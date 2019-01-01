Tellor Tributes (TRB) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieTellor Tributes (TRB), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Tellor Tributes (TRB) Informacija

Smart contracts on Ethereum are fully self contained and any information or access to off-chain data is restricted. Tellor solves this problem by creating a system where parties can request the value of an off-chain data point (e.g. ETH/USD) and miners compete to add this value to an on-chain data bank, accessible by all Ethereum smart contracts. Inputs to a data series are secured by a network of staked miners. The main Tellor smart contract creates a time series of each requested data series and aims to become the standard source of high value data for decentralized applications. This oracle, “Tellor”, utilizes similar incentive mechanisms to other cryptocurrency systems through the issuance of Tellor’s token, Tributes, that are used to request a particular data series from miners.

Oficiali svetainė:
http://www.tellor.io/

Tellor Tributes (TRB) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Tellor Tributes (TRB) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 102.71M
Bendra pasiūla:
$ 2.79M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 2.72M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 105.25M
Visų laikų rekordas:
$ 593.09
Visų laikų minimumas:
$ 0.01001379
Dabartinė kaina:
$ 37.78
Tellor Tributes (TRB) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Tellor Tributes (TRB) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TRB tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek TRB tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate TRB tokenomiką, galite peržiūrėti TRB tokeno kainą realiuoju laiku!

TRB kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda TRB? Mūsų TRB kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.