USDFC kaina (USDFC)

1 USDFC į USD – tiesioginė kaina:

$0.98959
$0.98959$0.98959
+0.10%1D
USDFC (USDFC) kainos grafikas realiu laiku
USDFC (USDFC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.97913
$ 0.97913$ 0.97913
24 val. žemiausia
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24 val. aukščiausia

$ 0.97913
$ 0.97913$ 0.97913

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.892521
$ 0.892521$ 0.892521

-0.32%

+0.16%

+0.11%

+0.11%

USDFC (USDFC) realiojo laiko kaina yra $0.98959. Per pastarąsias 24 valandas USDFC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.97913 iki aukščiausios $ 1.002 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USDFC kaina yra $ 1.11, o žemiausia – $ 0.892521.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USDFC per pastarąją valandą pasikeitė -0.32%, per 24 valandas – +0.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

USDFC (USDFC) rinkos informacija

$ 313.57K
$ 313.57K$ 313.57K

--
----

$ 313.57K
$ 313.57K$ 313.57K

316.87K
316.87K 316.87K

316,870.4036651558
316,870.4036651558 316,870.4036651558

Dabartinė USDFC rinkos kapitalizacija yra $ 313.57K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. USDFC apyvartoje yra 316.87K vienetų, o bendras kiekis siekia 316870.4036651558. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 313.57K

USDFC (USDFC) kainos istorija USD

Šiandienos USDFC kainos pokytis į USD: $ +0.00157456.
USDFC 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0076676401.
USDFC 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007062703.
USDFC 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0046297943176356.

Laikotarpis Keisti (USD) Keisti (%)
Šiandien $ +0.00157456 +0.16%
30 dienų $ -0.0076676401 -0.77%
60 dienų $ -0.0007062703 -0.07%
90 dienų $ -0.0046297943176356 -0.46%

Kas yra USDFC (USDFC)

USDFC is a Filecoin-backed stablecoin developed by Secured Finance on the Filecoin Virtual Machine (FVM). Pegged 1:1 to the USD, it’s over-collateralized by FIL, aiming to bring stable, on-chain liquidity to the Filecoin ecosystem. Launched in March 2025, USDFC enables fixed-rate lending, cross-chain swaps via integrations with Axelar and Squid, and boosts DeFi adoption by enhancing liquidity and accessibility on FVM. Secured Finance revolutionizes DeFi 2.0 with transparent, low-cost financial solutions.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

USDFC kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos USDFC (USDFC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų USDFC (USDFC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes USDFC prognozes.

Peržiūrėkite USDFC kainos prognozę dabar!

USDFC į vietos valiutas

USDFC (USDFC) Tokenomika

Supratimas apie USDFC (USDFC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USDFCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie USDFC (USDFC)

Kiek USDFC(USDFC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė USDFC kaina USD valiuta yra 0.98959USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė USDFC į USD kaina?
Dabartinė USDFC kaina USD valiuta yra $ 0.98959. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra USDFC rinkos kapitalizacija?
USDFC rinkos kapitalizacija yra $ 313.57KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra USDFC apyvartoje?
USDFC apyvartoje yra 316.87KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) USDFC kaina?
USDFC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.11USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) USDFC kaina?
USDFC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.892521USD.
Kokia yra USDFC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis USDFC yra --USD.
Ar USDFC kaina šiais metais kils?
USDFC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite USDFC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Laikas (UTC+8) Tipas Informacija
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.