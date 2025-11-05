BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Whalebit cena šodien ir 1.682 USD. Seko līdzi reāllaika CES uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CES cenas tendenci MEXC.Reāllaika Whalebit cena šodien ir 1.682 USD. Seko līdzi reāllaika CES uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CES cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CES

CES Cenas informācija

Kas ir CES

CES Oficiālā tīmekļa vietne

CES Tokenomika

CES Cenas prognoze

CES Vēsture

CES iegādes rokasgrāmata

CES uz bezseguma valūtu konvertētājs

CES Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Whalebit logotips

Whalebit kurss(CES)

1 CES uz USD reāllaika cena:

$1.682
$1.682$1.682
-1.57%1D
USD
Whalebit (CES) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:29:44 (UTC+8)

Whalebit (CES) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.672
$ 1.672$ 1.672
24h zemākā
$ 1.744
$ 1.744$ 1.744
24h augstākā

$ 1.672
$ 1.672$ 1.672

$ 1.744
$ 1.744$ 1.744

$ 11.68679398493145
$ 11.68679398493145$ 11.68679398493145

$ 0.08422316231675472
$ 0.08422316231675472$ 0.08422316231675472

-0.24%

-1.56%

-5.03%

-5.03%

Whalebit (CES) reāllaika cena ir $ 1.682. Pēdējo 24 stundu laikā CES tika tirgots robežās no zemākās $ 1.672 līdz augstākajai $ 1.744, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CES visu laiku augstākā cena ir $ 11.68679398493145, savukārt zemākā - $ 0.08422316231675472.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CES ir mainījies par -0.24% pēdējā stundā, par -1.56% pēdējo 24 stundu laikā un par -5.03% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Whalebit (CES) tirgus informācija

No.3872

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 181.57K
$ 181.57K$ 181.57K

$ 710.44M
$ 710.44M$ 710.44M

0.00
0.00 0.00

422,375,579.421211
422,375,579.421211 422,375,579.421211

422,375,579.421211
422,375,579.421211 422,375,579.421211

0.00%

MATIC

Pašreizējais Whalebit tirgus maksimums ir $ 0.00, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 181.57K. CES apjoms apgrozībā ir 0.00 ar kopējo apjomu 422375579.421211. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 710.44M.

Whalebit (CES) cenas vēsture USD

Seko Whalebit cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.02683-1.56%
30 dienas$ -1.185-41.34%
60 dienas$ -0.818-32.72%
90 dienas$ -0.818-32.72%
Whalebit Cenas izmaiņas šodien

Šodien CES cena mainījās par $ -0.02683 (-1.56%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Whalebit 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -1.185 (-41.34%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Whalebit 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, CES piedzīvoja izmaiņas $ -0.818 (-32.72%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Whalebit 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.818 (-32.72%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Whalebit (CES) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Whalebit cenas vēstures lapu.

Kas ir Whalebit (CES)?

Meta Whale is an ecosystem that combines gaming, earning, and virtual reality, offering users the chance to play, earn, and grow inside its metaverse.

Whalebit ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Whalebit ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt CES steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Whalebit mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Whalebit pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Whalebit cenas prognoze (USD)

Kāda būs Whalebit (CES) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Whalebit (CES) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Whalebit prognozes.

Apskati Whalebit cenas prognozi!

Whalebit (CES) tokenomika

Whalebit (CES) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CES tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Whalebit (CES)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Whalebit? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Whalebit MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

