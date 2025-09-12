Daugiau apie TERN

Ternio kaina (TERN)

1 TERN į USD – tiesioginė kaina:

$0.0003365
$0.0003365$0.0003365
+3.00%1D
mexc
USD
Ternio (TERN) kainos grafikas realiu laiku
Ternio (TERN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
Ternio (TERN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TERN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TERN kaina yra $ 0.04758594, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TERN per pastarąją valandą pasikeitė +0.27%, per 24 valandas – +3.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +35.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ternio (TERN) rinkos informacija

Dabartinė Ternio rinkos kapitalizacija yra $ 145.67K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TERN apyvartoje yra 432.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 336.50K

Ternio (TERN) kainos istorija USD

Kas yra Ternio (TERN)

Ternio has built Lexicon, the world's fastest blockchain capable of over 1 million transactions per second, fully decentralized and on-chain. Ternio will use Lexicon to disrupt the enterpise business market. Fintech, Advertising, Government or any industry requiring a high transacting blockchain. Ternio has signed partnerships in advertising, a $224 billion per year market. Ternio provides a verifiable and decentralized asset that empowers advertisers to verify spend through each intermediary and gives publishers the assurance and guarantee of being paid on delivery. The BlockCard is also produced by Ternio. A physical debit card that enables card holders to spend BTC, ETH, XLM or TERN wherever debit cards are accepted.

Ternio (TERN) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Ternio kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ternio (TERN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ternio (TERN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ternio prognozes.

Peržiūrėkite Ternio kainos prognozę dabar!

TERN į vietos valiutas

Ternio (TERN) Tokenomika

Supratimas apie Ternio (TERN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TERNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ternio (TERN)

Kiek Ternio(TERN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TERN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TERN į USD kaina?
Dabartinė TERN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ternio rinkos kapitalizacija?
TERN rinkos kapitalizacija yra $ 145.67KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TERN apyvartoje?
TERN apyvartoje yra 432.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TERN kaina?
TERN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04758594USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TERN kaina?
TERN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra TERN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TERN yra --USD.
Ar TERN kaina šiais metais kils?
TERN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TERN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.