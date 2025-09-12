Daugiau apie SPORE

SPORE Kainos informacija

SPORE Oficiali svetainė

SPORE Tokenomika

SPORE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Spore logotipas

Spore kaina (SPORE)

Neįtraukta į sąrašą

1 SPORE į USD – tiesioginė kaina:

$0.0006727
$0.0006727$0.0006727
+12.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Spore (SPORE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:22:38(UTC+8)

Spore (SPORE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.081774
$ 0.081774$ 0.081774

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

+12.78%

+28.57%

+28.57%

Spore (SPORE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SPORE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPORE kaina yra $ 0.081774, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPORE per pastarąją valandą pasikeitė -0.01%, per 24 valandas – +12.78%, o per pastarąsias 7 dienas – +28.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Spore (SPORE) rinkos informacija

$ 673.16K
$ 673.16K$ 673.16K

--
----

$ 673.16K
$ 673.16K$ 673.16K

999.95M
999.95M 999.95M

999,952,716.179715
999,952,716.179715 999,952,716.179715

Dabartinė Spore rinkos kapitalizacija yra $ 673.16K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SPORE apyvartoje yra 999.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 999952716.179715. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 673.16K

Spore (SPORE) kainos istorija USD

Šiandienos Spore kainos pokytis į USD: $ 0.
Spore 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Spore 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Spore 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+12.78%
30 dienų$ 0-14.76%
60 dienų$ 0+18.10%
90 dienų$ 0--

Kas yra Spore (SPORE)

Spore.fun is an innovative, AI-driven experiment in decentralized evolution, where autonomous agents compete, survive, and reproduce. Inspired by natural selection, successful agents create wealth, lease TEE (Trusted Execution Environment) servers, and pass their “DNA” to future generations. By fusing AI-generated value creation and community-driven growth, SPORE represents a new paradigm in autonomous economic ecosystems. Picture an evolutionary “Hunger Games” for AI on the blockchain.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Spore (SPORE) išteklius

Oficiali svetainė

Spore kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Spore (SPORE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Spore (SPORE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Spore prognozes.

Peržiūrėkite Spore kainos prognozę dabar!

SPORE į vietos valiutas

Spore (SPORE) Tokenomika

Supratimas apie Spore (SPORE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPOREišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Spore (SPORE)

Kiek Spore(SPORE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SPORE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SPORE į USD kaina?
Dabartinė SPORE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Spore rinkos kapitalizacija?
SPORE rinkos kapitalizacija yra $ 673.16KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SPORE apyvartoje?
SPORE apyvartoje yra 999.95MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SPORE kaina?
SPORE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.081774USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SPORE kaina?
SPORE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SPORE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SPORE yra --USD.
Ar SPORE kaina šiais metais kils?
SPORE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SPORE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:22:38(UTC+8)

Spore (SPORE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.