Daugiau apie YEET

YEET Kainos informacija

YEET Oficiali svetainė

YEET Tokenomika

YEET Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Yeet logotipas

Yeet kaina (YEET)

Neįtraukta į sąrašą

1 YEET į USD – tiesioginė kaina:

$0.002702
$0.002702$0.002702
-4.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Yeet (YEET) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:20:32(UTC+8)

Yeet (YEET) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00265518
$ 0.00265518$ 0.00265518
24 val. žemiausia
$ 0.00288841
$ 0.00288841$ 0.00288841
24 val. aukščiausia

$ 0.00265518
$ 0.00265518$ 0.00265518

$ 0.00288841
$ 0.00288841$ 0.00288841

$ 0.02429735
$ 0.02429735$ 0.02429735

$ 0.00161123
$ 0.00161123$ 0.00161123

+1.05%

-4.62%

+3.22%

+3.22%

Yeet (YEET) realiojo laiko kaina yra $0.002702. Per pastarąsias 24 valandas YEET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00265518 iki aukščiausios $ 0.00288841 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YEET kaina yra $ 0.02429735, o žemiausia – $ 0.00161123.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YEET per pastarąją valandą pasikeitė +1.05%, per 24 valandas – -4.62%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Yeet (YEET) rinkos informacija

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

--
----

$ 2.70M
$ 2.70M$ 2.70M

635.51M
635.51M 635.51M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Yeet rinkos kapitalizacija yra $ 1.72M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. YEET apyvartoje yra 635.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.70M

Yeet (YEET) kainos istorija USD

Šiandienos Yeet kainos pokytis į USD: $ -0.000130995331894787.
Yeet 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004338274.
Yeet 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002121831.
Yeet 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004321703241551927.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000130995331894787-4.62%
30 dienų$ +0.0004338274+16.06%
60 dienų$ -0.0002121831-7.85%
90 dienų$ +0.0004321703241551927+19.04%

Kas yra Yeet (YEET)

Yeet is one of the most prominent brands in the Berachain ecosystem and home to the most Yeetarded movements and products, including the Yeetard NFTs. There are 3 different core products: 1) Yeet Game: This is the flagship product, and is a mix of DeFi and onchain gaming which has created a game in which players can play and win $BERA and get $YEET prizes just for playing 2) YeetBonds: An open marketplace for OTC sales where users can buy their favorite Berachain ecosystem tokens at a discount to market price. This is a collaboration with Bond Protocol, formerly known as OlympusPro 3) Vault: A yield product that farms liquidity and compounds rewards in a complex high yield DeFi yield farming strategy, but made simple and Yeetard-friendly for users $YEET staking: Staking $YEET entitles users to receive revenue generated from the suite of Yeet’s products. This revenue is generated in $BERA and stablecoins, not in $YEET. In addition, all earned rewards are automatically farmed in the vault on behalf of users so that their rewards are also earning yield. These rewards may be claimed at any time.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Yeet (YEET) išteklius

Oficiali svetainė

Yeet kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Yeet (YEET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Yeet (YEET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Yeet prognozes.

Peržiūrėkite Yeet kainos prognozę dabar!

YEET į vietos valiutas

Yeet (YEET) Tokenomika

Supratimas apie Yeet (YEET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YEETišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Yeet (YEET)

Kiek Yeet(YEET) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YEET kaina USD valiuta yra 0.002702USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YEET į USD kaina?
Dabartinė YEET kaina USD valiuta yra $ 0.002702. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Yeet rinkos kapitalizacija?
YEET rinkos kapitalizacija yra $ 1.72MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YEET apyvartoje?
YEET apyvartoje yra 635.51MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YEET kaina?
YEET pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02429735USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YEET kaina?
YEET pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00161123USD.
Kokia yra YEET prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YEET yra --USD.
Ar YEET kaina šiais metais kils?
YEET šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YEET kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:20:32(UTC+8)

Yeet (YEET) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.