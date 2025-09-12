Daugiau apie WHISKEY

WHISKEY Kainos informacija

WHISKEY Oficiali svetainė

WHISKEY Tokenomika

WHISKEY Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

WHISKEY logotipas

WHISKEY kaina (WHISKEY)

Neįtraukta į sąrašą

1 WHISKEY į USD – tiesioginė kaina:

$0.00501915
$0.00501915$0.00501915
+1.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
WHISKEY (WHISKEY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:03:14(UTC+8)

WHISKEY (WHISKEY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00490661
$ 0.00490661$ 0.00490661
24 val. žemiausia
$ 0.00505169
$ 0.00505169$ 0.00505169
24 val. aukščiausia

$ 0.00490661
$ 0.00490661$ 0.00490661

$ 0.00505169
$ 0.00505169$ 0.00505169

$ 0.00546237
$ 0.00546237$ 0.00546237

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

+1.11%

+8.98%

+8.98%

WHISKEY (WHISKEY) realiojo laiko kaina yra $0.00501915. Per pastarąsias 24 valandas WHISKEY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00490661 iki aukščiausios $ 0.00505169 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WHISKEY kaina yra $ 0.00546237, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WHISKEY per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – +1.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

WHISKEY (WHISKEY) rinkos informacija

$ 4.99M
$ 4.99M$ 4.99M

--
----

$ 4.99M
$ 4.99M$ 4.99M

997.50M
997.50M 997.50M

997,499,326.180212
997,499,326.180212 997,499,326.180212

Dabartinė WHISKEY rinkos kapitalizacija yra $ 4.99M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WHISKEY apyvartoje yra 997.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 997499326.180212. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.99M

WHISKEY (WHISKEY) kainos istorija USD

Šiandienos WHISKEY kainos pokytis į USD: $ 0.
WHISKEY 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0010359390.
WHISKEY 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0009232997.
WHISKEY 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0014999710371112313.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.11%
30 dienų$ +0.0010359390+20.64%
60 dienų$ +0.0009232997+18.40%
90 dienų$ +0.0014999710371112313+42.62%

Kas yra WHISKEY (WHISKEY)

We are just a new MEME coin, tastes like WHISKEY.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

WHISKEY (WHISKEY) išteklius

Oficiali svetainė

WHISKEY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos WHISKEY (WHISKEY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WHISKEY (WHISKEY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WHISKEY prognozes.

Peržiūrėkite WHISKEY kainos prognozę dabar!

WHISKEY į vietos valiutas

WHISKEY (WHISKEY) Tokenomika

Supratimas apie WHISKEY (WHISKEY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WHISKEYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie WHISKEY (WHISKEY)

Kiek WHISKEY(WHISKEY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WHISKEY kaina USD valiuta yra 0.00501915USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WHISKEY į USD kaina?
Dabartinė WHISKEY kaina USD valiuta yra $ 0.00501915. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra WHISKEY rinkos kapitalizacija?
WHISKEY rinkos kapitalizacija yra $ 4.99MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WHISKEY apyvartoje?
WHISKEY apyvartoje yra 997.50MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WHISKEY kaina?
WHISKEY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00546237USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WHISKEY kaina?
WHISKEY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra WHISKEY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WHISKEY yra --USD.
Ar WHISKEY kaina šiais metais kils?
WHISKEY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WHISKEY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:03:14(UTC+8)

WHISKEY (WHISKEY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.