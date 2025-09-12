Daugiau apie TRACKEDBIO

TrackedBio kaina (TRACKEDBIO)

1 TRACKEDBIO į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-4.40%1D
TrackedBio (TRACKEDBIO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:17:08(UTC+8)

TrackedBio (TRACKEDBIO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.17%

-4.95%

+7.45%

+7.45%

TrackedBio (TRACKEDBIO) realiojo laiko kaina yra $0.00008971. Per pastarąsias 24 valandas TRACKEDBIO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00008764 iki aukščiausios $ 0.000095 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRACKEDBIO kaina yra $ 0.01255767, o žemiausia – $ 0.00005144.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRACKEDBIO per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – -4.95%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TrackedBio (TRACKEDBIO) rinkos informacija

--
----

Dabartinė TrackedBio rinkos kapitalizacija yra $ 89.34K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TRACKEDBIO apyvartoje yra 990.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 999877929.348321. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 90.15K

TrackedBio (TRACKEDBIO) kainos istorija USD

Šiandienos TrackedBio kainos pokytis į USD: $ 0.
TrackedBio 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000100226.
TrackedBio 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000012534.
TrackedBio 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00002312667600291815.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-4.95%
30 dienų$ +0.0000100226+11.17%
60 dienų$ +0.0000012534+1.40%
90 dienų$ +0.00002312667600291815+34.73%

Kas yra TrackedBio (TRACKEDBIO)

We are automating behavioral phenotyping at scale at each stage of the therapeutics discovery process for the longevity field. Currently we have three products: TrackedFlyBox, TrackedMouseWatcher, and TrackedGait, each respectively analyzing fruit flies, mice, and humans for each stage of this process. Our products can either be used in our client's facilities, or they can request we perform experiments as a CRO.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

TrackedBio kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TrackedBio (TRACKEDBIO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TrackedBio (TRACKEDBIO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TrackedBio prognozes.

Peržiūrėkite TrackedBio kainos prognozę dabar!

TRACKEDBIO į vietos valiutas

TrackedBio (TRACKEDBIO) Tokenomika

Supratimas apie TrackedBio (TRACKEDBIO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRACKEDBIOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TrackedBio (TRACKEDBIO)

Kiek TrackedBio(TRACKEDBIO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TRACKEDBIO kaina USD valiuta yra 0.00008971USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TRACKEDBIO į USD kaina?
Dabartinė TRACKEDBIO kaina USD valiuta yra $ 0.00008971. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TrackedBio rinkos kapitalizacija?
TRACKEDBIO rinkos kapitalizacija yra $ 89.34KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TRACKEDBIO apyvartoje?
TRACKEDBIO apyvartoje yra 990.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TRACKEDBIO kaina?
TRACKEDBIO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01255767USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TRACKEDBIO kaina?
TRACKEDBIO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00005144USD.
Kokia yra TRACKEDBIO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TRACKEDBIO yra --USD.
Ar TRACKEDBIO kaina šiais metais kils?
TRACKEDBIO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TRACKEDBIO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
TrackedBio (TRACKEDBIO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.