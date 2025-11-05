BiržaDEX+
Reāllaika Lombard cena šodien ir 0.6767 USD. Seko līdzi reāllaika BARD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BARD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BARD

BARD Cenas informācija

Kas ir BARD

BARD Tehniskais dokuments

BARD Oficiālā tīmekļa vietne

BARD Tokenomika

BARD Cenas prognoze

BARD Vēsture

BARD iegādes rokasgrāmata

BARD uz bezseguma valūtu konvertētājs

BARD Tūlītējie darījumi

BARD USDT-M Futures

Lombard logotips

Lombard kurss(BARD)

1 BARD uz USD reāllaika cena:

$0.6767
$0.6767$0.6767
-0.30%1D
USD
Lombard (BARD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:24:23 (UTC+8)

Lombard (BARD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.6529
$ 0.6529$ 0.6529
24h zemākā
$ 0.696
$ 0.696$ 0.696
24h augstākā

$ 0.6529
$ 0.6529$ 0.6529

$ 0.696
$ 0.696$ 0.696

--
----

--
----

-0.72%

-0.30%

+5.45%

+5.45%

Lombard (BARD) reāllaika cena ir $ 0.6767. Pēdējo 24 stundu laikā BARD tika tirgots robežās no zemākās $ 0.6529 līdz augstākajai $ 0.696, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BARD visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BARD ir mainījies par -0.72% pēdējā stundā, par -0.30% pēdējo 24 stundu laikā un par +5.45% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Lombard (BARD) tirgus informācija

--
----

$ 178.72K
$ 178.72K$ 178.72K

$ 676.70M
$ 676.70M$ 676.70M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Pašreizējais Lombard tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 178.72K. BARD apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 676.70M.

Lombard (BARD) cenas vēsture USD

Seko Lombard cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.002036-0.30%
30 dienas$ -0.1713-20.21%
60 dienas$ +0.5567+463.91%
90 dienas$ +0.5567+463.91%
Lombard Cenas izmaiņas šodien

Šodien BARD cena mainījās par $ -0.002036 (-0.30%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Lombard 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.1713 (-20.21%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Lombard 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, BARD piedzīvoja izmaiņas $ +0.5567 (+463.91%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Lombard 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.5567 (+463.91%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Lombard (BARD) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Lombard cenas vēstures lapu.

Kas ir Lombard (BARD)?

Lombard is building onchain Bitcoin capital markets to unlock the full potential of the defining asset of this generation. Founded in 2024, the company pioneered Bitcoin’s integration into DeFi with LBTC — the leading yield-bearing Bitcoin, secured by a decentralized consortium of 14 digital asset institutions — which today stands as the largest Bitcoin LST. Lombard is developing full-stack infrastructure to accelerate onchain BTC adoption for holders, protocols, and platforms, spanning BTC assets, a Staking SDK, and supporting services. The company is built and backed by digital asset leaders, including top DeFi protocols, institutions, and exchanges.

Lombard ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Lombard ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt BARD steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Lombard mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Lombard pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Lombard cenas prognoze (USD)

Kāda būs Lombard (BARD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Lombard (BARD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Lombard prognozes.

Apskati Lombard cenas prognozi!

Lombard (BARD) tokenomika

Lombard (BARD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BARD tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Lombard (BARD)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Lombard? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Lombard MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

