Reāllaika Clash cena šodien ir 0.035546 USD. Seko līdzi reāllaika CLASH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CLASH cenas tendenci MEXC.Reāllaika Clash cena šodien ir 0.035546 USD. Seko līdzi reāllaika CLASH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CLASH cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CLASH

CLASH Cenas informācija

Kas ir CLASH

CLASH Tokenomika

CLASH Cenas prognoze

CLASH Vēsture

CLASH iegādes rokasgrāmata

CLASH uz bezseguma valūtu konvertētājs

CLASH Tūlītējie darījumi

CLASH USDT-M Futures

Clash logotips

Clash kurss(CLASH)

1 CLASH uz USD reāllaika cena:

$0.035546
$0.035546$0.035546
-10.58%1D
USD
Clash (CLASH) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:29:58 (UTC+8)

Clash (CLASH) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.03528
$ 0.03528$ 0.03528
24h zemākā
$ 0.046275
$ 0.046275$ 0.046275
24h augstākā

$ 0.03528
$ 0.03528$ 0.03528

$ 0.046275
$ 0.046275$ 0.046275

--
----

--
----

-4.95%

-10.58%

-33.21%

-33.21%

Clash (CLASH) reāllaika cena ir $ 0.035546. Pēdējo 24 stundu laikā CLASH tika tirgots robežās no zemākās $ 0.03528 līdz augstākajai $ 0.046275, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CLASH visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CLASH ir mainījies par -4.95% pēdējā stundā, par -10.58% pēdējo 24 stundu laikā un par -33.21% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Clash (CLASH) tirgus informācija

--
----

$ 81.19K
$ 81.19K$ 81.19K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Pašreizējais Clash tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 81.19K. CLASH apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu --. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir --.

Clash (CLASH) cenas vēsture USD

Seko Clash cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00420573-10.58%
30 dienas$ -0.027817-43.91%
60 dienas$ +0.032046+915.60%
90 dienas$ +0.032046+915.60%
Clash Cenas izmaiņas šodien

Šodien CLASH cena mainījās par $ -0.00420573 (-10.58%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Clash 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.027817 (-43.91%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Clash 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, CLASH piedzīvoja izmaiņas $ +0.032046 (+915.60%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Clash 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.032046 (+915.60%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Clash (CLASH) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Clash cenas vēstures lapu.

Kas ir Clash (CLASH)?

Clash ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Clash ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt CLASH steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Clash mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Clash pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Clash cenas prognoze (USD)

Kāda būs Clash (CLASH) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Clash (CLASH) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Clash prognozes.

Apskati Clash cenas prognozi!

Clash (CLASH) tokenomika

Clash (CLASH) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CLASH tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Clash (CLASH)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Clash? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Clash MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