CES uz vietējām valūtām

1 Whalebit(CES) uz VND
44,261.83
1 Whalebit(CES) uz AUD
A$2.59028
1 Whalebit(CES) uz GBP
1.27832
1 Whalebit(CES) uz EUR
1.46334
1 Whalebit(CES) uz USD
$1.682
1 Whalebit(CES) uz MYR
RM7.04758
1 Whalebit(CES) uz TRY
70.79538
1 Whalebit(CES) uz JPY
¥257.346
1 Whalebit(CES) uz ARS
ARS$2,451.88504
1 Whalebit(CES) uz RUB
136.22518
1 Whalebit(CES) uz INR
149.24386
1 Whalebit(CES) uz IDR
Rp28,033.32212
1 Whalebit(CES) uz PHP
98.63248
1 Whalebit(CES) uz EGP
￡E.79.57542
1 Whalebit(CES) uz BRL
R$9.0828
1 Whalebit(CES) uz CAD
C$2.37162
1 Whalebit(CES) uz BDT
205.0358
1 Whalebit(CES) uz NGN
2,416.66396
1 Whalebit(CES) uz COP
$6,494.202
1 Whalebit(CES) uz ZAR
R.29.50228
1 Whalebit(CES) uz UAH
70.77856
1 Whalebit(CES) uz TZS
T.Sh.4,142.8501
1 Whalebit(CES) uz VES
Bs375.086
1 Whalebit(CES) uz CLP
$1,591.172
1 Whalebit(CES) uz PKR
Rs475.53504
1 Whalebit(CES) uz KZT
881.5362
1 Whalebit(CES) uz THB
฿54.85002
1 Whalebit(CES) uz TWD
NT$52.00744
1 Whalebit(CES) uz AED
د.إ6.17294
1 Whalebit(CES) uz CHF
Fr1.36242
1 Whalebit(CES) uz HKD
HK$13.06914
1 Whalebit(CES) uz AMD
֏643.4491
1 Whalebit(CES) uz MAD
.د.م15.65942
1 Whalebit(CES) uz MXN
$31.38612
1 Whalebit(CES) uz SAR
ريال6.3075
1 Whalebit(CES) uz ETB
Br257.61512
1 Whalebit(CES) uz KES
KSh217.38168
1 Whalebit(CES) uz JOD
د.أ1.192538
1 Whalebit(CES) uz PLN
6.24022
1 Whalebit(CES) uz RON
лв7.45126
1 Whalebit(CES) uz SEK
kr16.13038
1 Whalebit(CES) uz BGN
лв2.8594
1 Whalebit(CES) uz HUF
Ft569.00378
1 Whalebit(CES) uz CZK
35.7425
1 Whalebit(CES) uz KWD
د.ك0.516374
1 Whalebit(CES) uz ILS
5.48332
1 Whalebit(CES) uz BOB
Bs11.62262
1 Whalebit(CES) uz AZN
2.8594
1 Whalebit(CES) uz TJS
SM15.50804
1 Whalebit(CES) uz GEL
4.57504
1 Whalebit(CES) uz AOA
Kz1,534.6568
1 Whalebit(CES) uz BHD
.د.ب0.634114
1 Whalebit(CES) uz BMD
$1.682
1 Whalebit(CES) uz DKK
kr10.933
1 Whalebit(CES) uz HNL
L44.27024
1 Whalebit(CES) uz MUR
77.2038
1 Whalebit(CES) uz NAD
$29.3509
1 Whalebit(CES) uz NOK
kr17.19004
1 Whalebit(CES) uz NZD
$2.97714
1 Whalebit(CES) uz PAB
B/.1.682
1 Whalebit(CES) uz PGK
K7.08122
1 Whalebit(CES) uz QAR
ر.ق6.12248
1 Whalebit(CES) uz RSD
дин.171.74902
1 Whalebit(CES) uz UZS
soʻm20,023.80632
1 Whalebit(CES) uz ALL
L141.47302
1 Whalebit(CES) uz ANG
ƒ3.01078
1 Whalebit(CES) uz AWG
ƒ3.01078
1 Whalebit(CES) uz BBD
$3.364
1 Whalebit(CES) uz BAM
KM2.8594
1 Whalebit(CES) uz BIF
Fr4,960.218
1 Whalebit(CES) uz BND
$2.1866
1 Whalebit(CES) uz BSD
$1.682
1 Whalebit(CES) uz JMD
$270.01146
1 Whalebit(CES) uz KHR
6,755.01292
1 Whalebit(CES) uz KMF
Fr716.532
1 Whalebit(CES) uz LAK
36,565.21666
1 Whalebit(CES) uz LKR
රු512.63996
1 Whalebit(CES) uz MDL
L28.49308
1 Whalebit(CES) uz MGA
Ar7,610.84816
1 Whalebit(CES) uz MOP
P13.456
1 Whalebit(CES) uz MVR
25.9028
1 Whalebit(CES) uz MWK
MK2,915.0742
1 Whalebit(CES) uz MZN
MT107.5639
1 Whalebit(CES) uz NPR
रु238.60852
1 Whalebit(CES) uz PYG
11,928.744
1 Whalebit(CES) uz RWF
Fr2,443.946
1 Whalebit(CES) uz SBD
$13.84286
1 Whalebit(CES) uz SCR
23.83394
1 Whalebit(CES) uz SRD
$64.757
1 Whalebit(CES) uz SVC
$14.7175
1 Whalebit(CES) uz SZL
L29.36772
1 Whalebit(CES) uz TMT
m5.90382
1 Whalebit(CES) uz TND
د.ت4.977038
1 Whalebit(CES) uz TTD
$11.40396
1 Whalebit(CES) uz UGX
Sh5,860.088
1 Whalebit(CES) uz XAF
Fr960.422
1 Whalebit(CES) uz XCD
$4.5414
1 Whalebit(CES) uz XOF
Fr960.422
1 Whalebit(CES) uz XPF
Fr173.246
1 Whalebit(CES) uz BWP
P22.707
1 Whalebit(CES) uz BZD
$3.38082
1 Whalebit(CES) uz CVE
$161.42154
1 Whalebit(CES) uz DJF
Fr297.714
1 Whalebit(CES) uz DOP
$108.21988
1 Whalebit(CES) uz DZD
د.ج219.68602
1 Whalebit(CES) uz FJD
$3.83496
1 Whalebit(CES) uz GNF
Fr14,624.99
1 Whalebit(CES) uz GTQ
Q12.88412
1 Whalebit(CES) uz GYD
$351.8744
1 Whalebit(CES) uz ISK
kr213.614

