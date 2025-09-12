Daugiau apie XTP

XTP kaina (XTP)

Neįtraukta į sąrašą

1 XTP į USD – tiesioginė kaina:

$0.00051909
$0.00051909$0.00051909
+4.10%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
XTP (XTP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:05:48(UTC+8)

XTP (XTP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00047702
$ 0.00047702$ 0.00047702
24 val. žemiausia
$ 0.00058011
$ 0.00058011$ 0.00058011
24 val. aukščiausia

$ 0.00047702
$ 0.00047702$ 0.00047702

$ 0.00058011
$ 0.00058011$ 0.00058011

$ 0.402555
$ 0.402555$ 0.402555

$ 0.000159
$ 0.000159$ 0.000159

-7.31%

+4.15%

-9.41%

-9.41%

XTP (XTP) realiojo laiko kaina yra $0.00051909. Per pastarąsias 24 valandas XTP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00047702 iki aukščiausios $ 0.00058011 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XTP kaina yra $ 0.402555, o žemiausia – $ 0.000159.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XTP per pastarąją valandą pasikeitė -7.31%, per 24 valandas – +4.15%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

XTP (XTP) rinkos informacija

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

--
----

$ 5.19M
$ 5.19M$ 5.19M

3.78B
3.78B 3.78B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Dabartinė XTP rinkos kapitalizacija yra $ 1.96M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XTP apyvartoje yra 3.78B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.19M

XTP (XTP) kainos istorija USD

Šiandienos XTP kainos pokytis į USD: $ 0.
XTP 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001027856.
XTP 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002057969.
XTP 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002678509446574057.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+4.15%
30 dienų$ -0.0001027856-19.80%
60 dienų$ -0.0002057969-39.64%
90 dienų$ -0.0002678509446574057-34.03%

Kas yra XTP (XTP)

Tap offers one-stop services for all cryptocurrency participants, removing financial boundaries by supporting seamless connections with all banks and exchanges. After depositing fiat currency into XTP, users can trade various cryptocurrencies using one app and a single KYC process. Users can also send any crypto asset to anyone, anywhere in the world for free and the asset can be used by the recipient instantly.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

XTP (XTP) išteklius

Oficiali svetainė

XTP kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos XTP (XTP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XTP (XTP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XTP prognozes.

Peržiūrėkite XTP kainos prognozę dabar!

XTP į vietos valiutas

XTP (XTP) Tokenomika

Supratimas apie XTP (XTP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XTPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie XTP (XTP)

Kiek XTP(XTP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XTP kaina USD valiuta yra 0.00051909USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XTP į USD kaina?
Dabartinė XTP kaina USD valiuta yra $ 0.00051909. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra XTP rinkos kapitalizacija?
XTP rinkos kapitalizacija yra $ 1.96MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XTP apyvartoje?
XTP apyvartoje yra 3.78BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XTP kaina?
XTP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.402555USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XTP kaina?
XTP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000159USD.
Kokia yra XTP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XTP yra --USD.
Ar XTP kaina šiais metais kils?
XTP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XTP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:05:48(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.