TruthFi kaina (TRUTHFI)
+0.88%
+2.41%
+5.11%
+5.11%
TruthFi (TRUTHFI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TRUTHFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRUTHFI kaina yra $ 0.00200181, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRUTHFI per pastarąją valandą pasikeitė +0.88%, per 24 valandas – +2.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė TruthFi rinkos kapitalizacija yra $ 89.26K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TRUTHFI apyvartoje yra 999.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 999928607.12. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 89.26K
Šiandienos TruthFi kainos pokytis į USD: $ 0.
TruthFi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
TruthFi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
TruthFi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.41%
|30 dienų
|$ 0
|-19.69%
|60 dienų
|$ 0
|-40.23%
|90 dienų
|$ 0
|--
TruthFi is a community-driven meme coin launched on November 21, 2024, with the community takeover happening on November 23, 2024, after the original developers abandoned the project. The initiative is a 'community takeover,' where crypto enthusiasts have stepped in to revive and redefine its purpose. It draws inspiration from a trademark registered by Trump Media & Technology Group, originally intended for crypto payments, sparking curiosity and engagement within the crypto space. TruthFi operates as a meme coin, aiming to foster a sense of collaboration, experimentation, and fun among its supporters. By leveraging the community’s collective creativity and resources, it seeks to build an ecosystem driven by shared ideas and inclusivity rather than traditional top-down development models. As a project grounded in its origins as a trademark associated with Trump Media, TruthFi carries a cultural and satirical edge, positioning itself as both a commentary on the intersection of politics and cryptocurrency and a unique addition to the meme coin landscape. The coin’s future is shaped by its active community, which continues to explore potential applications, utility, and growth opportunities. TruthFi exemplifies the power of decentralized collaboration in shaping innovative and unconventional cryptocurrency projects.
