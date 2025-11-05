BiržaDEX+
Reāllaika Aster cena šodien ir 0.9086 USD. Seko līdzi reāllaika ASTER uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ASTER cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ASTER

ASTER Cenas informācija

Kas ir ASTER

ASTER Oficiālā tīmekļa vietne

ASTER Tokenomika

ASTER Cenas prognoze

ASTER Vēsture

ASTER iegādes rokasgrāmata

ASTER uz bezseguma valūtu konvertētājs

ASTER Tūlītējie darījumi

ASTER USDT-M Futures

Aster logotips

Aster kurss(ASTER)

1 ASTER uz USD reāllaika cena:

$0.9051
$0.9051$0.9051
+0.77%1D
USD
Aster (ASTER) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:22:21 (UTC+8)

Aster (ASTER) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.8181
$ 0.8181$ 0.8181
24h zemākā
$ 0.9715
$ 0.9715$ 0.9715
24h augstākā

$ 0.8181
$ 0.8181$ 0.8181

$ 0.9715
$ 0.9715$ 0.9715

$ 2.419058923870731
$ 2.419058923870731$ 2.419058923870731

$ 0.08438718204444161
$ 0.08438718204444161$ 0.08438718204444161

-5.31%

+0.77%

-16.87%

-16.87%

Aster (ASTER) reāllaika cena ir $ 0.9086. Pēdējo 24 stundu laikā ASTER tika tirgots robežās no zemākās $ 0.8181 līdz augstākajai $ 0.9715, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ASTER visu laiku augstākā cena ir $ 2.419058923870731, savukārt zemākā - $ 0.08438718204444161.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ASTER ir mainījies par -5.31% pēdējā stundā, par +0.77% pēdējo 24 stundu laikā un par -16.87% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Aster (ASTER) tirgus informācija

No.46

$ 1.83B
$ 1.83B$ 1.83B

$ 114.19M
$ 114.19M$ 114.19M

$ 7.27B
$ 7.27B$ 7.27B

2.02B
2.02B 2.02B

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

25.22%

0.05%

BSC

Pašreizējais Aster tirgus maksimums ir $ 1.83B, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 114.19M. ASTER apjoms apgrozībā ir 2.02B ar kopējo apjomu 8000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 7.27B.

Aster (ASTER) cenas vēsture USD

Seko Aster cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.006916+0.77%
30 dienas$ -0.9359-50.75%
60 dienas$ +0.6086+202.86%
90 dienas$ +0.6086+202.86%
Aster Cenas izmaiņas šodien

Šodien ASTER cena mainījās par $ +0.006916 (+0.77%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Aster 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.9359 (-50.75%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Aster 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, ASTER piedzīvoja izmaiņas $ +0.6086 (+202.86%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Aster 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.6086 (+202.86%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Aster (ASTER) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Aster cenas vēstures lapu.

Kas ir Aster (ASTER)?

Aster is a next-generation decentralized perpetual exchange built for everyone.Following Astherus' merger with APX Finance in late 2024, this new identity is more than just a name change. We’re revolutionizing the way people trade perpetual contracts and utilize assets in the decentralized world.

Aster ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Aster ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ASTER steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Aster mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Aster pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Aster cenas prognoze (USD)

Kāda būs Aster (ASTER) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Aster (ASTER) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Aster prognozes.

Apskati Aster cenas prognozi!

Aster (ASTER) tokenomika

Aster (ASTER) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ASTER tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Aster (ASTER)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Aster? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Aster MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

