ufunapp kaina (UFUN)

Neįtraukta į sąrašą

1 UFUN į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.60%1D
ufunapp (UFUN) kainos grafikas realiu laiku
ufunapp (UFUN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00272452
$ 0.00272452$ 0.00272452

$ 0
$ 0$ 0

+0.24%

+1.63%

+5.51%

+5.51%

ufunapp (UFUN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas UFUN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UFUN kaina yra $ 0.00272452, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UFUN per pastarąją valandą pasikeitė +0.24%, per 24 valandas – +1.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ufunapp (UFUN) rinkos informacija

$ 22.64K
$ 22.64K$ 22.64K

--
----

$ 22.64K
$ 22.64K$ 22.64K

999.53M
999.53M 999.53M

999,525,873.075916
999,525,873.075916 999,525,873.075916

Dabartinė ufunapp rinkos kapitalizacija yra $ 22.64K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UFUN apyvartoje yra 999.53M vienetų, o bendras kiekis siekia 999525873.075916. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.64K

ufunapp (UFUN) kainos istorija USD

Šiandienos ufunapp kainos pokytis į USD: $ 0.
ufunapp 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ufunapp 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ufunapp 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.63%
30 dienų$ 0+14.47%
60 dienų$ 0-45.29%
90 dienų$ 0--

Kas yra ufunapp (UFUN)

ufundotapp is a token launcher built for creators — not platforms. It allows anyone to launch a token on Solana in under 30 seconds with no coding, no smart contract interaction, and no hidden fees. With a fully transparent 2% fee structure (1% to the creator, 0.6% to ufun.app, and 0.4% to Meteora), ufun.app ensures creators earn the most while launching tokens permissionlessly, with built-in protection and long-term support.

ufunapp (UFUN) išteklius

Oficiali svetainė

ufunapp kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ufunapp (UFUN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ufunapp (UFUN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ufunapp prognozes.

Peržiūrėkite ufunapp kainos prognozę dabar!

UFUN į vietos valiutas

ufunapp (UFUN) Tokenomika

Supratimas apie ufunapp (UFUN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UFUNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ufunapp (UFUN)

Kiek ufunapp(UFUN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UFUN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UFUN į USD kaina?
Dabartinė UFUN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ufunapp rinkos kapitalizacija?
UFUN rinkos kapitalizacija yra $ 22.64KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UFUN apyvartoje?
UFUN apyvartoje yra 999.53MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UFUN kaina?
UFUN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00272452USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UFUN kaina?
UFUN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra UFUN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UFUN yra --USD.
Ar UFUN kaina šiais metais kils?
UFUN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UFUN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
