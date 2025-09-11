Daugiau apie UBTC

Unit Bitcoin logotipas

Unit Bitcoin kaina (UBTC)

Neįtraukta į sąrašą

1 UBTC į USD – tiesioginė kaina:

$114,525
$114,525$114,525
+0.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Unit Bitcoin (UBTC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:44:49(UTC+8)

Unit Bitcoin (UBTC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 113,203
$ 113,203$ 113,203
24 val. žemiausia
$ 114,525
$ 114,525$ 114,525
24 val. aukščiausia

$ 113,203
$ 113,203$ 113,203

$ 114,525
$ 114,525$ 114,525

$ 124,343
$ 124,343$ 124,343

$ 73,355
$ 73,355$ 73,355

+0.60%

+0.33%

+3.41%

+3.41%

Unit Bitcoin (UBTC) realiojo laiko kaina yra $114,524. Per pastarąsias 24 valandas UBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 113,203 iki aukščiausios $ 114,525 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UBTC kaina yra $ 124,343, o žemiausia – $ 73,355.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UBTC per pastarąją valandą pasikeitė +0.60%, per 24 valandas – +0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Unit Bitcoin (UBTC) rinkos informacija

$ 374.81M
$ 374.81M$ 374.81M

--
----

$ 2.41T
$ 2.41T$ 2.41T

3.27K
3.27K 3.27K

20,999,999.99993401
20,999,999.99993401 20,999,999.99993401

Dabartinė Unit Bitcoin rinkos kapitalizacija yra $ 374.81M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UBTC apyvartoje yra 3.27K vienetų, o bendras kiekis siekia 20999999.99993401. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.41T

Unit Bitcoin (UBTC) kainos istorija USD

Šiandienos Unit Bitcoin kainos pokytis į USD: $ +377.6.
Unit Bitcoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -4,456.5067692000.
Unit Bitcoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -3,794.0312388000.
Unit Bitcoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +9,425.82438358846.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +377.6+0.33%
30 dienų$ -4,456.5067692000-3.89%
60 dienų$ -3,794.0312388000-3.31%
90 dienų$ +9,425.82438358846+8.97%

Kas yra Unit Bitcoin (UBTC)

Unit Bitcoin (UBTC) išteklius

Oficiali svetainė

Unit Bitcoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Unit Bitcoin (UBTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Unit Bitcoin (UBTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Unit Bitcoin prognozes.

Peržiūrėkite Unit Bitcoin kainos prognozę dabar!

UBTC į vietos valiutas

Unit Bitcoin (UBTC) Tokenomika

Supratimas apie Unit Bitcoin (UBTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UBTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Unit Bitcoin (UBTC)

Kiek Unit Bitcoin(UBTC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UBTC kaina USD valiuta yra 114,524USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UBTC į USD kaina?
Dabartinė UBTC kaina USD valiuta yra $ 114,524. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Unit Bitcoin rinkos kapitalizacija?
UBTC rinkos kapitalizacija yra $ 374.81MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UBTC apyvartoje?
UBTC apyvartoje yra 3.27KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UBTC kaina?
UBTC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 124,343USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UBTC kaina?
UBTC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 73,355USD.
Kokia yra UBTC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UBTC yra --USD.
Ar UBTC kaina šiais metais kils?
UBTC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UBTC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.