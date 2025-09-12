Daugiau apie X2Y2

X2Y2 Kainos informacija

X2Y2 Oficiali svetainė

X2Y2 Tokenomika

X2Y2 Kainų prognozė

X2Y2 logotipas

X2Y2 kaina (X2Y2)

Neįtraukta į sąrašą

1 X2Y2 į USD – tiesioginė kaina:

+1.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
X2Y2 (X2Y2) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:33:41(UTC+8)

X2Y2 (X2Y2) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

--

+1.92%

+1.40%

+1.40%

X2Y2 (X2Y2) realiojo laiko kaina yra $0.00214024. Per pastarąsias 24 valandas X2Y2 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00207997 iki aukščiausios $ 0.00216013 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia X2Y2 kaina yra $ 4.14, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, X2Y2 per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.92%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

X2Y2 (X2Y2) rinkos informacija

--
----

Dabartinė X2Y2 rinkos kapitalizacija yra $ 808.17K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. X2Y2 apyvartoje yra 377.61M vienetų, o bendras kiekis siekia 999944301.994302. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.14M

X2Y2 (X2Y2) kainos istorija USD

Šiandienos X2Y2 kainos pokytis į USD: $ 0.
X2Y2 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000859770.
X2Y2 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0007217542.
X2Y2 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0007482042325473343.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.92%
30 dienų$ -0.0000859770-4.01%
60 dienų$ +0.0007217542+33.72%
90 dienų$ +0.0007482042325473343+53.75%

Kas yra X2Y2 (X2Y2)

X2Y2 r1 will be a full-featured NFT market at its launch. The marketplace's smart contract, frontend, and backend are all 100% independently developed. In addition to the most basic functions like listing and trading, you can expect the following features: - Instant push notifications for buys & sells - Integrated rarity ranking and analysis - Bulk sending & listing - Bidding on a collection or traits

X2Y2 (X2Y2) išteklius

Oficiali svetainė

X2Y2 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos X2Y2 (X2Y2) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų X2Y2 (X2Y2) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes X2Y2 prognozes.

Peržiūrėkite X2Y2 kainos prognozę dabar!

X2Y2 į vietos valiutas

X2Y2 (X2Y2) Tokenomika

Supratimas apie X2Y2 (X2Y2) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie X2Y2išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie X2Y2 (X2Y2)

Kiek X2Y2(X2Y2) verta (-as) šiandien?
Dabartinė X2Y2 kaina USD valiuta yra 0.00214024USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė X2Y2 į USD kaina?
Dabartinė X2Y2 kaina USD valiuta yra $ 0.00214024. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra X2Y2 rinkos kapitalizacija?
X2Y2 rinkos kapitalizacija yra $ 808.17KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra X2Y2 apyvartoje?
X2Y2 apyvartoje yra 377.61MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) X2Y2 kaina?
X2Y2 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.14USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) X2Y2 kaina?
X2Y2 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra X2Y2 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis X2Y2 yra --USD.
Ar X2Y2 kaina šiais metais kils?
X2Y2 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite X2Y2 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:33:41(UTC+8)

