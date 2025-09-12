Daugiau apie ZCN

Zus kaina (ZCN)

$0.00576881
Zus (ZCN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:36:16(UTC+8)

Zus (ZCN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00572372
24 val. žemiausia
$ 0.00583254
24 val. aukščiausia

$ 0.00572372
$ 0.00583254
$ 5.16
$ 0
-0.93%

-0.08%

-32.76%

-32.76%

Zus (ZCN) realiojo laiko kaina yra $0.00576881. Per pastarąsias 24 valandas ZCN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00572372 iki aukščiausios $ 0.00583254 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZCN kaina yra $ 5.16, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZCN per pastarąją valandą pasikeitė -0.93%, per 24 valandas – -0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – -32.76%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Zus (ZCN) rinkos informacija

$ 279.21K
--
$ 2.31M
48.40M
400,000,000.0
Dabartinė Zus rinkos kapitalizacija yra $ 279.21K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ZCN apyvartoje yra 48.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 400000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.31M

Zus (ZCN) kainos istorija USD

Šiandienos Zus kainos pokytis į USD: $ 0.
Zus 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0028307048.
Zus 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000199173.
Zus 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000048029040521917.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.08%
30 dienų$ -0.0028307048-49.06%
60 dienų$ -0.0000199173-0.34%
90 dienų$ +0.000048029040521917+0.84%

Kas yra Zus (ZCN)

Züs is a leading privacy and secure AI data platform that provides users full ownership and control of their data, with powerful AI agents on Vult.network to accelerate productivity. It is also ideal for on-prem, high speed S3 storage as well as backup and disaster recovery to prevent outage, breach, and ransomware issues. It has an unparalleled data integrity layer on the blockchain and a zero knowledge network, with data and key distributed so that its almost impossible to breach. Another standout feature is that it allows users to share encrypted data easily, even on a public link.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Zus kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Zus (ZCN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Zus (ZCN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Zus prognozes.

Peržiūrėkite Zus kainos prognozę dabar!

ZCN į vietos valiutas

Zus (ZCN) Tokenomika

Supratimas apie Zus (ZCN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZCNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Zus (ZCN)

Kiek Zus(ZCN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZCN kaina USD valiuta yra 0.00576881USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZCN į USD kaina?
Dabartinė ZCN kaina USD valiuta yra $ 0.00576881. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Zus rinkos kapitalizacija?
ZCN rinkos kapitalizacija yra $ 279.21KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZCN apyvartoje?
ZCN apyvartoje yra 48.40MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZCN kaina?
ZCN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.16USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZCN kaina?
ZCN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ZCN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZCN yra --USD.
Ar ZCN kaina šiais metais kils?
ZCN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZCN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.