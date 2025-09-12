Daugiau apie SOLARBA

SolARBa kaina (SOLARBA)

Neįtraukta į sąrašą

1 SOLARBA į USD – tiesioginė kaina:

+3.50%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
SolARBa (SOLARBA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:21:19(UTC+8)

SolARBa (SOLARBA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+1.26%

+3.06%

+17.47%

+17.47%

SolARBa (SOLARBA) realiojo laiko kaina yra $4.47. Per pastarąsias 24 valandas SOLARBA svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.31 iki aukščiausios $ 4.5 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOLARBA kaina yra $ 4.81, o žemiausia – $ 0.685554.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOLARBA per pastarąją valandą pasikeitė +1.26%, per 24 valandas – +3.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SolARBa (SOLARBA) rinkos informacija

Dabartinė SolARBa rinkos kapitalizacija yra $ 1.18M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SOLARBA apyvartoje yra 263.68K vienetų, o bendras kiekis siekia 263675.150861. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.18M

SolARBa (SOLARBA) kainos istorija USD

Šiandienos SolARBa kainos pokytis į USD: $ +0.132778.
SolARBa 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +3.3874500360.
SolARBa 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +6.1783597980.
SolARBa 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +2.1286979525742693.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.132778+3.06%
30 dienų$ +3.3874500360+75.78%
60 dienų$ +6.1783597980+138.22%
90 dienų$ +2.1286979525742693+90.92%

Kas yra SolARBa (SOLARBA)

SolArba is a deflationary utility token. We have a unique Solana Volume but that provides consistent buybacks for LP Adds and burns. In addition there is revenue shar for holders. We have multiple pools that provide an arbitrage opportunity and a 2% Tax on Fluxbeam and transfers. The team is DOXXED and continues to build additonal utilities based on the feedback of our community. We are excited to expand to new DEXs and grow our market share.

SolARBa (SOLARBA) išteklius

Oficiali svetainė

SolARBa kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SolARBa (SOLARBA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SolARBa (SOLARBA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SolARBa prognozes.

Peržiūrėkite SolARBa kainos prognozę dabar!

SOLARBA į vietos valiutas

SolARBa (SOLARBA) Tokenomika

Supratimas apie SolARBa (SOLARBA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOLARBAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SolARBa (SOLARBA)

Kiek SolARBa(SOLARBA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SOLARBA kaina USD valiuta yra 4.47USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SOLARBA į USD kaina?
Dabartinė SOLARBA kaina USD valiuta yra $ 4.47. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SolARBa rinkos kapitalizacija?
SOLARBA rinkos kapitalizacija yra $ 1.18MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SOLARBA apyvartoje?
SOLARBA apyvartoje yra 263.68KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SOLARBA kaina?
SOLARBA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.81USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SOLARBA kaina?
SOLARBA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.685554USD.
Kokia yra SOLARBA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SOLARBA yra --USD.
Ar SOLARBA kaina šiais metais kils?
SOLARBA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SOLARBA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
SolARBa (SOLARBA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