CLASH uz vietējām valūtām

1 Clash(CLASH) uz VND
935.39299
1 Clash(CLASH) uz AUD
A$0.05474084
1 Clash(CLASH) uz GBP
0.02701496
1 Clash(CLASH) uz EUR
0.03092502
1 Clash(CLASH) uz USD
$0.035546
1 Clash(CLASH) uz MYR
RM0.14893774
1 Clash(CLASH) uz TRY
1.49613114
1 Clash(CLASH) uz JPY
¥5.438538
1 Clash(CLASH) uz ARS
ARS$51.81611512
1 Clash(CLASH) uz RUB
2.87887054
1 Clash(CLASH) uz INR
3.15399658
1 Clash(CLASH) uz IDR
Rp592.43309636
1 Clash(CLASH) uz PHP
2.08441744
1 Clash(CLASH) uz EGP
￡E.1.68168126
1 Clash(CLASH) uz BRL
R$0.1919484
1 Clash(CLASH) uz CAD
C$0.05011986
1 Clash(CLASH) uz BDT
4.3330574
1 Clash(CLASH) uz NGN
51.07178188
1 Clash(CLASH) uz COP
$137.243106
1 Clash(CLASH) uz ZAR
R.0.62347684
1 Clash(CLASH) uz UAH
1.49577568
1 Clash(CLASH) uz TZS
T.Sh.87.5515753
1 Clash(CLASH) uz VES
Bs7.926758
1 Clash(CLASH) uz CLP
$33.626516
1 Clash(CLASH) uz PKR
Rs10.04956512
1 Clash(CLASH) uz KZT
18.6296586
1 Clash(CLASH) uz THB
฿1.15915506
1 Clash(CLASH) uz TWD
NT$1.09908232
1 Clash(CLASH) uz AED
د.إ0.13045382
1 Clash(CLASH) uz CHF
Fr0.02879226
1 Clash(CLASH) uz HKD
HK$0.27619242
1 Clash(CLASH) uz AMD
֏13.5981223
1 Clash(CLASH) uz MAD
.د.م0.33093326
1 Clash(CLASH) uz MXN
$0.66328836
1 Clash(CLASH) uz SAR
ريال0.1332975
1 Clash(CLASH) uz ETB
Br5.44422536
1 Clash(CLASH) uz KES
KSh4.59396504
1 Clash(CLASH) uz JOD
د.أ0.025202114
1 Clash(CLASH) uz PLN
0.13187566
1 Clash(CLASH) uz RON
лв0.15746878
1 Clash(CLASH) uz SEK
kr0.34088614
1 Clash(CLASH) uz BGN
лв0.0604282
1 Clash(CLASH) uz HUF
Ft12.02485634
1 Clash(CLASH) uz CZK
0.7553525
1 Clash(CLASH) uz KWD
د.ك0.010912622
1 Clash(CLASH) uz ILS
0.11587996
1 Clash(CLASH) uz BOB
Bs0.24562286
1 Clash(CLASH) uz AZN
0.0604282
1 Clash(CLASH) uz TJS
SM0.32773412
1 Clash(CLASH) uz GEL
0.09668512
1 Clash(CLASH) uz AOA
Kz32.4321704
1 Clash(CLASH) uz BHD
.د.ب0.013400842
1 Clash(CLASH) uz BMD
$0.035546
1 Clash(CLASH) uz DKK
kr0.231049
1 Clash(CLASH) uz HNL
L0.93557072
1 Clash(CLASH) uz MUR
1.6315614
1 Clash(CLASH) uz NAD
$0.6202777
1 Clash(CLASH) uz NOK
kr0.36328012
1 Clash(CLASH) uz NZD
$0.06291642
1 Clash(CLASH) uz PAB
B/.0.035546
1 Clash(CLASH) uz PGK
K0.14964866
1 Clash(CLASH) uz QAR
ر.ق0.12938744
1 Clash(CLASH) uz RSD
дин.3.62960206
1 Clash(CLASH) uz UZS
soʻm423.16659896
1 Clash(CLASH) uz ALL
L2.98977406
1 Clash(CLASH) uz ANG
ƒ0.06362734
1 Clash(CLASH) uz AWG
ƒ0.06362734
1 Clash(CLASH) uz BBD
$0.071092
1 Clash(CLASH) uz BAM
KM0.0604282
1 Clash(CLASH) uz BIF
Fr104.825154
1 Clash(CLASH) uz BND
$0.0462098
1 Clash(CLASH) uz BSD
$0.035546
1 Clash(CLASH) uz JMD
$5.70619938
1 Clash(CLASH) uz KHR
142.75486876
1 Clash(CLASH) uz KMF
Fr15.142596
1 Clash(CLASH) uz LAK
772.73911498
1 Clash(CLASH) uz LKR
රු10.83370988
1 Clash(CLASH) uz MDL
L0.60214924
1 Clash(CLASH) uz MGA
Ar160.84138448
1 Clash(CLASH) uz MOP
P0.284368
1 Clash(CLASH) uz MVR
0.5474084
1 Clash(CLASH) uz MWK
MK61.6047726
1 Clash(CLASH) uz MZN
MT2.2731667
1 Clash(CLASH) uz NPR
रु5.04255556
1 Clash(CLASH) uz PYG
252.092232
1 Clash(CLASH) uz RWF
Fr51.648338
1 Clash(CLASH) uz SBD
$0.29254358
1 Clash(CLASH) uz SCR
0.50368682
1 Clash(CLASH) uz SRD
$1.368521
1 Clash(CLASH) uz SVC
$0.3110275
1 Clash(CLASH) uz SZL
L0.62063316
1 Clash(CLASH) uz TMT
m0.12476646
1 Clash(CLASH) uz TND
د.ت0.105180614
1 Clash(CLASH) uz TTD
$0.24100188
1 Clash(CLASH) uz UGX
Sh123.842264
1 Clash(CLASH) uz XAF
Fr20.296766
1 Clash(CLASH) uz XCD
$0.0959742
1 Clash(CLASH) uz XOF
Fr20.296766
1 Clash(CLASH) uz XPF
Fr3.661238
1 Clash(CLASH) uz BWP
P0.479871
1 Clash(CLASH) uz BZD
$0.07144746
1 Clash(CLASH) uz CVE
$3.41134962
1 Clash(CLASH) uz DJF
Fr6.291642
1 Clash(CLASH) uz DOP
$2.28702964
1 Clash(CLASH) uz DZD
د.ج4.64266306
1 Clash(CLASH) uz FJD
$0.08104488
1 Clash(CLASH) uz GNF
Fr309.07247
1 Clash(CLASH) uz GTQ
Q0.27228236
1 Clash(CLASH) uz GYD
$7.4362232
1 Clash(CLASH) uz ISK
kr4.514342

Clash resurss

Dziļākai izpratnei par Clash, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Clash

Kāda ir Clash (CLASH) vērtība šodien?
Reāllaika CLASH cena USD ir 0.035546 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CLASH uz USD cena?
Pašreizējā CLASH uz USD cena ir $ 0.035546. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Clash tirgus maksimums?
CLASH tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CLASH apjoms apgrozībā?
CLASH apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija CLASH vēsturiski augstākā cena?
CLASH sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija CLASH vēsturiski zemākā cena?
CLASH sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir CLASH tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CLASH tirdzniecības apjoms ir $ 81.19K USD.
Vai CLASH šogad kāps augstāk?
CLASH cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CLASH cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:29:58 (UTC+8)

Clash (CLASH) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

1 CLASH = 0.035546 USD

Tirgot CLASH

CLASH/USDT
$0.035546
$0.035546$0.035546
-10.59%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

