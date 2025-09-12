ZerePy kaina (ZEREPY)
ZerePy (ZEREPY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ZEREPY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZEREPY kaina yra $ 0.00317872, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZEREPY per pastarąją valandą pasikeitė +1.65%, per 24 valandas – +2.61%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė ZerePy rinkos kapitalizacija yra $ 41.89K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ZEREPY apyvartoje yra 999.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 999847754.140176. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 41.89K
Šiandienos ZerePy kainos pokytis į USD: $ 0.
ZerePy 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ZerePy 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ZerePy 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.61%
|30 dienų
|$ 0
|+13.93%
|60 dienų
|$ 0
|+17.31%
|90 dienų
|$ 0
|--
ZerePy is a cutting-edge framework designed to empower developers and the community in building, deploying, and managing intelligent agents. Rooted in the principles of decentralization, ZerePy bridges the gap between innovative artificial intelligence and blockchain technology. The framework's flexibility and forward-thinking design make it an essential tool for leveraging AI agents to interact seamlessly on-chain and off-chain. At its core, ZerePy provides an intuitive and developer-friendly platform for creating agents that can perform diverse tasks while integrating with the blockchain ecosystem. By utilizing ZerePy, developers gain access to a wide range of tools and resources that simplify the agent-building process, from UI/UX enhancements to robust APIs. The framework supports efficient workflows, allowing users to design, test, and deploy agents with minimal friction. One of the standout features of ZerePy is its ability to funnel value directly back to $ZEREBRO, the native token driving the ecosystem. This unique mechanism ensures that the growth and utility of the framework contribute directly to the broader ZerePy community. As more agents are developed and adopted, the ecosystem becomes increasingly robust, creating a cycle of innovation and reward for all participants. ZerePy is designed with scalability and adaptability in mind. It supports the seamless integration of both in-house and external machine learning models, enabling agents to perform complex tasks with precision. This includes accessing real-time data, automating processes, and executing actions across various domains, whether on-chain (e.g., smart contracts and DeFi interactions) or off-chain (e.g., external API calls). While ZerePy is still in its early stages, its development roadmap is ambitious. The community plays a vital role in shaping its capabilities, contributing ideas, feedback, and technical expertise. As the framework evolves, agents built with ZerePy will gain the ability to perform increasingly sophisticated actions, opening up new possibilities for decentralized applications, data-driven decision-making, and AI-powered automation. With its innovative design, strong community focus, and commitment to decentralization, ZerePy is poised to become a foundational layer in the AI and blockchain space. Whether you’re a developer, enthusiast, or investor, ZerePy represents an exciting opportunity to be part of the future of intelligent agents and decentralized ecosystems.
