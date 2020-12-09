Avalanche (AVAX) tokenomika
Avalanche (AVAX) informācija
'Lavīna ir visātrākā smart līgumu platforma blokķēdēs nozarestarbības, mērīta pēc laika līdz galīgiai, un tai ir visvairāk validētāju, kas nodrošina tās darbību, no visiem pierādījumu-pārvaldītas likmju protokoliem. Lavīna strauji darbojas, ir lēta un videi draudzīga. Jebkura smart līgumu iespējota lietotne var pārspēt savus konkurentus Lavīnā.'
Avalanche (AVAX) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Avalanche (AVAX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Padziļināta Avalanche (AVAX) tokena struktūra
Uzzini, kā tiek izdoti, sadalīti un atbrīvoti AVAX tokeni. Šajā sadaļā ir aprakstīti galvenie tokena ekonomiskās struktūras aspekti: izmantojamība, lietderība un piešķiršana.
Avalanche (AVAX) is the native token of the Avalanche network, designed to secure the network, pay for transaction fees, and incentivize participation. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Initial Supply: 720 million AVAX at genesis.
- Staking Rewards: Up to 360 million AVAX (50% of initial supply) allocated for staking rewards, distributed to validators and delegators over time.
- No Hard Cap: While the initial supply is fixed, AVAX is inflationary due to ongoing staking rewards, but the emission rate can be adjusted via governance.
Allocation Mechanism
|Allocation Recipient
|Total Unlocked Amount (AVAX)
|% of Initial Supply
|Vesting/Lockup Details
|Team
|72,000,000
|10.00%
|4-year vesting
|Foundation
|66,672,000
|9.26%
|10-year vesting, quarterly unlocks
|Public Sale A2
|59,760,000
|8.33%
|18-month vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet
|Community & Development Endowment
|50,400,000
|7.00%
|1-year vesting
|Strategic Partners
|36,000,000
|5.00%
|4-year vesting
|Private Sale
|25,200,000
|3.50%
|Not specified
|Seed Sale
|18,000,000
|2.50%
|Not specified
|Airdrop
|18,000,000
|2.50%
|4-year vesting
|Public Sale A1
|7,200,000
|1.00%
|1-year vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet
|Public Sale B
|4,824,000
|0.67%
|No lockup
Usage and Incentive Mechanism
- Staking: Validators must self-stake at least 2,000 AVAX; delegators can stake a minimum of 25 AVAX. Staking secures the network and earns rewards.
- Transaction Fees: All network fees are paid in AVAX and are burned, reducing circulating supply over time.
- Governance: AVAX will be used for on-chain governance, allowing tokenholders to vote on network parameters (not yet live as of Nov. 2024).
- Incentive Programs: AVAX is used for ecosystem incentives, such as liquidity mining (e.g., Avalanche Rush), airdrops, and testnet rewards.
Locking Mechanism
- Staking Lock: Staked AVAX is locked for a minimum of 2 weeks and a maximum of 1 year.
- Vesting Schedules: Most allocations (team, foundation, partners, airdrops) are subject to multi-year vesting with periodic unlocks.
- Airdrops & Incentives: Some airdrops and incentive rewards are subject to lockups (e.g., 1-year lockup for testnet rewards).
Unlocking Time
- Foundation: 10-year quarterly vesting starting from December 9, 2020, with each unlock event releasing 1,666,800 AVAX.
- Team: 4-year vesting.
- Community & Development Endowment: 1-year vesting.
- Strategic Partners & Airdrop: 4-year vesting.
- Public Sale A1: 1-year vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet.
- Public Sale A2: 18-month vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet.
- Public Sale B: No lockup.
Example Unlock Schedule (Foundation)
|Unlock Date
|Amount Unlocked (AVAX)
|Unlock Type
|Granularity
|2028-05-01
|1,666,800
|Cliff
|Instant
|2028-07-30
|1,666,800
|Cliff
|Instant
|2028-10-28
|1,666,800
|Cliff
|Instant
|...
|...
|...
|...
|2030-07-20
|1,666,800
|Cliff
|Instant
Additional Notes
- No Superusers: There are no privileged accounts that can alter balances or transactions.
- Dynamic Fees: Avalanche uses a dynamic fee mechanism to adjust transaction costs based on network congestion.
- DeFi Growth: As of June 2025, Avalanche’s DeFi TVL reached approximately $1.5 billion, reflecting strong ecosystem adoption.
Summary Table: AVAX Tokenomics
|Mechanism
|Details
|Issuance
|720M initial, inflationary via staking rewards, emission rate adjustable by governance
|Allocation
|Team, Foundation, Sales, Community, Partners, Airdrops, Incentives
|Usage
|Staking, transaction fees (burned), governance (future), ecosystem incentives
|Locking
|Staking (2 weeks–1 year), vesting (1–10 years, quarterly unlocks), airdrop lockups
|Unlocking
|Scheduled per allocation, e.g., Foundation: 10 years, quarterly; Team: 4 years
Avalanche’s token economics are designed to balance long-term network security, ecosystem growth, and fair distribution, with robust mechanisms for staking, vesting, and dynamic fee adjustment.
Avalanche (AVAX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Avalanche (AVAX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais AVAX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu AVAX tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti AVAX tokenomiku, uzzini AVAX tokena reāllaika cenu!
Kā iegādāties AVAX
Vēlies iekļaut Avalanche (AVAX) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas AVAX iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.
Avalanche (AVAX) cenas vēsture
AVAX cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.
AVAX cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AVAX? Mūsu AVAX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.