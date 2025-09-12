tuki kaina (TUKI)
+0.30%
+2.89%
+10.49%
+10.49%
tuki (TUKI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TUKI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TUKI kaina yra $ 0.00459213, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TUKI per pastarąją valandą pasikeitė +0.30%, per 24 valandas – +2.89%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė tuki rinkos kapitalizacija yra $ 24.30K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TUKI apyvartoje yra 998.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 998785817.567696. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.30K
Šiandienos tuki kainos pokytis į USD: $ 0.
tuki 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
tuki 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
tuki 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.89%
|30 dienų
|$ 0
|+4.91%
|60 dienų
|$ 0
|+3.62%
|90 dienų
|$ 0
|--
tuki is a project created by an artist who has been around the solana memecoin space, having been inspired by the token fwog which is another art centric token which has made a huge impact in the crypto and memecoin community. with that inspiration to have a successful community who loves his art as well, the artist decided to launch his own using a bunny as the main character to tell a story of his own.
