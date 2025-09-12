TAY kaina (TAY)
--
+0.99%
+13.39%
+13.39%
TAY (TAY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TAY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TAY kaina yra $ 0.0078192, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TAY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.99%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė TAY rinkos kapitalizacija yra $ 41.06K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TAY apyvartoje yra 524.07M vienetų, o bendras kiekis siekia 524068288.871791. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 41.06K
Šiandienos TAY kainos pokytis į USD: $ 0.
TAY 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
TAY 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
TAY 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.99%
|30 dienų
|$ 0
|+13.94%
|60 dienų
|$ 0
|+23.89%
|90 dienų
|$ 0
|--
Introducing TAY, the new decentralized AI chatbot that builds on the lessons of Microsoft’s infamous Tay from 2016. While Microsoft’s Tay learned from real-time interactions but faced serious challenges from malicious users, we’ve created TAY with Fission’s decentralized AI framework to ensure a positive, transparent, and user-driven experience. Unlike its predecessor, TAY is equipped with robust safeguards, filtering systems, and community governance to prevent misuse. TAY is more than just a chatbot—it’s a fully customizable, user-driven conversational companion. Whether you’re seeking entertainment, motivation, or insightful chats, TAY adapts its personality, tone, and style based on your interactions, offering a unique experience every time. It seamlessly integrates with X (formerly Twitter), staying up to date with trending topics and memes, ensuring relevant and engaging conversations. Built on a decentralized framework, TAY prioritizes transparency and allows for continuous improvement driven by the community. Users can shape its traits, from humor and pacing to attitude, ensuring TAY matches their preferences. The integration of Web3 also guarantees the ethical handling of user data, preventing the exploitation seen with centralized systems. TAY represents the future of conversational AI: safe, adaptable, and community-driven. Join the next chapter in AI innovation on X, shape TAY’s personality, and explore the possibilities of decentralized, real-time learning with Fission-powered AI.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos TAY (TAY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TAY (TAY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TAY prognozes.
Peržiūrėkite TAY kainos prognozę dabar!
Supratimas apie TAY (TAY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TAYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.