BARD uz vietējām valūtām

1 Lombard(BARD) uz VND
17,807.3605
1 Lombard(BARD) uz AUD
A$1.042118
1 Lombard(BARD) uz GBP
0.514292
1 Lombard(BARD) uz EUR
0.588729
1 Lombard(BARD) uz USD
$0.6767
1 Lombard(BARD) uz MYR
RM2.835373
1 Lombard(BARD) uz TRY
28.482303
1 Lombard(BARD) uz JPY
¥103.5351
1 Lombard(BARD) uz ARS
ARS$986.439124
1 Lombard(BARD) uz RUB
54.805933
1 Lombard(BARD) uz INR
60.043591
1 Lombard(BARD) uz IDR
Rp11,278.328822
1 Lombard(BARD) uz PHP
39.681688
1 Lombard(BARD) uz EGP
￡E.32.014677
1 Lombard(BARD) uz BRL
R$3.65418
1 Lombard(BARD) uz CAD
C$0.954147
1 Lombard(BARD) uz BDT
82.48973
1 Lombard(BARD) uz NGN
972.269026
1 Lombard(BARD) uz COP
$2,612.7387
1 Lombard(BARD) uz ZAR
R.11.869318
1 Lombard(BARD) uz UAH
28.475536
1 Lombard(BARD) uz TZS
T.Sh.1,666.745935
1 Lombard(BARD) uz VES
Bs150.9041
1 Lombard(BARD) uz CLP
$640.1582
1 Lombard(BARD) uz PKR
Rs191.316624
1 Lombard(BARD) uz KZT
354.65847
1 Lombard(BARD) uz THB
฿22.067187
1 Lombard(BARD) uz TWD
NT$20.923564
1 Lombard(BARD) uz AED
د.إ2.483489
1 Lombard(BARD) uz CHF
Fr0.548127
1 Lombard(BARD) uz HKD
HK$5.257959
1 Lombard(BARD) uz AMD
֏258.871585
1 Lombard(BARD) uz MAD
.د.م6.300077
1 Lombard(BARD) uz MXN
$12.627222
1 Lombard(BARD) uz SAR
ريال2.537625
1 Lombard(BARD) uz ETB
Br103.643372
1 Lombard(BARD) uz KES
KSh87.456708
1 Lombard(BARD) uz JOD
د.أ0.4797803
1 Lombard(BARD) uz PLN
2.510557
1 Lombard(BARD) uz RON
лв2.997781
1 Lombard(BARD) uz SEK
kr6.489553
1 Lombard(BARD) uz BGN
лв1.15039
1 Lombard(BARD) uz HUF
Ft228.920843
1 Lombard(BARD) uz CZK
14.379875
1 Lombard(BARD) uz KWD
د.ك0.2077469
1 Lombard(BARD) uz ILS
2.206042
1 Lombard(BARD) uz BOB
Bs4.675997
1 Lombard(BARD) uz AZN
1.15039
1 Lombard(BARD) uz TJS
SM6.239174
1 Lombard(BARD) uz GEL
1.840624
1 Lombard(BARD) uz AOA
Kz617.42108
1 Lombard(BARD) uz BHD
.د.ب0.2551159
1 Lombard(BARD) uz BMD
$0.6767
1 Lombard(BARD) uz DKK
kr4.39855
1 Lombard(BARD) uz HNL
L17.810744
1 Lombard(BARD) uz MUR
31.06053
1 Lombard(BARD) uz NAD
$11.808415
1 Lombard(BARD) uz NOK
kr6.915874
1 Lombard(BARD) uz NZD
$1.197759
1 Lombard(BARD) uz PAB
B/.0.6767
1 Lombard(BARD) uz PGK
K2.848907
1 Lombard(BARD) uz QAR
ر.ق2.463188
1 Lombard(BARD) uz RSD
дин.69.097837
1 Lombard(BARD) uz UZS
soʻm8,055.951092
1 Lombard(BARD) uz ALL
L56.917237
1 Lombard(BARD) uz ANG
ƒ1.211293
1 Lombard(BARD) uz AWG
ƒ1.211293
1 Lombard(BARD) uz BBD
$1.3534
1 Lombard(BARD) uz BAM
KM1.15039
1 Lombard(BARD) uz BIF
Fr1,995.5883
1 Lombard(BARD) uz BND
$0.87971
1 Lombard(BARD) uz BSD
$0.6767
1 Lombard(BARD) uz JMD
$108.630651
1 Lombard(BARD) uz KHR
2,717.667802
1 Lombard(BARD) uz KMF
Fr288.2742
1 Lombard(BARD) uz LAK
14,710.869271
1 Lombard(BARD) uz LKR
රු206.244626
1 Lombard(BARD) uz MDL
L11.463298
1 Lombard(BARD) uz MGA
Ar3,061.986296
1 Lombard(BARD) uz MOP
P5.4136
1 Lombard(BARD) uz MVR
10.42118
1 Lombard(BARD) uz MWK
MK1,172.78877
1 Lombard(BARD) uz MZN
MT43.274965
1 Lombard(BARD) uz NPR
रु95.996662
1 Lombard(BARD) uz PYG
4,799.1564
1 Lombard(BARD) uz RWF
Fr983.2451
1 Lombard(BARD) uz SBD
$5.569241
1 Lombard(BARD) uz SCR
9.588839
1 Lombard(BARD) uz SRD
$26.05295
1 Lombard(BARD) uz SVC
$5.921125
1 Lombard(BARD) uz SZL
L11.815182
1 Lombard(BARD) uz TMT
m2.375217
1 Lombard(BARD) uz TND
د.ت2.0023553
1 Lombard(BARD) uz TTD
$4.588026
1 Lombard(BARD) uz UGX
Sh2,357.6228
1 Lombard(BARD) uz XAF
Fr386.3957
1 Lombard(BARD) uz XCD
$1.82709
1 Lombard(BARD) uz XOF
Fr386.3957
1 Lombard(BARD) uz XPF
Fr69.7001
1 Lombard(BARD) uz BWP
P9.13545
1 Lombard(BARD) uz BZD
$1.360167
1 Lombard(BARD) uz CVE
$64.942899
1 Lombard(BARD) uz DJF
Fr119.7759
1 Lombard(BARD) uz DOP
$43.538878
1 Lombard(BARD) uz DZD
د.ج88.383787
1 Lombard(BARD) uz FJD
$1.542876
1 Lombard(BARD) uz GNF
Fr5,883.9065
1 Lombard(BARD) uz GTQ
Q5.183522
1 Lombard(BARD) uz GYD
$141.56564
1 Lombard(BARD) uz ISK
kr85.9409

Lombard resurss

Dziļākai izpratnei par Lombard, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Lombard vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Lombard

Kāda ir Lombard (BARD) vērtība šodien?
Reāllaika BARD cena USD ir 0.6767 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BARD uz USD cena?
Pašreizējā BARD uz USD cena ir $ 0.6767. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Lombard tirgus maksimums?
BARD tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BARD apjoms apgrozībā?
BARD apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija BARD vēsturiski augstākā cena?
BARD sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija BARD vēsturiski zemākā cena?
BARD sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir BARD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BARD tirdzniecības apjoms ir $ 178.72K USD.
Vai BARD šogad kāps augstāk?
BARD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BARD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:24:23 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

BARD uz USD kalkulators

Summa

BARD
BARD
USD
USD

1 BARD = 0.6767 USD

Tirgot BARD

BARD/USDC
$0.6762
$0.6762$0.6762
-0.30%
BARD/USDT
$0.6767
$0.6767$0.6767
-0.35%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

