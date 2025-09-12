Daugiau apie XCREDI

xCREDI kaina (XCREDI)

1 XCREDI į USD – tiesioginė kaina:

$0.02162315
$0.02162315
0.00%1D
xCREDI (XCREDI) kainos grafikas realiu laiku
xCREDI (XCREDI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02156379
24 val. žemiausia
$ 0.02171388
24 val. aukščiausia

$ 0.02156379
$ 0.02171388
$ 0.143297
$ 0.01628149
-0.09%

+0.05%

-1.13%

-1.13%

xCREDI (XCREDI) realiojo laiko kaina yra $0.02162305. Per pastarąsias 24 valandas XCREDI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02156379 iki aukščiausios $ 0.02171388 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XCREDI kaina yra $ 0.143297, o žemiausia – $ 0.01628149.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XCREDI per pastarąją valandą pasikeitė -0.09%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

xCREDI (XCREDI) rinkos informacija

$ 345.97K
--
$ 345.97K
16.00M
16,000,000.0
Dabartinė xCREDI rinkos kapitalizacija yra $ 345.97K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XCREDI apyvartoje yra 16.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 16000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 345.97K

xCREDI (XCREDI) kainos istorija USD

Šiandienos xCREDI kainos pokytis į USD: $ 0.
xCREDI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001632064.
xCREDI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0008029784.
xCREDI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.001995234124207224.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.05%
30 dienų$ +0.0001632064+0.75%
60 dienų$ -0.0008029784-3.71%
90 dienų$ -0.001995234124207224-8.44%

Kas yra xCREDI (XCREDI)

Credefi Finance bridges the worlds of decentralized finance and the real economy, connecting crypto investors with established businesses in need of funding. Our platform delivers secure and transparent lending opportunities, offering investors stable and predictable returns while empowering small and medium-sized enterprises (SMEs) to thrive. With robust risk management and blockchain-powered innovation, Credefi is redefining traditional finance—bringing trust, efficiency, and tangible real-world impact to the Web3 lending ecosystem.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

xCREDI (XCREDI) išteklius

xCREDI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos xCREDI (XCREDI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų xCREDI (XCREDI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes xCREDI prognozes.

Peržiūrėkite xCREDI kainos prognozę dabar!

XCREDI į vietos valiutas

xCREDI (XCREDI) Tokenomika

Supratimas apie xCREDI (XCREDI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XCREDIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie xCREDI (XCREDI)

Kiek xCREDI(XCREDI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XCREDI kaina USD valiuta yra 0.02162305USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XCREDI į USD kaina?
Dabartinė XCREDI kaina USD valiuta yra $ 0.02162305. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra xCREDI rinkos kapitalizacija?
XCREDI rinkos kapitalizacija yra $ 345.97KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XCREDI apyvartoje?
XCREDI apyvartoje yra 16.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XCREDI kaina?
XCREDI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.143297USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XCREDI kaina?
XCREDI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01628149USD.
Kokia yra XCREDI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XCREDI yra --USD.
Ar XCREDI kaina šiais metais kils?
XCREDI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XCREDI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.