Tx24 kaina (TXT)

Neįtraukta į sąrašą

1 TXT į USD – tiesioginė kaina:

-0.50%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
Tx24 (TXT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:12:49(UTC+8)

Tx24 (TXT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.08%

-0.52%

+1.08%

+1.08%

Tx24 (TXT) realiojo laiko kaina yra $0.01131148. Per pastarąsias 24 valandas TXT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0112911 iki aukščiausios $ 0.01139199 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TXT kaina yra $ 0.059991, o žemiausia – $ 0.0038026.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TXT per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – -0.52%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tx24 (TXT) rinkos informacija

--
----

Dabartinė Tx24 rinkos kapitalizacija yra $ 843.89K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TXT apyvartoje yra 74.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.26M

Tx24 (TXT) kainos istorija USD

Šiandienos Tx24 kainos pokytis į USD: $ 0.
Tx24 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0038554670.
Tx24 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0042053956.
Tx24 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.007165985110897.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.52%
30 dienų$ -0.0038554670-34.08%
60 dienų$ -0.0042053956-37.17%
90 dienų$ -0.007165985110897-38.78%

Kas yra Tx24 (TXT)

Tx24 is the most advanced global crypto exchange . We provide a safe and reliable platform where anyone can exchange traditional currencies for a range of the world’s leading cryptocurrencies. Since 2023, we’ve been a cornerstone of the crypto industry, earning the trust of millions of individuals and financial institutions looking for a reliable trading venue. Whether you’re trading on our web platform, mobile app or APIs, Tx24 gives you the tools you need to effectively execute your strategy and seize market opportunities.

Tx24 (TXT) išteklius

Oficiali svetainė

Tx24 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Tx24 (TXT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tx24 (TXT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tx24 prognozes.

Peržiūrėkite Tx24 kainos prognozę dabar!

TXT į vietos valiutas

Tx24 (TXT) Tokenomika

Supratimas apie Tx24 (TXT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TXTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tx24 (TXT)

Kiek Tx24(TXT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TXT kaina USD valiuta yra 0.01131148USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TXT į USD kaina?
Dabartinė TXT kaina USD valiuta yra $ 0.01131148. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tx24 rinkos kapitalizacija?
TXT rinkos kapitalizacija yra $ 843.89KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TXT apyvartoje?
TXT apyvartoje yra 74.67MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TXT kaina?
TXT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.059991USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TXT kaina?
TXT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0038026USD.
Kokia yra TXT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TXT yra --USD.
Ar TXT kaina šiais metais kils?
TXT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TXT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:12:49(UTC+8)

Tx24 (TXT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.