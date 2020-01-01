Centrifuge (CFG) tokenomika

Centrifuge (CFG) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Centrifuge (CFG), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Centrifuge (CFG) informācija

Centrifuge is the leading Web3 protocol focused on bridging real-world assets (RWAs) with decentralized finance (DeFi). Our mission is to unlock the next trillion dollars of real-world assets by leveraging blockchain technology to tokenize assets, bring transparency to financial systems, and enable efficient capital distribution.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://centrifuge.io/
Tehniskais dokuments:
https://centrifuge.io/cfg_token_summary.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xcccccccccc33d538dbc2ee4feab0a7a1ff4e8a94

Centrifuge (CFG) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Centrifuge (CFG) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 161.61M


Kopējais apjoms:


Apjoms apgrozībā:


FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 194.62M


Visu laiku augstākā cena:
$ 0.415


Visu laiku zemākā cena:


Pašreizējā cena:

$ 0.2862$ 0.2862

Centrifuge (CFG) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Centrifuge (CFG) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CFG tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CFG tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CFG tokenomiku, uzzini CFG tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties CFG

Vēlies iekļaut Centrifuge (CFG) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas CFG iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Centrifuge (CFG) cenas vēsture

CFG cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

CFG cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CFG? Mūsu CFG cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?









Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

