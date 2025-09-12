Daugiau apie VEGA

Vega Protocol kaina (VEGA)

1 VEGA į USD – tiesioginė kaina:

$0.00273116
$0.00273116$0.00273116
+4.70%1D
USD
Vega Protocol (VEGA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:04:25(UTC+8)

Vega Protocol (VEGA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00260775
$ 0.00260775$ 0.00260775
24 val. žemiausia
$ 0.00273486
$ 0.00273486$ 0.00273486
24 val. aukščiausia

$ 0.00260775
$ 0.00260775$ 0.00260775

$ 0.00273486
$ 0.00273486$ 0.00273486

$ 23.93
$ 23.93$ 23.93

$ 0.00104556
$ 0.00104556$ 0.00104556

-0.13%

+4.73%

+3.05%

+3.05%

Vega Protocol (VEGA) realiojo laiko kaina yra $0.00273116. Per pastarąsias 24 valandas VEGA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00260775 iki aukščiausios $ 0.00273486 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VEGA kaina yra $ 23.93, o žemiausia – $ 0.00104556.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VEGA per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – +4.73%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Vega Protocol (VEGA) rinkos informacija

$ 169.46K
$ 169.46K$ 169.46K

--
----

$ 177.53K
$ 177.53K$ 177.53K

62.05M
62.05M 62.05M

64,999,723.0
64,999,723.0 64,999,723.0

Dabartinė Vega Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 169.46K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VEGA apyvartoje yra 62.05M vienetų, o bendras kiekis siekia 64999723.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 177.53K

Vega Protocol (VEGA) kainos istorija USD

Šiandienos Vega Protocol kainos pokytis į USD: $ +0.00012342.
Vega Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000642753.
Vega Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0022072027.
Vega Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0015548245024651454.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00012342+4.73%
30 dienų$ +0.0000642753+2.35%
60 dienų$ +0.0022072027+80.82%
90 dienų$ +0.0015548245024651454+132.18%

Kas yra Vega Protocol (VEGA)

Vega is a proof-of-stake blockchain, built on top of Tendermint, which makes it possible to trade derivatives on a decentralised network with comparable experience to centralised exchanges.

Vega Protocol (VEGA) Tokenomika

Supratimas apie Vega Protocol (VEGA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VEGAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Vega Protocol (VEGA)

Kiek Vega Protocol(VEGA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VEGA kaina USD valiuta yra 0.00273116USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VEGA į USD kaina?
Dabartinė VEGA kaina USD valiuta yra $ 0.00273116. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Vega Protocol rinkos kapitalizacija?
VEGA rinkos kapitalizacija yra $ 169.46KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VEGA apyvartoje?
VEGA apyvartoje yra 62.05MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VEGA kaina?
VEGA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 23.93USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VEGA kaina?
VEGA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00104556USD.
Kokia yra VEGA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VEGA yra --USD.
Ar VEGA kaina šiais metais kils?
VEGA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VEGA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.