Spintop (SPIN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SPIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPIN kaina yra $ 0.645127, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPIN per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – +0.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Spintop rinkos kapitalizacija yra $ 116.06K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SPIN apyvartoje yra 426.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 747158095.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 203.13K
Šiandienos Spintop kainos pokytis į USD: $ 0.
Spintop 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Spintop 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Spintop 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.64%
|30 dienų
|$ 0
|-20.48%
|60 dienų
|$ 0
|-46.14%
|90 dienų
|$ 0
|--
Spintop is the next generation blockchain gaming hub that aims to utilize the new tools of web3 to offer a comprehensive experience for players, traders and investors. In Spintop, we aspire to guide, discuss and supply through blockchain gaming. The ecosystem is designed as a gaming hub that allows players to exchange their tokens, NFTs, and reviews. Spintop consists of four main producs acting together in a social manner and built around user profiles: Gamepedia: A community-driven gaming guide in which games are accessed, listed, and filtered for tokenomics, ratings, smart chains, and development statuses. Games are also reviewed by both critics and users. Spindex: A decentralized exchange (Dex) where gaming tokens are pooled together to create liquidity, incentivizing yield farming. Guild Maker: Meeting grounds for play-to-earn sponsors and scholars. Sponsors can burn SPIN and create their own yield guilds, recruit scholars and compete with each other. NFT Marketplace: NFT marketplace will be the supply zone for the guilds, users and games where they will be listing their NFTs for sale or lending.