Whalebit resurss

Dziļākai izpratnei par Whalebit, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Whalebit vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Whalebit

Kāda ir Whalebit (CES) vērtība šodien?
Reāllaika CES cena USD ir 1.682 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CES uz USD cena?
Pašreizējā CES uz USD cena ir $ 1.682. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Whalebit tirgus maksimums?
CES tirgus maksimums ir $ 0.00 USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CES apjoms apgrozībā?
CES apjoms apgrozībā ir 0.00 USD.
Kāda bija CES vēsturiski augstākā cena?
CES sasniedza vēsturiski augstāko cenu 11.68679398493145 USD apmērā.
Kāda bija CES vēsturiski zemākā cena?
CES sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.08422316231675472 USD.
Kāds ir CES tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CES tirdzniecības apjoms ir $ 181.57K USD.
Vai CES šogad kāps augstāk?
CES cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CES cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:29:44 (UTC+8)

Whalebit (CES) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

CES uz USD kalkulators

Summa

CES
CES
USD
USD

1 CES = 1.682 USD

Tirgot CES

CES/USDT
$1.682
$1.682$1.682
-1.40%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,502.37
$100,502.37$100,502.37

-2.59%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,188.36
$3,188.36$3,188.36

-9.09%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.49
$152.49$152.49

-5.56%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1535
$2.1535$2.1535

-5.63%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,502.37
$100,502.37$100,502.37

-2.59%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,188.36
$3,188.36$3,188.36

-9.09%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.49
$152.49$152.49

-5.56%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1535
$2.1535$2.1535

-5.63%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15650
$0.15650$0.15650

-4.53%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.4930
$1.4930$1.4930

+895.33%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12100
$0.12100$0.12100

+688.78%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000299
$0.0000000000000000000000000299$0.0000000000000000000000000299

+333.33%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000239
$0.000000000239$0.000000000239

+177.90%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000812
$0.0000812$0.0000812

+98.04%