ASTER uz vietējām valūtām

1 Aster(ASTER) uz VND
23,909.809
1 Aster(ASTER) uz AUD
A$1.399244
1 Aster(ASTER) uz GBP
0.690536
1 Aster(ASTER) uz EUR
0.790482
1 Aster(ASTER) uz USD
$0.9086
1 Aster(ASTER) uz MYR
RM3.807034
1 Aster(ASTER) uz TRY
38.242974
1 Aster(ASTER) uz JPY
¥139.0158
1 Aster(ASTER) uz ARS
ARS$1,324.484392
1 Aster(ASTER) uz RUB
73.587514
1 Aster(ASTER) uz INR
80.620078
1 Aster(ASTER) uz IDR
Rp15,143.327276
1 Aster(ASTER) uz PHP
53.280304
1 Aster(ASTER) uz EGP
￡E.42.985866
1 Aster(ASTER) uz BRL
R$4.90644
1 Aster(ASTER) uz CAD
C$1.281126
1 Aster(ASTER) uz BDT
110.75834
1 Aster(ASTER) uz NGN
1,305.458308
1 Aster(ASTER) uz COP
$3,508.1046
1 Aster(ASTER) uz ZAR
R.15.936844
1 Aster(ASTER) uz UAH
38.233888
1 Aster(ASTER) uz TZS
T.Sh.2,237.92723
1 Aster(ASTER) uz VES
Bs202.6178
1 Aster(ASTER) uz CLP
$859.5356
1 Aster(ASTER) uz PKR
Rs256.879392
1 Aster(ASTER) uz KZT
476.19726
1 Aster(ASTER) uz THB
฿29.629446
1 Aster(ASTER) uz TWD
NT$28.093912
1 Aster(ASTER) uz AED
د.إ3.334562
1 Aster(ASTER) uz CHF
Fr0.735966
1 Aster(ASTER) uz HKD
HK$7.059822
1 Aster(ASTER) uz AMD
֏347.58493
1 Aster(ASTER) uz MAD
.د.م8.459066
1 Aster(ASTER) uz MXN
$16.954476
1 Aster(ASTER) uz SAR
ريال3.40725
1 Aster(ASTER) uz ETB
Br139.161176
1 Aster(ASTER) uz KES
KSh117.427464
1 Aster(ASTER) uz JOD
د.أ0.6441974
1 Aster(ASTER) uz PLN
3.370906
1 Aster(ASTER) uz RON
лв4.025098
1 Aster(ASTER) uz SEK
kr8.713474
1 Aster(ASTER) uz BGN
лв1.54462
1 Aster(ASTER) uz HUF
Ft307.370294
1 Aster(ASTER) uz CZK
19.30775
1 Aster(ASTER) uz KWD
د.ك0.2789402
1 Aster(ASTER) uz ILS
2.962036
1 Aster(ASTER) uz BOB
Bs6.278426
1 Aster(ASTER) uz AZN
1.54462
1 Aster(ASTER) uz TJS
SM8.377292
1 Aster(ASTER) uz GEL
2.471392
1 Aster(ASTER) uz AOA
Kz829.00664
1 Aster(ASTER) uz BHD
.د.ب0.3425422
1 Aster(ASTER) uz BMD
$0.9086
1 Aster(ASTER) uz DKK
kr5.9059
1 Aster(ASTER) uz HNL
L23.914352
1 Aster(ASTER) uz MUR
41.70474
1 Aster(ASTER) uz NAD
$15.85507
1 Aster(ASTER) uz NOK
kr9.285892
1 Aster(ASTER) uz NZD
$1.608222
1 Aster(ASTER) uz PAB
B/.0.9086
1 Aster(ASTER) uz PGK
K3.825206
1 Aster(ASTER) uz QAR
ر.ق3.307304
1 Aster(ASTER) uz RSD
дин.92.777146
1 Aster(ASTER) uz UZS
soʻm10,816.664936
1 Aster(ASTER) uz ALL
L76.422346
1 Aster(ASTER) uz ANG
ƒ1.626394
1 Aster(ASTER) uz AWG
ƒ1.626394
1 Aster(ASTER) uz BBD
$1.8172
1 Aster(ASTER) uz BAM
KM1.54462
1 Aster(ASTER) uz BIF
Fr2,679.4614
1 Aster(ASTER) uz BND
$1.18118
1 Aster(ASTER) uz BSD
$0.9086
1 Aster(ASTER) uz JMD
$145.857558
1 Aster(ASTER) uz KHR
3,648.992116
1 Aster(ASTER) uz KMF
Fr387.0636
1 Aster(ASTER) uz LAK
19,752.173518
1 Aster(ASTER) uz LKR
රු276.923108
1 Aster(ASTER) uz MDL
L15.391684
1 Aster(ASTER) uz MGA
Ar4,111.305968
1 Aster(ASTER) uz MOP
P7.2688
1 Aster(ASTER) uz MVR
13.99244
1 Aster(ASTER) uz MWK
MK1,574.69466
1 Aster(ASTER) uz MZN
MT58.10497
1 Aster(ASTER) uz NPR
रु128.893996
1 Aster(ASTER) uz PYG
6,443.7912
1 Aster(ASTER) uz RWF
Fr1,320.1958
1 Aster(ASTER) uz SBD
$7.477778
1 Aster(ASTER) uz SCR
12.874862
1 Aster(ASTER) uz SRD
$34.9811
1 Aster(ASTER) uz SVC
$7.95025
1 Aster(ASTER) uz SZL
L15.864156
1 Aster(ASTER) uz TMT
m3.189186
1 Aster(ASTER) uz TND
د.ت2.6885474
1 Aster(ASTER) uz TTD
$6.160308
1 Aster(ASTER) uz UGX
Sh3,165.5624
1 Aster(ASTER) uz XAF
Fr518.8106
1 Aster(ASTER) uz XCD
$2.45322
1 Aster(ASTER) uz XOF
Fr518.8106
1 Aster(ASTER) uz XPF
Fr93.5858
1 Aster(ASTER) uz BWP
P12.2661
1 Aster(ASTER) uz BZD
$1.826286
1 Aster(ASTER) uz CVE
$87.198342
1 Aster(ASTER) uz DJF
Fr160.8222
1 Aster(ASTER) uz DOP
$58.459324
1 Aster(ASTER) uz DZD
د.ج118.672246
1 Aster(ASTER) uz FJD
$2.071608
1 Aster(ASTER) uz GNF
Fr7,900.277
1 Aster(ASTER) uz GTQ
Q6.959876
1 Aster(ASTER) uz GYD
$190.07912
1 Aster(ASTER) uz ISK
kr115.3922

Aster resurss

Dziļākai izpratnei par Aster, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Aster vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Aster

Kāda ir Aster (ASTER) vērtība šodien?
Reāllaika ASTER cena USD ir 0.9086 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ASTER uz USD cena?
Pašreizējā ASTER uz USD cena ir $ 0.9086. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Aster tirgus maksimums?
ASTER tirgus maksimums ir $ 1.83B USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ASTER apjoms apgrozībā?
ASTER apjoms apgrozībā ir 2.02B USD.
Kāda bija ASTER vēsturiski augstākā cena?
ASTER sasniedza vēsturiski augstāko cenu 2.419058923870731 USD apmērā.
Kāda bija ASTER vēsturiski zemākā cena?
ASTER sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.08438718204444161 USD.
Kāds ir ASTER tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ASTER tirdzniecības apjoms ir $ 114.19M USD.
Vai ASTER šogad kāps augstāk?
ASTER cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ASTER cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:22:21 (UTC+8)

Aster (ASTER) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

