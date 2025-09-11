Daugiau apie SOLNIC

Solnic kaina (SOLNIC)

Neįtraukta į sąrašą

1 SOLNIC į USD – tiesioginė kaina:

$0.00481868
-4.60%1D
-4.60%1D
Solnic (SOLNIC) kainos grafikas realiu laiku
Solnic (SOLNIC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00481384
24 val. žemiausia
$ 0.00511235
24 val. aukščiausia

$ 0.00481384
$ 0.00511235
$ 0.01108836
$ 0.00290478
-1.36%

-4.69%

+3.28%

+3.28%

Solnic (SOLNIC) realiojo laiko kaina yra $0.00481868. Per pastarąsias 24 valandas SOLNIC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00481384 iki aukščiausios $ 0.00511235 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOLNIC kaina yra $ 0.01108836, o žemiausia – $ 0.00290478.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOLNIC per pastarąją valandą pasikeitė -1.36%, per 24 valandas – -4.69%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Solnic (SOLNIC) rinkos informacija

$ 4.55M
--
$ 4.55M
939.87M
939,869,395.740701
Dabartinė Solnic rinkos kapitalizacija yra $ 4.55M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SOLNIC apyvartoje yra 939.87M vienetų, o bendras kiekis siekia 939869395.740701. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.55M

Solnic (SOLNIC) kainos istorija USD

Šiandienos Solnic kainos pokytis į USD: $ -0.000237293875470008.
Solnic 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003996964.
Solnic 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006791283.
Solnic 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000237293875470008-4.69%
30 dienų$ -0.0003996964-8.29%
60 dienų$ -0.0006791283-14.09%
90 dienų$ 0--

Kas yra Solnic (SOLNIC)

The Solnic project represents a Solana-based meme coin that was introduced approximately nine months ago, combining elements of popular culture with cryptocurrency. Solnic merges the iconic imagery of Sonic the Hedgehog with Pepe the Frog, creating a unique token that resonates with fans of both franchises, as well as crypto enthusiasts. Despite its meme coin status, Solnic prides itself on robust community engagement and has implemented locked liquidity, which is designed to instill trust by ensuring that the liquidity pool cannot be altered, thereby theoretically stabilizing the token's price and reducing the risk of rug pulls. This approach suggests a longer-term commitment from its creators and community, aiming to build a sustainable project within the volatile landscape of meme coins on the Solana blockchain.

Solnic (SOLNIC) išteklius

Solnic kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Solnic (SOLNIC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Solnic (SOLNIC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Solnic prognozes.

Peržiūrėkite Solnic kainos prognozę dabar!

SOLNIC į vietos valiutas

Solnic (SOLNIC) Tokenomika

Supratimas apie Solnic (SOLNIC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOLNICišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Solnic (SOLNIC)

Kiek Solnic(SOLNIC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SOLNIC kaina USD valiuta yra 0.00481868USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SOLNIC į USD kaina?
Dabartinė SOLNIC kaina USD valiuta yra $ 0.00481868. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Solnic rinkos kapitalizacija?
SOLNIC rinkos kapitalizacija yra $ 4.55MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SOLNIC apyvartoje?
SOLNIC apyvartoje yra 939.87MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SOLNIC kaina?
SOLNIC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01108836USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SOLNIC kaina?
SOLNIC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00290478USD.
Kokia yra SOLNIC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SOLNIC yra --USD.
Ar SOLNIC kaina šiais metais kils?
SOLNIC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SOLNIC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Solnic (SOLNIC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

