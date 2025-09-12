Daugiau apie VDT

Vendetta kaina (VDT)

1 VDT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00369955
$0.00369955
+0.20%1D
Vendetta (VDT) kainos grafikas realiu laiku
Vendetta (VDT) kainos informacija (USD)

$ 0.00368742
24 val. žemiausia
$ 0.00370105
24 val. aukščiausia

$ 0.00368742
$ 0.00370105
$ 0.537905
$ 0.00367864
-0.00%

+0.30%

-2.20%

-2.20%

Vendetta (VDT) realiojo laiko kaina yra $0.00369955. Per pastarąsias 24 valandas VDT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00368742 iki aukščiausios $ 0.00370105 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VDT kaina yra $ 0.537905, o žemiausia – $ 0.00367864.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VDT per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – +0.30%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Vendetta (VDT) rinkos informacija

$ 46.58K
--
$ 369.95K
12.59M
100,000,000.0
Dabartinė Vendetta rinkos kapitalizacija yra $ 46.58K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VDT apyvartoje yra 12.59M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 369.95K

Vendetta (VDT) kainos istorija USD

Šiandienos Vendetta kainos pokytis į USD: $ 0.
Vendetta 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003239133.
Vendetta 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006003041.
Vendetta 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.001202542699327441.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.30%
30 dienų$ -0.0003239133-8.75%
60 dienų$ -0.0006003041-16.22%
90 dienų$ -0.001202542699327441-24.53%

Kas yra Vendetta (VDT)

Vendetta Games is creating a sustainable metaverse ecosystem with a AAA Red Dead Redemption-style open-world RPG game as well as a suite of blockchain and metaverse features and a publishing studio.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Vendetta (VDT) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Vendetta kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Vendetta (VDT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vendetta (VDT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vendetta prognozes.

Peržiūrėkite Vendetta kainos prognozę dabar!

VDT į vietos valiutas

Vendetta (VDT) Tokenomika

Supratimas apie Vendetta (VDT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VDTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Vendetta (VDT)

Kiek Vendetta(VDT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VDT kaina USD valiuta yra 0.00369955USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VDT į USD kaina?
Dabartinė VDT kaina USD valiuta yra $ 0.00369955. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Vendetta rinkos kapitalizacija?
VDT rinkos kapitalizacija yra $ 46.58KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VDT apyvartoje?
VDT apyvartoje yra 12.59MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VDT kaina?
VDT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.537905USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VDT kaina?
VDT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00367864USD.
Kokia yra VDT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VDT yra --USD.
Ar VDT kaina šiais metais kils?
VDT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VDT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.