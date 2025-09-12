Daugiau apie SNOW

Snowswap logotipas

Snowswap kaina (SNOW)

Neįtraukta į sąrašą

1 SNOW į USD – tiesioginė kaina:

$0.169393
+1.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Snowswap (SNOW) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:25:53(UTC+8)

Snowswap (SNOW) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.167142
24 val. žemiausia
$ 0.170252
24 val. aukščiausia

$ 0.167142

$ 0.170252

$ 169.02

$ 0

-0.10%

+1.24%

+1.48%

+1.48%

Snowswap (SNOW) realiojo laiko kaina yra $0.169393. Per pastarąsias 24 valandas SNOW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.167142 iki aukščiausios $ 0.170252 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SNOW kaina yra $ 169.02, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SNOW per pastarąją valandą pasikeitė -0.10%, per 24 valandas – +1.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Snowswap (SNOW) rinkos informacija

$ 59.23K

--
--

$ 84.70K

349.66K

500,000.0

Dabartinė Snowswap rinkos kapitalizacija yra $ 59.23K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SNOW apyvartoje yra 349.66K vienetų, o bendras kiekis siekia 500000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 84.70K

Snowswap (SNOW) kainos istorija USD

Šiandienos Snowswap kainos pokytis į USD: $ +0.0020814.
Snowswap 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0156818618.
Snowswap 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0411652262.
Snowswap 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.04486491183558694.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0020814+1.24%
30 dienų$ -0.0156818618-9.25%
60 dienų$ +0.0411652262+24.30%
90 dienų$ +0.04486491183558694+36.03%

Kas yra Snowswap (SNOW)

Snowswap is a decentralized exchange for swapping wrapped, yield-bearing tokens with minimal slippage. Snowswap supports wrapped token swaps for numerous Defi projects including Harvest finance, Yearn, ANKR, and CREAM. Initially, the focus was stablecoins but has since expanded to include wrapped bitcoin and ethereum 2.0 staking tokens as well.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Snowswap (SNOW) išteklius

Oficiali svetainė

Snowswap kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Snowswap (SNOW) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Snowswap (SNOW) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Snowswap prognozes.

Peržiūrėkite Snowswap kainos prognozę dabar!

SNOW į vietos valiutas

Snowswap (SNOW) Tokenomika

Supratimas apie Snowswap (SNOW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SNOWišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Snowswap (SNOW)

Kiek Snowswap(SNOW) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SNOW kaina USD valiuta yra 0.169393USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SNOW į USD kaina?
Dabartinė SNOW kaina USD valiuta yra $ 0.169393. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Snowswap rinkos kapitalizacija?
SNOW rinkos kapitalizacija yra $ 59.23KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SNOW apyvartoje?
SNOW apyvartoje yra 349.66KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SNOW kaina?
SNOW pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 169.02USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SNOW kaina?
SNOW pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SNOW prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SNOW yra --USD.
Ar SNOW kaina šiais metais kils?
SNOW šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SNOW kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.