JOD
د.أ445.02512
1 Meta xStock(METAX) uz PLN
2,328.6928
1 Meta xStock(METAX) uz RON
лв2,774.3456
1 Meta xStock(METAX) uz SEK
kr6,013.1744
1 Meta xStock(METAX) uz BGN
лв1,067.056
1 Meta xStock(METAX) uz HUF
Ft212,268.8224
1 Meta xStock(METAX) uz CZK
13,331.9232
1 Meta xStock(METAX) uz KWD
د.ك192.69776
1 Meta xStock(METAX) uz ILS
2,046.2368
1 Meta xStock(METAX) uz BOB
Bs4,337.2688
1 Meta xStock(METAX) uz AZN
1,067.056
1 Meta xStock(METAX) uz TJS
SM5,787.2096
1 Meta xStock(METAX) uz GEL
1,707.2896
1 Meta xStock(METAX) uz AOA
Kz575,325.2112
1 Meta xStock(METAX) uz BHD
.د.ب236.63536
1 Meta xStock(METAX) uz BMD
$627.68
1 Meta xStock(METAX) uz DKK
kr4,079.92
1 Meta xStock(METAX) uz HNL
L16,533.0912
1 Meta xStock(METAX) uz MUR
28,810.512
1 Meta xStock(METAX) uz NAD
$10,865.1408
1 Meta xStock(METAX) uz NOK
kr6,414.8896
1 Meta xStock(METAX) uz NZD
$1,104.7168
1 Meta xStock(METAX) uz PAB
B/.627.68
1 Meta xStock(METAX) uz PGK
K2,642.5328
1 Meta xStock(METAX) uz QAR
ر.ق2,284.7552
1 Meta xStock(METAX) uz RSD
дин.64,079.8512
1 Meta xStock(METAX) uz UZS
soʻm7,562,407.8992
1 Meta xStock(METAX) uz ALL
L52,794.1648
1 Meta xStock(METAX) uz ANG
ƒ1,123.5472
1 Meta xStock(METAX) uz AWG
ƒ1,123.5472
1 Meta xStock(METAX) uz BBD
$1,255.36
1 Meta xStock(METAX) uz BAM
KM1,067.056
1 Meta xStock(METAX) uz BIF
Fr1,851,028.32
1 Meta xStock(METAX) uz BND
$815.984
1 Meta xStock(METAX) uz BSD
$627.68
1 Meta xStock(METAX) uz JMD
$100,761.4704
1 Meta xStock(METAX) uz KHR
2,520,800.5408
1 Meta xStock(METAX) uz KMF
Fr267,391.68
1 Meta xStock(METAX) uz LAK
13,645,217.1184
1 Meta xStock(METAX) uz LKR
රු191,304.3104
1 Meta xStock(METAX) uz MDL
L10,632.8992
1 Meta xStock(METAX) uz MGA
Ar2,814,705.424
1 Meta xStock(METAX) uz MOP
P5,021.44
1 Meta xStock(METAX) uz MVR
9,666.272
1 Meta xStock(METAX) uz MWK
MK1,089,721.5248
1 Meta xStock(METAX) uz MZN
MT40,140.136
1 Meta xStock(METAX) uz NPR
रु89,042.6848
1 Meta xStock(METAX) uz PYG
4,451,506.56
1 Meta xStock(METAX) uz RWF
Fr909,508.32
1 Meta xStock(METAX) uz SBD
$5,165.8064
1 Meta xStock(METAX) uz SCR
8,894.2256
1 Meta xStock(METAX) uz SRD
$24,165.68
1 Meta xStock(METAX) uz SVC
$5,492.2
1 Meta xStock(METAX) uz SZL
L10,865.1408
1 Meta xStock(METAX) uz TMT
m2,203.1568
1 Meta xStock(METAX) uz TND
د.ت1,840.98544
1 Meta xStock(METAX) uz TTD
$4,255.6704
1 Meta xStock(METAX) uz UGX
Sh2,186,837.12
1 Meta xStock(METAX) uz XAF
Fr358,405.28
1 Meta xStock(METAX) uz XCD
$1,694.736
1 Meta xStock(METAX) uz XOF
Fr358,405.28
1 Meta xStock(METAX) uz XPF
Fr64,651.04
1 Meta xStock(METAX) uz BWP
P8,473.68
1 Meta xStock(METAX) uz BZD
$1,261.6368
1 Meta xStock(METAX) uz CVE
$60,489.5216
1 Meta xStock(METAX) uz DJF
Fr111,099.36
1 Meta xStock(METAX) uz DOP
$40,328.44
1 Meta xStock(METAX) uz DZD
د.ج82,119.3744
1 Meta xStock(METAX) uz FJD
$1,431.1104
1 Meta xStock(METAX) uz GNF
Fr5,457,677.6
1 Meta xStock(METAX) uz GTQ
Q4,808.0288
1 Meta xStock(METAX) uz GYD
$131,310.656
1 Meta xStock(METAX) uz ISK
kr79,715.36

Meta xStock resurss

Dziļākai izpratnei par Meta xStock, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Meta xStock vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Meta xStock

Kāda ir Meta xStock (METAX) vērtība šodien?
Reāllaika METAX cena USD ir 627.68 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā METAX uz USD cena?
Pašreizējā METAX uz USD cena ir $ 627.68. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Meta xStock tirgus maksimums?
METAX tirgus maksimums ir $ 3.77M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir METAX apjoms apgrozībā?
METAX apjoms apgrozībā ir 6.00K USD.
Kāda bija METAX vēsturiski augstākā cena?
METAX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1,543.8216023323089 USD apmērā.
Kāda bija METAX vēsturiski zemākā cena?
METAX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 636.9569459931223 USD.
Kāds ir METAX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu METAX tirdzniecības apjoms ir $ 64.44K USD.
Vai METAX šogad kāps augstāk?
METAX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati METAX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:52:46 (UTC+8)

Meta xStock (METAX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

