Reāllaika StablR Euro cena šodien ir 1.18 USD. Seko līdzi reāllaika EURR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati EURR cenas tendenci MEXC.Reāllaika StablR Euro cena šodien ir 1.18 USD. Seko līdzi reāllaika EURR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati EURR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par EURR

StablR Euro (EURR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:38:19 (UTC+8)

StablR Euro (EURR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.131
$ 1.131$ 1.131
24h zemākā
$ 1.238
$ 1.238$ 1.238
24h augstākā

$ 1.131
$ 1.131$ 1.131

$ 1.238
$ 1.238$ 1.238

$ 1.4634306829935808
$ 1.4634306829935808$ 1.4634306829935808

$ 1.0191650915551662
$ 1.0191650915551662$ 1.0191650915551662

0.00%

0.00%

+1.63%

+1.63%

StablR Euro (EURR) reāllaika cena ir $ 1.18. Pēdējo 24 stundu laikā EURR tika tirgots robežās no zemākās $ 1.131 līdz augstākajai $ 1.238, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. EURR visu laiku augstākā cena ir $ 1.4634306829935808, savukārt zemākā - $ 1.0191650915551662.

Īstermiņa veiktspējas ziņā EURR ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par 0.00% pēdējo 24 stundu laikā un par +1.63% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

StablR Euro (EURR) tirgus informācija

No.967

$ 14.02M
$ 14.02M$ 14.02M

$ 5.77K
$ 5.77K$ 5.77K

$ 14.02M
$ 14.02M$ 14.02M

11.88M
11.88M 11.88M

11,883,541.95
11,883,541.95 11,883,541.95

ETH

Pašreizējais StablR Euro tirgus maksimums ir $ 14.02M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 5.77K. EURR apjoms apgrozībā ir 11.88M ar kopējo apjomu 11883541.95. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 14.02M.

StablR Euro (EURR) cenas vēsture USD

Seko StablR Euro cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 00.00%
30 dienas$ +0.008+0.68%
60 dienas$ +0.01+0.85%
90 dienas$ +0.018+1.54%
StablR Euro Cenas izmaiņas šodien

Šodien EURR cena mainījās par $ 0 (0.00%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

StablR Euro 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.008 (+0.68%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

StablR Euro 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, EURR piedzīvoja izmaiņas $ +0.01 (+0.85%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

StablR Euro 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.018 (+1.54%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu StablR Euro (EURR) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati StablR Euro cenas vēstures lapu.

Kas ir StablR Euro (EURR)?

StablR Euro (EURR) is a Euro-backed stablecoin, pegged to the value of the Euro and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR Euro (EURR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR Euro (EURR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR Euro (EURR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR Euro ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu StablR Euro ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt EURR steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par StablR Euro mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu StablR Euro pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

StablR Euro cenas prognoze (USD)

Kāda būs StablR Euro (EURR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu StablR Euro (EURR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa StablR Euro prognozes.

Apskati StablR Euro cenas prognozi!

StablR Euro (EURR) tokenomika

StablR Euro (EURR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par EURR tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties StablR Euro (EURR)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties StablR Euro? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties StablR Euro MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

StablR Euro resurss

Dziļākai izpratnei par StablR Euro, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā StablR Euro vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par StablR Euro

Kāda ir StablR Euro (EURR) vērtība šodien?
Reāllaika EURR cena USD ir 1.18 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā EURR uz USD cena?
Pašreizējā EURR uz USD cena ir $ 1.18. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir StablR Euro tirgus maksimums?
EURR tirgus maksimums ir $ 14.02M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir EURR apjoms apgrozībā?
EURR apjoms apgrozībā ir 11.88M USD.
Kāda bija EURR vēsturiski augstākā cena?
EURR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.4634306829935808 USD apmērā.
Kāda bija EURR vēsturiski zemākā cena?
EURR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 1.0191650915551662 USD.
Kāds ir EURR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu EURR tirdzniecības apjoms ir $ 5.77K USD.
Vai EURR šogad kāps augstāk?
EURR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati EURR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:38:19 (UTC+8)

StablR Euro (EURR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

