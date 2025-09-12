Spodermen kaina (SPOODY)
-0.65%
+1.87%
-10.67%
-10.67%
Spodermen (SPOODY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SPOODY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPOODY kaina yra $ 0.0088749, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPOODY per pastarąją valandą pasikeitė -0.65%, per 24 valandas – +1.87%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Spodermen rinkos kapitalizacija yra $ 110.15K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SPOODY apyvartoje yra 972.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 972887966.791813. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 110.15K
Šiandienos Spodermen kainos pokytis į USD: $ 0.
Spodermen 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Spodermen 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Spodermen 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.87%
|30 dienų
|$ 0
|-9.09%
|60 dienų
|$ 0
|+22.32%
|90 dienų
|$ 0
|--
Spodermen Token: Reviving a Classic Internet Meme on the Solana Blockchain Spodermen is a digital asset that brings the well-loved internet meme to the Solana blockchain, offering a blend of humor and nostalgia to the crypto world. Aimed at capturing the essence of the original Spodermen meme, known for its quirky humor and deliberately misspelled text, this token taps into the collective memory of the internet community. While it embraces the lighter side of the digital asset sphere, it's important for potential users and investors to understand the nature of meme tokens, which often rely heavily on community sentiment and internet trends. Embracing Laughter in Crypto: How Spodermen Brings Meme Magic to the Solana Ecosystem In a world where cryptocurrency is often seen through the lens of technical innovation and financial speculation, Spodermen adds a fun and light-hearted element to the mix. This meme coin is not about revolutionizing blockchain technology or introducing groundbreaking utilities; it's about the joy of participation in a community that shares a love for internet culture. Hosted on the Solana blockchain, known for its efficiency and low transaction fees, Spodermen provides an accessible platform for enthusiasts of both the meme and the burgeoning world of cryptocurrency.
