TEN logotipas

TEN kaina (TENFI)

Neįtraukta į sąrašą

1 TENFI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00075584
+15.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
TEN (TENFI) kainos grafikas realiu laiku
TEN (TENFI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00065417
24 val. žemiausia
$ 0.00075939
24 val. aukščiausia

$ 0.00065417
$ 0.00075939
$ 0.552685
$ 0.00043784
+0.27%

+15.39%

-3.86%

-3.86%

TEN (TENFI) realiojo laiko kaina yra $0.00075584. Per pastarąsias 24 valandas TENFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00065417 iki aukščiausios $ 0.00075939 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TENFI kaina yra $ 0.552685, o žemiausia – $ 0.00043784.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TENFI per pastarąją valandą pasikeitė +0.27%, per 24 valandas – +15.39%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TEN (TENFI) rinkos informacija

$ 116.53K
--
$ 193.76K
154.18M
256,357,782.5826935
Dabartinė TEN rinkos kapitalizacija yra $ 116.53K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TENFI apyvartoje yra 154.18M vienetų, o bendras kiekis siekia 256357782.5826935. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 193.76K

TEN (TENFI) kainos istorija USD

Šiandienos TEN kainos pokytis į USD: $ +0.0001008.
TEN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001756848.
TEN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003974568.
TEN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002544271905784503.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0001008+15.39%
30 dienų$ -0.0001756848-23.24%
60 dienų$ +0.0003974568+52.58%
90 dienų$ +0.0002544271905784503+50.74%

Kas yra TEN (TENFI)

TEN simplifies staking and farming with the most liquid BSC LP's available and provides a robust yield earning environment on the market while adapting to daily liquidity needs of different pools. TEN is decentralized finance, simplified!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

TEN (TENFI) išteklius

Oficiali svetainė

TEN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TEN (TENFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TEN (TENFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TEN prognozes.

Peržiūrėkite TEN kainos prognozę dabar!

TENFI į vietos valiutas

TEN (TENFI) Tokenomika

Supratimas apie TEN (TENFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TENFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TEN (TENFI)

Kiek TEN(TENFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TENFI kaina USD valiuta yra 0.00075584USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TENFI į USD kaina?
Dabartinė TENFI kaina USD valiuta yra $ 0.00075584. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TEN rinkos kapitalizacija?
TENFI rinkos kapitalizacija yra $ 116.53KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TENFI apyvartoje?
TENFI apyvartoje yra 154.18MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TENFI kaina?
TENFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.552685USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TENFI kaina?
TENFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00043784USD.
Kokia yra TENFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TENFI yra --USD.
Ar TENFI kaina šiais metais kils?
TENFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TENFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.